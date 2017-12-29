Какие книги украинцы больше всего покупали в 2017 году. Большой рейтинг

29 декабря, 2017, 18:02

11 украинских издательств рассказали Еспресо, какие книги больше всего продавались в Украине в 2017 году

Видавництво "Клуб Сімейного Дозвілля" (нон-фікшн)

Ерік Берн «Ігри, у які грають люди»

Світовий бестселер із психології стосунків від Еріка Берна у світі був проданий накладом більше ніж 5 мільйонів примірників.

Доктор Ерік Берн розкриває таємні прийоми, які керують нашим життям. Усі ми, не усвідомлюючи цього, постійно граємо в ігри – подружні та сексуальні, серйозні ігри з керівниками та суперницькі ігри з друзями, в ігри, що визначають статус та сімейні сутички.

Ерік Берн детально описує понад 120 ігор, у які ми граємо самі та у які нас залучають навколишні. А також дає поради для тих, хто хоче навчитись протистояти прийомам ігор, у які вас намагаються втягнути. Він допомагає проаналізувати нюанси поведінки, позбавитись стереотипів у спілкуванні й дає розуміння сутності людських вчинків. Книжка, що вийшла майже 40 років тому, і досі є популярною та актуальною!

Віктор Франкл «Людина в пошуках справжнього сенсу»

У роки другої світової війни один з класиків психології та психіатрії Віктор Франкл потрапив до концтабору, де на нього чекали голод, приниження та постійна загроза життю. Аналізуючи свою поведінку та поведінку інших в’язнів, він віднайшов стратегії, що утримують людину від божевілля та дають сенс життю.

Не дивно, що в часи ментальних потрясінь українці звернули увагу на поради Франкла, які допомагають віднайти себе та змінити життя.

Мік Вікінг «Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи»

Данію часто називають країною, де живуть найщасливіші люди у світі. І все це завдяки хюґе. Особлива життєва філософія, що допомагає створити атмосферу спокою, тепла й гармонії та вчить радіти життю, навіть коли за вікном жахлива погода, день неймовірно короткий, а на роботі нескінченний потік завдань.

Як тільки не тлумачили хюґе: від «мистецтва створення затишку», «душевності», «насолоди від речей, що заспокоюють» до «какао під запалені свічки». Та хто може стати кращим провідником у всьому, що пов’язане з хюґе, ніж Мік Вікінґ? Мік — засновник і керівник Інституту дослідження щастя в Копенгагені, що роками досліджує данське життя.

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У чому ж секрет цього магічного інгредієнта, який робить данців найщасливішою нацією в світі? Як пов’язані хюґе і щастя? Дізнайтеся суть особливого життєвого тренду безтурботних данців і змінюйте своє життя на найкраще.

Ірвін Ялом «Ліки від кохання та інші оповіді психотерапевта»

Ірвін Ялом – жива легенда психоаналізу, засновник школи екзистенціальної психології, доктор медичних наук і професор Стенфордського університету, автор кількох науково-популярних бестселерів, серед яких «Ліки від кохання…» чи не найуспішніший. В цій книжці Ялом виступає не лише як теоретик, але й як досвідчений практик, який вирішив поділитися з читачами найбільш цікавими історіями своїх пацієнтів.

Беззаперечний літературний дар і мужність автора, який з готовністю розкриває читачам і секрети «професійної кухні», і свої особисті прорахунки й помилки, перетворює кожну з новел книжки на захопливе читання.

Адже ці проблеми актуальні для всіх: біль втрати, неминучість старіння й смерті, гіркота нерозділеного кохання, страх свободи.

Під заг. ред. О. Кись «Українські жінки у горнилі модернізації»

Процеси модернізації стрімко вривалися у розмірене, зі століттями усталеним трибом і ритмами життя українських жінок кінця ХІХ століття, радикально змінюючи їхні соціальні ролі, повсякденні практики, систему цінностей, світогляд, сфери діяльності.

