14 мощных сериалов 2017-го, от которых не оторвать глаз

3 января, 2018, 14:59

Возвращение легендарного сериала режиссера Дэвида Линча и жесткая сатира о том, как технологии портят общество

Эспрессо.TV собрал зарубежные сериалы, которыми увлекались в 2017 году.

Твин Пикс (3 сезон) / (Twin Peaks)

Компания: ABC

Существует с: 1990

О чем сериал: Сериал известного режиссера Дэвида Линча "Твин Пикс" вернулся. 25 лет спустя после событий в оригинальном "Твин Пикси", в сериале появилось много сюжетных линий, и почти все сходятся к спецагенту ФБР Дейлу Куперу. События происходят в одноименном городе, а также в Лас-Вегасе и Южной Дакоте.

Большинство героев сериала остались: это и помощник шерифа Хоук, и Одри Хорн, и Гордон Коул с Альбертом Розенфилдом. А Куперов вообще двое: один одержим злыми намерениями, а другой лишен ума, но обладает незаурядным талантом. Теперь бывший агент пытается стать собой, зрителю же остается лишь наблюдать за ним.

В сериале много лирических отступлений и загадок, ответы на которые Линч, кажется, давать не собирается.

Далее будет? Этот сезон может стать последним, и режиссер Дэвид Линч не исключает, что может появиться продолжение.

Большая маленькая ложь (Big Little Lies)

Компания: Netflix

Существует с: 2017

О чем сериал: На вечеринке произошло убийство. Однако ни имя убийцы, ни даже жертвы зрителям не называют. Все, что известно – это то, что к нему причастны Мадлен Макккензи, Селеста Райт и Рената Клейн. На протяжении всего сериала авторы знакомят зрителя с личной жизнью и взаимоотношениями женщин, которые должны дать понять, как все дошло до трагической смерти.

После того как всплыли истории о сексуальных домогательствах с голливудским продюсером Харви Вайнштайном, актером Кевином Спейси и другими знаменитостями, на ТВ все чаще поднимали тему феминизма.

"Большая маленькая ложь" стал сериалом, который наиболее точно показал домашнее насилие, о котором молчат миллионы женщин. И если с жертвами Вайнштайна и других непонятно, почему жертвы молчали, то этот сериал даст исчерпывающий ответ.

Далее будет? "Большая маленькая ложь" планировался как мини-сериал, однако съемка следующего сезона планируется на 2018 год.

Охотник за разумом (Mindhunter)

Компания: Netflix

Существует с: 2017

О чем сериал: Два агента ФБР ездят американскими тюрьмами и записывают интервью с серийными убийцами – Эдом Кэмпером, на счету которого 10 жертв, Джерри Брудосом, который убил четырех, убийцей восьмерых людей Ричардом Спеком и другими. На основе разговоров агенты хотят обосновать уголовную психологию.

Если в детективных сериалах обычно все идет одинаковым путем и в каждом сезоне агенты ловят по одному преступнику на серию, то в "Охотниках за разумом" полностью отказываются от такого сюжета. Объектом расследования становится не само преступление, а разум маньяка. Зрителям предлагают посмотреть на жизнь убийц и детективные расследования под другим углом.

Далее будет? О выходе второго сезона создатели сериала сообщили еще до появления первого.

Тьма (Dark)

Компания: Netflix

Существует с: 2017

В 2019 году в немецком провинциальном городке Винден исчезают дети и умирают птицы. Потери жители связывают с местной АЭС, которая находится неподалеку от города. События, которые здесь происходят, перекликаются с Чернобыльской катастрофой.

Также события связывают с загадочными пещерами, которые никто никогда не исследовал. Возможно, именно у них есть портал, который позволяет путешествовать в прошлое.

В центре истории несколько ключевых для города семей. События охватывают их жизни в различные периоды прошлого и нынешнего. Связь между семьями формируется иногда совершенно неожиданно. Попытки разобраться в прошлом, настоящем и будущем с одной стороны восторг, с другой – запутывают еще больше.

