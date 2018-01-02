Убийство правозащитницы Ноздровской. Все, что известно

2 января, 2018, 13:55

Алексей Гоц

В пятницу, 29 декабря, на Киевщине пропала известная правозащитница Ирина Ноздровская. В Ноздровской остались дочь и пожилая мать

Об исчезновении матери 29 декабря заявила дочь Ноздровской Анастасия. Правозащитница последний раз выходила на связь 29 декабря в 17:00, когда звонила своей матери.

Ирину объявили в розыск, полиция установила последнее местонахождение ее телефона - вблизи села Демидов Вышгородского района Киевской области, где женщина проживала с дочерью. Поиски пропавшей правозащитницы осуществляли полицейские и волонтеры.



1 января около 12:00 тело Ноздровськои обнаружили в водоеме возле Демидово. Тело было без одежды и с различными травмами.

Полиция расследует гибель Ноздровской как умышленное убийство, и вызвала на допрос бывшего жениха убитой Виталия Сергеева. Он отказался давать показания, ссылаясь на ст. 63 Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Основной причиной убийства считают профессиональную деятельность правозащитницы, которая привлекала внимание общественности и СМИ.

Чем занималась Ноздровская

Ирина Ноздровская вела дело гибели своей сестры в резонансном ДТП по вине нетрезвого водителя, жителя Демидово Дмитрия Россошанского.

30 сентября 2015 в Демидово Россошанский сбил 26-летнюю Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской. От полученных травм женщина погибла.

Дядя Россошанского Сергей Куприенко в то время занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Судебные разбирательства дела продолжались более двух лет. Летом 2017 Обуховский суд приговорил Россошанского до 7 лет лишения свободы, однако 28 декабря защита Россошанского почти добилась его освобождения по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. Этого не произошло благодаря усилиям Ноздровской, которая привлекла к делу внимание журналистов и общественности.



Защита Россошанского просила применить к нему закон об амнистии, учитывая состояние его здоровья, однако Ноздровская утверждала, что все болезни обвиняемого являются последствиями употребления наркотиков. По требованию Ноздровской дело было отправлено на пересмотр, чтобы выяснить, находился ли Россошанский в состоянии наркотического опьянения во время ДТП.

Угрозы жизни правозащитницы

Ноздровская обращалась в полицию с заявлениями о том, что ей поступают угрозы. Журналист Владимир Тимофийчук, который хорошо знал семью погибшей, рассказал, что Ноздровской угрожали родные и друзья Россошанского.

По словам журналиста, Ноздровскую преследовали, запугивали ее соседей, однажды избили ее дочь Анастасию. В дом правозащитницы бросали петарды, ей поступали сообщения с угрозами, а на судебном заседании по делу о гибели ее сестры отец подсудимого сказал Ирине: "Ты плохо закончишь!"

На другом заседании человек из окружения Россошанского - Ноздровской - "Ты будешь бояться ходить по ночам!".

По словам представителя главка Нацполиции Киевской области Николая Жуковича, по состоянию на 2 января по делу гибели Ирины Ноздровской допросили уже около 50 человек. Сейчас ожидаются результаты экспертизы, которая должна определить причину смерти женщины.

В то же время вероятное убийство правозащитницы вызвало возмущение общества - в полдень 2 января возле областного управления Нацполиции на ул. Владимирской в ​​Киеве собралось около полутысячи человек, которые требовали честного расследования и справедливого наказания виновных в смерти Ноздровской.