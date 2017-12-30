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Пережить 1 января. Научные советы, как одолеть похмелье и переедание

Вы честно собирались в новогоднюю ночь не переедать и не пить лишнего. Но советы британских ученых не выдержали давления украинских традиций

Новый год принес тяжесть в желудке и похмелья. Время перейти к плану Б и преодолеть последствия празднования - опять что-то съесть, выпить и сделать. Но на этот раз полезное.

Похмелье

Головная боль, тошнота, головокружение, слабость, боль в мышцах, плохое настроение. Что делать?

Пейте много воды от время празднования и на следующий день. Спиртные напитки вызывают обезвоживание. Вот почему на вечеринках такие большие очереди в туалет. Больше всего от потери воды страдает нервная система. Поэтому утром даже от кошачьих шагов так раскалывается голова.

Сколько пить? Нам советуют пить воду, пока не почувствуем в горле ком. Это заложенный природой механизм спасения от жажды и лишней жидкости.

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Восстановите ионный баланс полезными напитками. Вместе с водой почки теряли ионы кальция и калия. Особенно если вы пили не только спиртное, но и кофе. И сейчас сердцу, мышцам и голове их не хватает. Поэтому, кроме воды, пейте еще кефир, компот и фруктово-овощные смузи. Но не употребляйте рассол или сок. В рассоле много натрия, а в соках - сахара. Он этих напитков будут только отеки и повышение давления.

Ешьте много фруктов. Вы видели когда-нибудь испорченное "прогорклое" масло? Реактивные формы кислорода, которые появились от спиртного и курения, делают у нас в середине то же. Мы не чувствуем, но оно медленно портит наше здоровье. Остановить это помогут антиокисиданты, которыми богаты овощи и фрукты, зелень чай и масла.

Выпейте волшебную таблетку обычного аспирина. Наша иммунная система реагирует на потрясения воспалением. Оно еще больше раскалывает голову на мелкие осколки, а для людей с больными сосудами вообще опасно. Аспирин остановит воспаление. Именно он - другие лекарства менее эффективны и более вредны для печени.

Помогите печени правильным завтраком. Печень всю ночь перерабатывала алкоголь и поставляла желчь для пищеварения курицы в майонезе. Сейчас она требует не меньшего сочувствия и заботы, чем голова. Съешьте пару яиц, желательно сваренных мягкими. В них много веществ, используемых печень для обезвреживания алкоголя и лекарств. И запейте смузи или компотом, помните?

Сделайте массаж лица. Соленая пища, алкоголь и нездоровый сон сделали наше лицо похожим на подушку в плацкартном вагоне. Потому что в лицевых мышцах застоявшейся лимфы. Нанесите на лицо немного крема или массажного масла, и разглаживают кожу от центра лица к вискам, и от ушей - вниз по шее. Это поможет собрать лимфу с щек в сосуды, идущие по бокам шеи.

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Развлекайтесь. Пойте, гуляйте, танцуйте, сделайте зарядку и соберитесь на каток. Все это улучшит настроение и поможет вывести из тела уксусный альдегид, известный в народе как перегар. Он образуется из спирта и сильно нас отравляет. Впоследствии он включается в обмен веществ или оставляет нас с дыханием и потом.

Итак, если у Вас похмелья, то не пейте снова спиртное. Лучше попейте минералки, аристократически позавтракайте яйцами в мешочке, черным хлебом и йогуртом, спойте с родственниками щедривки, и отправляйтесь гулять по городу. Только на рождественских ярмарках пейте не глинтвейн, а зеленый или облепиховый чай.

Переедание

Ночь, даже новогодняя и сказочная, не предназначена для еды. Особенно чрезмерной. Поэтому нам так трудно справиться с пищеварением. Советы по борьбе с тяжестью в желудке несколько совпадают со спасением от похмелья - движение, жидкость, сдержанность.

Не полагайтесь на таблетки. Во-первых, эти ферментные препараты не подействуют в желудке, а полный пока именно он. Во-вторых, их эффективность не всегда доказана. В-третьих, и самое главное, надежда на разрекламированную таблетку позволит съесть лишнее.

Нельзя полагаться на крепкий алкоголь. Он повреждает слизистую оболочку желудка и усиливает боль, похмелье и обезвоживания, скорее чем стимулирует пищеварение. Кофе - то же. Полезное влияние на борьбу с перееданием доказано только для горьких травяных настоек. А вот коньяк или виски наоборот расслабят желудок и остановят пищеварения.

Пейте воду. Лучше всего - воду с яблочным уксусом. Пищеварение требует жидкого кислой среды. И чем больше мы съели, тем больше желудочного сока нам надо - до 700 мл. А значит - и воды. Нет, она не "разбавит" желудочный сок, это миф. Наоборот, она спасет вас от обезвоживания, дряблости и высокого давления.

Сделайте жгучий лимонад: пол-лимона на стакан воды и щепотка кайенского перца. Это и сделает пищу в желудке более доступной для пищеварения, и усилит выделение пищеварительных ферментов и желчи, и будет полезным для печени и сосудов.

Двигайтесь. Избыток пищи переключает тело в летаргическое состояние. Но лучше не спать, а встать с дивана и прогуляться праздничными улицами. В вертикальном положении мы лучше переваривает пищу. Свежий воздух, развлечения и даже мороз помогут пищеварительной системе выполнить миссию.

А холод и солнце еще и проактивируют щитовидную железу. Ее гормоны делают наш обмен веществ более эффективным и немного мешают вкусности откладываться на боках.

Добавьте специй. Вы погуляли, слепили снеговик, замерзли и проголодались. Но будьте внимательны. Это просто опустел желудок. В кишечнике продолжается пищеварение, поэтому перегружайтесь. Диетологи советуют после переедания есть блюда с использованием специй куркумы, карри, и того же кайенского перца.

Они настраивают пищеварительную систему лучше, чем таблетки по рекламе. Куркума, к тому же, богатая антиоксидантами. Запить все это лучше мятным чаем - он тормозит аппетит и успокаивает.

Вернитесь к обычному питанию. Нет, не надо сразу садиться на диету, голодать и бежать в зал. Это устроит "весовую качелю" и приводит к срыву и перееданиям. Но привычка к перееданию разрушает наш гормональный способ контроля веса и аппетита, и делает все попытки похудеть неэффективными.

Но и не надо "спасать" остатки салатов и тортиков. Спланируйте меню, в котором ежедневно будут овощные супы, легкие салаты и полезные напитки. Так весь год и держитесь.

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