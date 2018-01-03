Нация иждивенцев. Как субсидии подкладывают огромную мину под будущее Украины

3 января, 2018, 16:07

В Украине люди отказываются официально работать, чтобы не потерять субсидию. Почему это очень плохая новость

За новогодне-рождественскими празднованиями как-то не очень замеченной прошла очень незапамятная новость. Из города Немиров Винницкой области. Где японская компания Fujikura открыла новый завод, который будет изготавливать электропроводку для автомобилей Audi A8 и Volkswagen Golf. И у которой возникла проблема с набором работников.

Люди отказываются официально там работать, чтобы не потерять субсидию. Это — первое следствие подсаживания немалого количества населения на государственные выплаты. Что, как показывают исторические примеры, не может привести ни к чему иному, как формированию целого слоя иждивенцев.

"Халявная" прослойка

"Есть проблема с трудоустройством. Предлагаем людям работу, а они отказываются официально работать на заводе. И это при том, что средняя зарплата будет 7100 гривен. Люди боятся потерять субсидию или другую социальную помощь. Прямо говорят, что им выгоднее сидеть дома", - говорит мэр Немирова Виктор Качур. Дико звучит с первого взгляда, не так ли? Однако к другому последствию тотальное подсаживание на государственное дотирование привести и не могло.

Уже сейчас, по данным официальной государственной статистики, более 60 % украинцев получают субсидии. А, по оценкам Министерства энергетики и угольной промышленности, вскоре из-за продолжения роста тарифов на газ и электроэнергию, это количество может достигнуть отметки 90%. Вдумайтесь — уже большая половина украинцев подсажены на выплаты от государства.

Выплаты, которые абсолютно не нужно возвращать, которые не накладывают особых обязательств. Это же не кредит в банке, который нужно возвращать. Государству никто ничего возвращать не хочет, напротив, считает, что оно априори всем должно.

Главная причина введения субсидий, напомним — это резкий рост тарифов на коммунальные услуги, которое в купе с инфляцией привело к тому, что люди не в состоянии платить огромные деньги ежемесячно за квартиру. Субсидии, в теории, призванные возместить людям все вышеуказанное и помочь не загонять в долги энергогенерирующие предприятия.

Но с самого начала эксперты предупреждали, что у этого шага будет очень плохой результат. Целые слои населения будут приучаться к государственной халяве, из которой никто потом не захочет слезть. “За повышение тарифов рассчитывается государственный бюджет, то есть все граждане, - объяснял в свое в время в интервью для "Украинской Недели” автору этих строк известный украинский социолог Евгений Головаха. - Что консервация тарифов, что субсидия для госказны то же самое, просто деньги перекладываются из одного кармана в другой.

При этом больше становится людей, которые те субсидии получают. То есть если государству разницы нет, то вот в социальном смысле такой шаг очень опасен и страшен. И вот почему. Для людей невыносима идея терять. Есть такой социальный закон. То есть не такая страшная перспектива не получить чего-то, например, повышенного заработка, как ощущение того, что ты что-то потерял — ту же зарплату. И второй закон: люди никогда не отказываются от халявных денег. При этом у нас постоянно увеличивается количество граждан, которые не способны сами платить за коммунальные услуги и брать субсидию”.

Что это означает? То, что люди, большая часть населения страны, уже, фактически, признали себя иждивенцами, несамостоятельными, теми, кто не может сами себя финансово содержать. Это не означает, что “субсидники” завтра побегут делать революцию, отнюдь. Ведь они согласились отдать часть своего личного суверенитета. “От этих людей не стоит ожидать активных действий, - продолжает Евгений Головаха. - Проблема как раз в том, что они не будут делать ничего. Ибо если кто хоть раз признает себя иждивенцем, то он на содержании так и будет жить и никогда этого не откажется.

То есть, даже если их доходы начнут расти, такие граждане не будут отказываться от дармового куска и заработанное переводить в тень. Даже зарабатывая десять, двумя тысячами халявы никогда в жизни они не побрезгуют. Таким образом, начнутся широкомасштабные процессы тенизации. Нет, эти граждане не будут протестовать: иждивенцы — наименее взрывной материал. То есть сейчас создается широченная прослойка вечных иждивенцев с соответствующей психологией, которые примут любую и любого, кто будет гарантировать им продолжение халявы”.

Исторические аналогии

Самое интересное, что подобных негативных исторических примеров — более чем достаточно. Вот, например, не самый свежий — Ирана, где сейчас изобилуют народные бунты. “Опыт Ирана интересен тем, что там в 2010 году начали проводить реформу, подобную как у нас: повышение цен и тарифов с одновременным переходом на адресные субсидии, - объясняет у себя на Facebook эксперт, экс-член НКРЭКП Андрей Герус. - В 2011 году МВФ даже признал такие реформы успешными и рекомендовал переносить иранский опыт в другие страны.

Но, похоже, МВФ несколько поспешил, результат этих реформ был достаточно спорным. Субсидиями в Иране начали пользоваться около 90% домохозяйств. Поскольку субсидии были монетизированы, это вызвало бурный рост цен и инфляцию: в 2011-2014 гг годовая инфляция составляла 20%-40%. В апреле 2012 года в Иране были приостановлены все субсидии.

Известные актеры, спортсмены агитировали обеспеченных иранцев не подаваться на субсидии. Даже была выпущена специальная фетва (правовое заключение в исламе), что Аллах не одобряет намерения обеспеченных иранцев получать субсидии. Но это мало помогло - на субсидии вновь подались 73 млн граждан из всего населения 77 млн человек. За 7 лет задуманную реформу провести не удалось, она продлена до 2021 года”.

Еще один, более древний, но от того не менее примечательный кейс — ситуация с так называемыми walfare детьми в США. Итак, там в 1970-х годах решили провести социальный эксперимент — перевести полностью на государственное содержание матерей-одиночек.

“Казалось бы, хорошая и правильная инициатива, - рассказывает Евгений Головаха. - Но любое иждивенчество — плохо. Эти женщины, даже найдя себе мужчину, делали все, чтобы не выпасть из программы, то есть не выходили замуж. Их дочери шли тем же путем: рожали в раннем возрасте детей, не вступали в брак и пользовались программой государственного содержания. Понятно, что, по статистике, дети из таких семей очень часто, даже в большинстве случаев, пополняли ряды криминала. А потому целые районы были затянуты в преступность и беспросветность. Американцы уже 10 лет ищут выход из этого тупика, программу постепенно сворачивали и наконец отменили совсем. И все равно их исследователи считают, что устранить ее эффект можно будет через очень много лет. Так же и в Украине руками правительства создаются гетто”.

Отдельно немало экспертов указывает на огромную опасность реформе децентрализации от поголовной субсидизации страны. Ведь ни для кого не секрет, что чем меньше населенный пункт в Украине, тем меньше там зарплата и вообще количество средств для выживания. Соответственно, тем больший процент людей захочет воспользоваться субсидиями.

Итак, очень скоро Украина имеет шанс получить целые иждивенческие анклавы, которые никогда не смогут быть самостоятельными. Более того, они этого и не хотят. Ведь повторимся — от халявы никто никогда добровольно не отказывается и не отказывался. И как раз в этом смысле и стоит рассматривать новость из Немирова.

К сожалению, это только первая ласточка из огромного пласта подобных проблем, с которым придется столкнуться Украине в течение следующих лет. Ведь ситуация, когда государство вместо того, чтобы дать людям заработать, приучает их к халяве, ничем другим закончиться не может.