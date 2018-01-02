Сотни факелов и барабанный бой: как в Киеве отметили день рождения Бандеры. Фоторепортаж

2 января, 2018, 10:15

1 января в Киеве активисты националистических организаций организовали марш по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры

Участники марша с факелами, плакатами и барабанами прошли по бульвару Шевченко через Крещатик до Майдана Независимости. Люди также несли флаги и портреты Бандеры.

По данным Нацполиции, в мероприятии приняли участие около тысячи человек, часть из них была с зажженными факелами.

Память Бандеры чествовали также в различных областях Украины.

В целом в Украине по случаю годовщины рождения Бандеры прошли 57 массовых мероприятий в 21 регионе. В частности, в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове.

Марши по случаю дня рождения Бандеры прошли также в Славянске и Авдеевке.

В целом по Украине в маршах приняли участие около 6,5 тыс. лиц, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Справка:

Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского националистического движения ХХ века. После раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б. Его ассоциируют с борьбой за независимость украинского народа.

Бандера родился в 1909 году в Старом Угрынове на Ивано-Франковщине. Был убит в 1959 году агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.

Фото: REUTERS

Читайте также: Как убили Степана Бандеру. Отрывок из книги известного историка