Далее будет? Пока дата выхода сериала неизвестна, и авторы планируют отснять 2-й сезон.

Игра престолов (7 сезон) / (Game of Thrones)

Компания: HBO

Существует с: 2011

О чем сериал: События происходят в вымышленном мире, который напоминает средневековую Европу. В сериале есть несколько сюжетных линий. В первой несколько влиятельных домов борются за Железный Трон Семи Королевств или за независимость от него.

Вторая линия посвящена принцессе-изгнаннице, которая является потомком свергнутой династии правителей, она планирует вернуть престол. В третьей линии рассказывают о древнем братстве, которое охраняет государство от опасности с севера.

В сериале трудно найти четко положительных персонажей, а их поступки порой удивляют (и часто не слишком приятно). Не стоит спешить выделять любимых героев, ведь они могут умереть очень неожиданно.

Далее будет? Следующий сезон обещают показать в 2019 году. Он станет заключительным и будет содержать всего шесть эпизодов. Каждую серию создатели "Игры престолов" обещают снять как отдельный полнометражный фильм.

Черное зеркало (4 сезон) / (Black Mirror)

Компания: Netflix

Существует с: 2011

О чем сериал: Единственное, что связывает серии "Черного зеркала" между собой – это современные технологии, которые влияют на отношения людей и жесткое высмеивание нынешнего образа жизни общества. Каждая серия – это отдельная история про разных людей, места и время, в котором они живут. Актеры во всех эпизодах тоже разные.

Четвертый сезон "Черного зеркала" вместил шесть серий. В одной из них создатели рассказывают о руководителе технического отдела компании, которая создала виртуальную игру. В реальной жизни разработчика едва замечают, поэтому в виртуальном мире он становится настоящим жестким боссом. На борт космического корабля он "вытаскивает" людей из реального мира, используя их ДНК.

В другой серии говорится о дочери и матери, которая стремится контролировать своего ребенка. Она соглашается на сомнительную инъекцию, которая позволит следить за дочкой. На такой шаг женщина решилась после того, как мать потеряла бдительность и девочка исчезла. Чрезмерный контроль приводит к тяжелым отношениям в семье.

Далее будет? Будет ли сниматься дальше сериал, пока не известно, ведь крайний сезон "Черного зеркала" презентовали 29 декабря 2017 года.

Корона (The Crown)

Компания: Netflix

Существует с: 2016

О чем сериал: В первом сезоне "Короны" Елизавета II проходит путь от смерти отца к наследованию трона. В нем показывают и непростой период отношений королевы с супругом, герцогом Эдинбургским Филиппом.

Во втором же сезоне авторы показывают Суэцкий кризис 1956 года, а также отставку третьего премьер-министра королевы Гарольда Макмиллана после политического скандала, который известен как "Дело Профьюмо".

Далее будет? Авторы уже запланировали снять третий сезон сериала.

Легион (Legion)

Компания: FX

Существует с: 2017

О чем сериал: Сериал от режиссера "Фарго" Ноя Хоули рассказывает про Дэвида Хеллера. Он - милый шизофреник, который лежит в больнице и послушно пьет таблетки. И однажды он понимает, что с детства он глушил свои сверхвозможности.

То, что всем казалось психологическим расстройством, оказалось суперсилой, которую он просто не умел контролировать. Научиться управлять ей не так просто, ведь позже оказывается, что в нем живут сразу несколько личностей, у которых есть свои суперсилы, и все они одинаково полезны.

Далее будет? Премьеру второго сезона назначили на февраль 2018 года.

Рассказ служанки (The Handmaid's Tale)

Компания: Hulu

Существует с: 2017

О чем сериал: Драма из десяти серий, снятая по бестселлеру Маргарет Этвуд. В сериале показывают антиутопический мир, где женщины лишены многих прав, а вокруг – тоталитаризм и патриархат.

