5 авторских новогодних коктейлей, которых вы не найдете в Google

30 декабря, 2017, 16:27

Сладкий снег с ликером и сахарной ватой, рождественское настроение с мишками Гамми и вином и Бехеровка с привкусом смородины и мандарин

Если вы не слишком придерживаетесь всех правил здорового образа жизни, то в новогоднюю ночь вы точно не против выпить.

Для тех, кому надоел чистый алкоголь или же просто хочет новых вкусовых впечатлений, бармен Николай Герасименко из уютного черновицкого "Contrabanda Bar" придумал пять крутых коктейлей и рассказал о них Еспресо.TV.

Они точно помогут начать год ярко. Конечно, если вы что-то вспомните утром.

Коктейль "Рождественское настроение"

Что нужно:

100 мл белого сухого вина;

50 мл апельсинового сока;

апельсин, яблоко и лайм – по одному кусочку;

желатиновые мишки Гамме – один кулачок;

50 мл спрайта.

Как это готовить:

в бокал бросаем кусочки фруктов и добавляем лед;

доливаем вино и сок и перемешиваем;

добавляем Sprite и вбрасываем желатиновых мишек;

оставляем коктейль настояться на несколько минут.

Коктейль подаем в стеклянном бокале и украшаем "корабликом" из кусочка апельсина.

Коктейль "Жидкий штрудель"

Что нужно:

50 г пряного рома Bacardi OakHeart;

175 мл яблочного сока;

сироп корицы или 2 щепотки молотой корицы размешать с 30 мл сахарным сиропом;

1 кусочек зеленого яблока;

треть лайма.

Как это готовить:

Выжимаем из лайма сок;

смешиваем две щепотки корицы 30 мл сахарного сиропа;

доливаем в него ром и яблочный сок и перемешиваем;

далее добавляем сироп и снова перемешиваем;

посыпаем корицей;

подогреваем до температуры 80 градусов.

Подаем горячим. В бокал предварительно вбрасываем почищенные кусочки яблок, переливаем напиток и даем настояться несколько минут.

Коктейль "Сладкий снег"

Что нужно:

50 мл ванильной водки;

20 мл орехового ликера Frangelico;

20 мл кокосового молока;

10 мл апельсинового ликера;

10 мл сахарного сиропа.

Как это готовить:

все ингридиенты трясем в закрытой посуде, вместо шейкера;

Переливаем в охлажденный бокал;

Бокал украшаем сладкой ватой и кондитерскими бусинками и звездочками.

Молочный пунш с ромом

Что нужно:

20 мл пряного или темного рома;

30мл бренди или коньяка;

20 г сахарной пудры;

150 мл молока.

Молочный пунш можно приготовить по-разному. Если хотите согреться, его можно приготовить горячим. Если же Вы долго танцевали и хотите охладиться, есть и вариант холодного коктейля.

1. Холодный молочный пунш с ромом

Как это готовить:

растворяем сахарную пудру в охлажденном молоке;

добавьте ром и бренди и перемешиваем;

в готовый пунш бросаем 1-2 кубика льда.

Коктейль подаем с соломинкой и тертым мускатным орехом сверху.

2. Горячий молочный пунш с ромом

Как это готовить:

в кипяченое молоко высыпаем пудру и перемешиваем;

наливаем бренди и ром и подогреваем, не доводя до кипения.

Подаем в чайном стакане и посыпаем тертым орехом.

Коктейль "Новогоднее чудо"

Что нужно:

50 мл "Бехеровки";

125 мл мандаринового фреша (= 3 мандаринки);

30 мл сиропа из черной смородины (= 30 мл смородинового сирока), если добавлять свежую смородину, лучше перетереть ее с таким же количеством сахара до однородной массы;

несколько кусочков имбиря;

черный перец.

Как это готовить:

в небольшую кастрюлю бросаем имбирь и немного его разминаем;

добавляем мандариновый сок и сироп из черной смородины и перемешиваем;

нагреваем все, что в кастрюльке, до 80 градусов;

через ситечко переливаем все в бокал;

украшаем бокал свежей мятой и мандарином.

Зимний горячий пунш с ромом

Что нужно:

40 мл темного рома;

30 мл хереса;

15 граммов меда;

100 мл черного чая;

лимон, апельсин, лайм - по одному кусочку;

гвоздика, корица, анис;

четвертинка яблока.

Как это готовить: