Чем запомнился 2017 год в футболе: Украина без ЧМ-2018, трансфер Ярмоленко и чудо-камбэк "Барселоны"

2 января, 2018, 11:02

Дмитрий Марценишин

Самыми громкими событиями 2017 года в футболе стала неудача сборной Украины в отборе ЧМ, трансфер Андрея Ярмоленко, триумф "Реала" и камбэк "Барселоны" в Лиге чемпионов

Сборная Украины не попала на ЧМ-2018

Сборная Украины отборочный турнир чемпионата мира начала осенью прошлого года под руководством нового главного тренера Андрея Шевченко.

После провала на Евро-2016 он существенно омолодил команду и изменил тактическую схему, сделав ставку на контроль мяча и атаку, вместо рационального защитного стиля.

Сначала это давало результат - украинцы перед решающими матчами квалификации претендовали на первое место. Однако в самый важный момент команде не хватило стабильности и последовательности Шевченко.

Читайте также: Шевченко обещает вывести Украину на Евро-2020. Почему это будет сложно

Молодежь вновь оказалась на скамье запасных. Перед заключительным матчем против Хорватии в команде появился натурализованный бразилец Марлос. Ради него с любимой позиции левого вингера подвинули даже лидера сборной Андрея Ярмоленко.

В итоге украинцы проиграли хорватам и не попали на чемпиона мира. Единственное, что утешает, это то, что нашим футболистам теперь не придется ехать в Россию. Ведь споры, стоит ли играть на полях страны-агрессора, не прекращались с самого начала отбора.

Ярмоленко перешел в "Боруссию"

Эпопея с трансфером Андрея Ярмоленко из "Динамо" в один из европейских топ-чемпионатов продолжалась несколько сезонов подряд. Закончилась она 28 августа 2017 года переходом вингера в дортмундскую "Боруссию".

"Динамо" за своего лидера получило 25 млн евро, что несмотря на 28-летний возраст Ярмоленко - очень приличная компенсация. К тому же полузащитник стал самым дорогим футболистом в истории киевлян. Дешевле стоил даже Андрей Шевченко, за которого в 1999 году "Милан" заплатил 23 млн евро.

Читайте также: Как украинский футболист Ярмоленко поставил на уши всю Германию

Первую часть сезона в новой команде Ярмоленко отыграл удачно. В чемпионате Германии в 13 матчах он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. В кубке страны отметился голом в ворота "Баварии", а в Лиге чемпионов огорчил "Тоттенхэм".

Правда, самой "Боруссии" это не слишком помогло. В Бундеслиге она скатилась с 1 на 3 строчку. От лидера - "Баварии" дортмундцы после 1 круга отстают на 13 очков и почти выбыли из чемпионской гонки.

Вылетела "Боруссия" и из Лиги чемпионов и национального кубка. Неудачи стоили работы голландскому тренеру Петеру Боссу, которого заменил австриец Петер Штегер.

"Реал" второй раз подряд выиграл главный еврокубок

Мадридский "Реал" провел невероятный год. Команда Зинедина Зидана выиграла чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира. А главное - победила в Лиге чемпионов.

На пути к финалу мадридцы уверенно разобрались с "Наполи", "Баварией" и "Атлетико". А в решающем матче разгромили итальянский "Ювентус" - 4:1.

Читайте также: Как "Реал" унизил "Ювентус" в финале Лиги чемпионов

"Реал" стал первой командой, которой удалось выиграть Лигу чемпионов дважды подряд. А вообще победа в главном еврокубке стала для королевского клуба одиннадцатой, что тоже является рекордом.

Правда, после удачного прошлого сезона в игре команды Зидана наступил спад. В этом чемпионате Испании она идет лишь четвертой. А в Лиге чемпионов проиграла борьбу за 1 место в группе "Тоттенхэму". Поэтому уже в 1/8 финала мадридцам придется сойтись с другим фаворитом ЛЧ - ПСЖ.

ПСЖ заплатил за Неймара 222 млн евро

Прошлым летом на футбольном трансферном рынке произошло настоящее переосмысление ценностей. А именно - был разрушен психологический рубеж в 200 млн евро за футболиста (ранее рекорд в 105 млн евро принадлежал Полю Погба).

Нарушителем спокойствия стал французский ПСЖ, который за 222 млн евро купил у "Барселоны" Неймара. Парижане воспользовались пунктом в контракте бразильца, в котором были прописаны именно такие отступные в случае досрочного расторжения соглашения.

Читайте также: Футболистов продают по 200 млн. Почему следует остановить это безумие

Еще 185 млн евро ПСЖ выложит за Килиана Мбаппе, но сделает это летом 2018 года. Таким образом, катарский владелец клуба Нассер Ала-Хелаифи обошел правила финансового fair-play. Ведь форвард "Монако" все равно перешел в ПСЖ, но в нынешнем сезоне выступает за команду на правах аренды.

Много других топ-клубов во главе с "Барселоной" потребовали от УЕФА наказать парижский клуб за наглость, но пока ПСЖ удачно маневрирует между каплями и находит пробелы в регламенте.

"Барселона" победила ПСЖ 6:1 и совершила камбэк мечты

На радикальное усиление владельцы ПСЖ ушли после громкой оплеухи, полученной весной в 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане в первой игре против "Барселоны", казалось, решили все вопросы - дома унизили каталонцев со счетом 4:0.

ПСЖ уже готовился оформить выход в четвертьфинал, ведь после таких поражений в повторных матчах еще никто в истории Лиги чемпионов не отыгрывался.

Читайте также: Почему Украина может превратиться в футбольную глухомань

Но на "Камп Ноу" случилось чудо. "Барселона" совершила камбэк мечты, выиграв со счетом 6:1. Решающие голы Неймар и Серхио Роберто забили в компенсированное арбитром время.

В то время, как многие болельщики восхищались этой победой, другие указывали на многочисленные ошибки арбитра в пользу каталонцев, в результате которых были забиты голы. Мол, сценарий матча срежиссирован УЕФА.

ФИФА оставила России ЧМ-2018

В 2017 году стало окончательно понятно, что ФИФА не отбирал у России право на организацию чемпионата мира-2018 года. В этой коррумпированной организации закрыли глаза на все - российскую агрессию в Украине, оккупацию Крыма, международные санкции. Даже обвинения россиян, что они покупали голоса во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2018.

Точкой невозврата стал проведенный летом в России Кубок конфедераций - тестовый турнир перед чемпионатом мира с участием хозяев мундиаля и сильнейших команд всех континентов.

Читайте также: Жеребьевка ЧМ-2018. Как Пеле, Марадона и другие звезды футбола оказались в клубе поклонников Путина

1 декабря в Москве состоялась жеребьевка финальной части турнира. На нем звезды мирового футбола - Пеле, Диего Марадона, Марко ван Бастен, Роналдо и Роналдиньо играли роль массовки для российского президента Владимира Путина.

Удивительными оказались и результаты жеребьевки - сборная России попала в самого слабого из всех групп, где ее соперниками стали Аргентина, Саудовская Аравия и Египет.

"Шахтер" вышел в 1/8 Лиги чемпионов

Удачное выступление "Шахтера" в Лиге чемпионов стало большой неожиданностью. Дончанам не повезло с жеребьевкой. Они попали в одну группу с английским "Манчестер Сити", итальянским "Наполи" и голландским "Фейеноордом". Поэтому команде Паулу Фонсеки пророчили борьбу с роттердамцями за третье место, которое позволяет попасть в плей-офф Лиги Европы.

Читайте также: Никто не верил в "Шахтер", а он вышел из "группы смерти". Как такое стало возможным

Но "Шахтер" мощно начал выступления, победив в Харькове "Наполи" и дважды взяв игру над "Фейеноордом". Перед двумя заключительными турами дончанам было достаточно набрать лишь 1 очко. И "Шахтер" оформил выход в 1/8 финала эффектной домашней победой над "Ман Сити". Он стал единственным в этом сезоне, клубом, который победил невероятную команду Хосепа Гвардиолы.

И это еще далеко не предел возможностей "Шахтера". В плей-офф Лиги чемпионов соперником "Шахтера" будет итальянская "Рома" - чуть не самая слабая команда из тех, что могли попасться дончанам.