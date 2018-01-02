Застолье, выходные и подарки бьют по экономике Украины. Сколько денег ушло в никуда

2 января, 2018, 12:20

Ульяна Букатюк

Экономика от длительных выходных, нерациональных затрат и ненужных подарков теряет огромные деньги

Подарки

Профессор Йельского университета Джоэль Вальдфогель еще в 1993 году опубликовал исследование, в котором утверждал, что подарки - нерациональный обмен ресурсами.

Люди часто дарят то, что получателю не представляет особой ценности, и затраты, которые несет одна сторона, не компенсируются полностью выгодой, которую получает другая.

По подсчетам Вальдфогеля, с $38 млрд, которые американцы спустили на подарки в 1992 году, от $4 до $12 млрд были выброшены на ветер. В опубликованной в 2009 году книге «Почему мы не должны покупать подарки на праздники» он оценил экономические потери от традиции в $25 млрд в год.

В результате для экономики в целом новогодние расходы становятся «мертвым грузом».

Поэтому мы обычно тянем с выбором до последнего. Согласно исследованию Harris Interactive, 10 млн американцев откладывает выбор подарка именно на последний день.

Часто это приводит к быстрому выбору и необдуманным покупкам вроде чашек, носков, гелей для душа и других некритично нужных вещей. К тому же, в таком случае приходится доплачивать наценки, которыми магазины в канун праздника не гнушаются. Не забудьте упаковать - ведь что это за подарок. А это потянет из кармана еще 30-50 грн, которые можно было бы сэкономить, если упаковать собственноручно.

Да и радость от полученных подарков затмевает стресс, который приходится пережить в их поисках. Часто для того, чтобы купить подарок, приходится несколько месяцев экономить, что создает дополнительное давление.

Более 36% американцев переживают из-за необходимости выбирать подарки и тратить на них деньги. При этом 23% считают расходы расточительством. Об этом свидетельствует исследование Pew Research Center.

Лишь 37% американцев воспринимают подарки положительно

Если же хотите сделать человеку приятное, улучшить экономику и избежать стресса, экономисты советуют дарить деньги. Ведь это прямой способ повысить доходы, а соответственно простимулировать потребление.

Дополнительные выходные

Несмотря на то, что в рождественско-новогодний период 2017-2018 годов только три дополнительные выходные (25 декабря, 2 января и 8 января), на экономику страны они окажут немалое давление. Ведь не зря существует фраза “от Романа до Иордана вся страна будет пьяна”. Работать между праздниками некогда, потому что надо готовиться.

От “ожидание праздника” работники теряют производительность. Вспомните, сколько обещаний решить что-то “после праздников” вы уже раздали. Даже не нужно говорить, что экономическое развитие при таких условиях замедляется.

В 2012 году специалисты британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, или CEBR) подсчитали, что праздники обходятся бюджету страны в £ 19 млрд в год (около $ 30 млрд). Это означает, что каждый выходной день экономика недополучает $3,7 млрд.

Читайте также: Как пережить зимние праздники и влезть в старые джинсы. Научные советы

Точных оценок, сколько украинская экономика теряет на праздники, нет. По оценкам народного депутата от “Народного фронта” Андрея Помазанова, один дополнительный выходной день стоит украинской экономике 2,5 млрд грн.

Если учитывать, что в 2017 году в Украине было 8 государственных выходных в будни, то отталкиваясь от данных Помазанова, в этом году на них мы потеряли около 20 млрд грн.

Дефицит бюджета в 2017 году составлял 77,5 млрд грн. То есть, за дополнительные дни праздников мы “прогуливаем” почти треть тех средств, которым нам не хватает в бюджете.

Государственные праздники у нас привязаны к религиозным, однако не все население использует их для совершения своих религиозных обрядов. Да и насколько правильно вообще, чтобы государство решало, когда кому отдыхать.

Молодому бизнесу, к примеру, принудительные выходные могут даже навредить. Предприниматели, конечно, могут продолжать работать и в праздники, но в них не будет возможности пользоваться полноценно банковскими или административными услугами. А это замедлит деловую активность.

Праздник желудка

Накрыть столы на праздники, “чтобы лоались” - многолетняя украинская традиция. В праздничный бюджет мы закладываем наибольшие суммы именно на еду.

На подготовку и оформление праздничного стола среднестатистический украинец намерен потратить в среднем 806 гривен, на подарки близким и знакомым — 769 гривен, а на другие новогодние расходы (посещение елок, театров, ресторанов, туристические поездки и прочее) — 721 гривен.

Об этом свидетельствуют данные опроса Research & Branding Group, которое проводилось с 4 по 14 декабря 2017 года среди 1801 лиц по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО.

Километровые очереди в супермаркетах, переполненные тележки, пробки, тонны алкоголя, майонеза и сладостей, усиление интернет-коммерции, подорванные нервы операторов на почтах. Немало времени граждане тратят на поиск рецептов, продумывание стола.

Например, за декабрь число запросов слова “майонез” в Google выросла вдвое.

Читайте также: Майонезные салаты - новогодняя классика. Три рецепта полезного майонеза, который готовится за 5 минут

На первый взгляд, на экономику это имеет положительный эффект - ведь растет потребление. Но все не так однозначно. Во-первых, чрезмерный спрос приводит к тому, что цены на продукты растут. И до конца января значительного их удешевления не происходит, ведь экономика в настоящее время развивается крайне слабо. Часть продуктов приходится закупать извне - таким образом мы ударяем по отечественной экономике еще больше.

Во-вторых, еда - не тот ресурс, в который стоит вкладываться, чтобы иметь бонусы в будущем. Кое-где через чрезмерное потребление жирных блюд, от которых ломятся наши столы, больше проблем со здоровьем, чем пользы. Да и работать от такого рациона не хочется. Время, которое потенциально можно потратить на продуктивную работу, мы проводим за столом.

Часто блюда с новогоднего стола приходится выбрасывать. Например, в течение новогодних праздников украинцы выбрасывают на помойку более 30 тыс. тонн салата "Оливье". И здесь о рациональности речь не идет вообще.

В 2013 году количество пищевых отходов с каждого новогоднего стола Украины в среднем составляла 199 грн. или же 18% от прожиточного минимума на тот момент.

По подсчетам Института аграрной экономики, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется на эти праздники в 130,81 грн. Это на 26,5 % больше, чем при праздновании Нового 2017 года. А в общем стол с деликатесами обойдется в 1897 грн.