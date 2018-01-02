Сотни факелов и барабанный бой: как в Киеве отметили день рождения Бандеры. Фоторепортаж
Участники марша с факелами, плакатами и барабанами прошли по бульвару Шевченко через Крещатик до Майдана Независимости. Люди также несли флаги и портреты Бандеры.
По данным Нацполиции, в мероприятии приняли участие около тысячи человек, часть из них была с зажженными факелами.
Память Бандеры чествовали также в различных областях Украины.
В целом в Украине по случаю годовщины рождения Бандеры прошли 57 массовых мероприятий в 21 регионе. В частности, в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Херсоне, Ровно, Запорожье, Тернополе, Харькове, Сумах, Львове.
Марши по случаю дня рождения Бандеры прошли также в Славянске и Авдеевке.
В целом по Украине в маршах приняли участие около 6,5 тыс. лиц, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Справка:
Степан Бандера - украинский политический деятель, идеолог и теоретик украинского националистического движения ХХ века. После раскола Организации украинских националистов - председатель Провода ОУН-Б. Его ассоциируют с борьбой за независимость украинского народа.
Бандера родился в 1909 году в Старом Угрынове на Ивано-Франковщине. Был убит в 1959 году агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене.
Фото: REUTERS
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