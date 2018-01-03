8 трогательных рождественских реклам. Для тех, у кого нет праздничного настроения

3 января, 2018, 10:30

История о медвежонке Падингтон, о монстре под кроватью и злом брате Санты. Все милые рекламы в одном материале

На улице болото вместо снега, на душе погода немного похожая и совсем нет ощущения праздника. Если это о вас, то Еспресо.TV подготовили свежую порцию рождественских реклам, которые вернут веру в праздники и чудо.

Злой брат Санты

В новогодней рекламе от известного бренда H&M говорится о злом брате Санты, который украл все рождественские подарки. По сюжету, маленькая девочка должна проучить злодея и снова научить его быть добрым.

В трехминутном ролике сыграли известная хип-хоп исполнительница Ники Минаж и актер Джесси Уильямс, которые превратились в волшебных фей.

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Ролик стал безумно популярным в сети. Только за три недели он собрал почти 16 млн просмотров на YouTube.

Мишка Падингтон возвращает подарки

Бренд одежды Marks&Spencer рассказали новую историю об известном сказочном герое медвежонке Паддингтоне.

По сюжету мишка встречает грабителя на крыше своего дома. Паддингтон принимает его за Санту и берется помогать ему разносить подарки, не догадываясь, что они краденые.

Они ходят по домам, съедают печенье и даже становятся звездами на местном телевидении. Видео набрало 6,7 млн просмотров на YouTube.

Про монстра под кроватью

Рождественские рекламы известного британского магазина John Lewis каждый год становятся хитом YouTube.

В этом году они рассказали историю маленького мальчика, под кроватью которого появился монстр и мешает ему спать. После нескольких бессонных ночей они очень скоро становятся друзьями.

Режиссером ролика стал Мишель Гондри - автор известного фильма “Вечное сияние чистого разума” и обладатель “Оскара” за лучший сценарий.

Сказка о современной Золушке

Золушка на современный лад от бренда Debenhams. В центре сюжета классическая история: парень встречает девушку, точнее почти встречает, потому что она сбежала до того, как они успели познакомиться.

Женщина, торопясь, потеряла свою туфельку. После оба героя написали пост о потере и находке в сети и привлекли других к поиску. Такая себе новогодняя сказка сквозь призму социальных сетей.

Реклама о жизни перед Рождеством

Скоро каникулы и праздники, а это значит, что пора отправиться в поистине магическое место - торговый центр.

Производитель автомобилей Audi представил альтернативную рождественскую рекламу, которая показывает то, что остается за кадром счастливого праздника.

По сюжету, двое мужчин сначала соревнуются за место на парковке, а потом встречаются снова. В магазине игрушек остался последний экземпляр игрушки, за которой они пришли. Соревнование начинается снова.

Любовь морковок

Кевин-морковь приехал на Рождество и встретил кого-то очень особенного. Он пытается пролезть сквозь праздничный стол и вдруг спасает морковку Кейт от зеленого горошка, который целился прямо в нее.

Реклама от немецкой сети магазинов Aldi показала, что между овощами тоже может вспыхнуть любовь. Видео набрало на YouTube уже более 2,5 млн просмотров.

На Рождество все родные

Рождественская черно-белая реклама сети продуктовых магазинов Waitrose. По сюжету, незнакомцы застряли в милом пабе и не могут оттуда выйти, ведь дверь замело снегом. Они вместе начинают готовить праздничный ужин и проводят этот вечер вместе.

Как отмечают авторы рекламы, они хотели показать, что Рождество - это лучший период, чтобы собраться вместе и провести вечер в компании родных.

Магическая реклама от ВВС

История от известной службы новостей показывает, как важно разделять важные моменты с родными людьми. В центре сюжета - маленькая талантливая девушка, которая очень любит танцевать и ее вечно озабоченный отец.

Школьница вскоре предстоит выступить на шоу талантов и очень волнуется. Однако в нужный момент ей на помощь приходит отец.