Все происходит в Республике Галаад, которая постоянно ведет войну с соседними странами. В будущем только одна из ста женщин сможет иметь ребенка, поэтому в республике женщин из простого народа, отправляют в специальные лагеря, где их готовят к единственной функции – зачатия и рождения детей для офицеров, чьи жены не способны это сделать.

Далее будет? В мае 2017 его продлили на второй сезон, поэтому его следует ждать уже в этом году.

Конь БоДжек (4 сезон) / (BoJack Horseman)

Компания: Netflix

Существует с: 2014

О чем сериал: События происходят в мире, который населен антропоморфными животными и людьми. БоДжек – звезда комедии, популярной в конце 80-х – начале 90-х годов. БоДжек переживает кризис среднего возраста. В попытках вернуть былую популярность, БоДжек пытается написать автобиографическую книгу, но не справляется со своей ленью. Поэтому он просит написать книгу Диану Нгуен. Между ними со временем возникает симпатия,

Далее будет? Уже вышло 4 сезона сериала, поэтому исключать появление еще одного не будем.

Вавилон Берлин (Babylon Berlin)

Компания: Sky 1

Существует с: 2017

О чем сериал: Действия e сериале происходят в Берлине за несколько лет до прихода Адольфа Гитлера. Но даже тогда в столице Германии было неспокойно: экстремисты, националисты и преступники дают о себе знать. Со всем этим приходится бороться главному герою - комиссару полиции Гереону Рату.

Нацисты устраивают все более радикальные столкновения на улицах, а нищая жизнь рабочего класса противопоставляется роскошным вечеринкам в клубах.

Кроме этого, в фильме берлинские троцкисты готовятся к первомайским выступлениям - печатают листовки, брошюры и с помощью военных провозят из СССР в Германию золото. Но за их деятельностью внимательно следит советское посольство в Берлине, а позже троцкистов расстреливают сталинисты.

Далее будет? Снимут ли еще один сезон, пока неизвестно. И мы будем надеяться, что "Берлин Вавилон" будет иметь продолжение.

Табу (Taboo)

Компания: BBC One

Существует с: 2017

О чем сериал: Англия, начало XIX века. Авантюрист Джеймс Делейни, которого считали покойником, возвращается домой и вступает в противостояние с Ост-Индской компанией за право владения стратегически важным островом.

Далее будет? Хоть авторы и хотели сделать мини-сериал, но уже запланировали второй сезон.

Американские боги (American Gods)

Компания: BBC One

Существует с: 2017

О чем сериал: Загадочный мистер Среда вместе с бывшим заключенным по имени Тень отправляются на поиски так называемых старых богов - американских персонификаций представителей самых разных мифологий.

Их привезли в США мигранты со всего мира, но без веры боги потеряли свою силу и стали жить обычной жизнью. Среда намерен собрать их и бросить вызов современным божествам - воплощением медиа, Интернета и банковской системы.

Далее будет? Сериал сразу же продлили на второй сезон.

Странные чудеса (2 сезон) / (Stranger Things)

Компания: Netflix

Существует с: 2017

О чем сериал: Действия в сериале развиваются в вымышленном городе Хоукинс, в котором, как отмечает один из героев, "никогда ничего не происходит". Восьмидесятые годы ХХ века, холодная война в самом разгаре, а все необычное и подозрительное кажется работой российских спецслужб.

Однажды в городе загадочно исчезает 12-летний Вилл Байерс. Мать пропавшего мальчика тратит все силы на его поиск. Обращается к начальнику местной полиции и они начинают расследование.

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Друзья Вилла тоже отправляются на поиски пропавшего. В лесу они встречают девочку с необычными способностями, которая что-то знает об их пропавшем друге. Впоследствии оказывается, что к исчезновению мальчика причастна секретная правительственная организация.

Далее будет? "Удивительным чудесам" быть. Компания запланировала съемку третьего сезона.