Та що насправді нам відомо про те, як модернізація змінювала жінок і як самі жінки брали участь у процесах модернізації в Україні у найважливіший і переломний її період – у першій половині ХХ ст.? Де були і що робили українські жінки у вирішальні моменти історії України першої половини ХХ століття?

Як змінювалося їхнє бачення власного призначення в добу тотальної модернізації? Як суспільство сприймало емансипацію жінок? Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – поворотний період у світовій історії, коли змінювалося усе – і технології, і ідеології, і суспільні відносини.

Ідеї жіночої емансипації поширилися у середовищі української інтелігенції та спонукали жінок різних верст прагнути розширення своїх прав та можливостей самореалізації. Та чи було тогочасне суспільство готове до серйозних змін у поглядах на гендерні відносини?

Видавництво "Клуб Сімейного Дозвілля" (художня література)

Володимир Лис «Століття Якова»

Роман — своєрідний епос-біографія одного поліського українця, який за свій столітній вік пережив п’ять держав: Російську імперію, УНР, Польщу, гітлерівську Німеччину, сталінський СССР. Доживши до держави Україна, він опинився перед лицем і родинної, і національної драми, яка була запрограмована катастрофами XX століття.

У житті старого Якова Меха на короткий час, мов той метелик, з’являється дівча-приблуда. Вона питає, чи любив він колись, — і виринає десь із глибини пам`яті його кохання, і біль втрати, і круговерть війн та режимів, і радощі та горе в родині, і гріхи й каяття…

Після екранізації роману його паперова версія отримала нову хвилю популярності – у 2017 році декілька разів друкувалися нові наклади, а загальна кількість примірників склала більше 60 тисяч примірників.

Василь Шкляр «Троща»

Новий роман Василя Шкляра читачі очікували більше двох років. «Троща» — роман про УПА, про перемогу людини над обставинами і над собою. Сам автор каже, що книга написана для того, аби показати світові, що українці не змирилися з режимом, і продовжують боротьбу, як і раніше.

Для головного героя, вояка УПА, війна вже минула, проте боротьба не забулася. Та раптом він бачить на цвинтарі недавню могилу свого бойового товариша, і спогади наринають на нього з новою силою. «Свої» і «чужі», дружба та розбрат, кохання і зрада, помилування й помста, свобода й неволя… Перед його очима знов розгортаються бої та тривають допити, постають обличчя різних людей, та ніяк не з’являється личина зрадника…

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Зазначимо, що попит на книжку Шкляра просто шалений – з моменту виходу книжки у вересні вже було додруковано три нових наклади, а сукупна кількість виданих примірників до кінця року складе 35 тисяч.

Деніел Кіз «Квіти для Елджернона»

Книжка, яка вже третій рік знаходиться уТОП-5 найпопулярніших книжок у читачів видавництва «Клуб Сімейного Дозвілля». Загальний наклад цього роману Деніела Кіза склав – 77 тисяч примірників.

Чарлі Гордон — розумово відсталий, але у нього є друзі, робота, захоплення і непереборне бажання вчитися. Він погоджується взяти участь у небезпечному науковому експерименті, який може зробити його найрозумнішим. Яку ціну маємо ми платити за свої бажання? Чи варті вони того?

Макс Кідрук «Не озирайся і мовчи»

Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-кого, хто прагне втекти від реальності. Уявіть, що для того, аби туди потрапити, достатньо не озиратися й мовчати. Є лише одна проблема: в такому місці часом з’являються речі, страшніші за те, від чого ховаєшся.

Життя сім’ї Грозанів раптово змінюється. Вони переїжджають до нового будинку, і чотирнадцятирічний Марк змушений піти до нової школи. Хлопець начитаний, розумний, але дуже сором’язливий — ідеальний об’єкт для цькування. Щодень більше замикаючись в собі, він мріє про світ, де немає знущань і безпричинної жорстокості.

Одного дня Марк знайомиться із Сонею, дівчиною з паралельного класу, яка розповідає йому про існування такого світу і про можливість туди потрапити… просто скориставшись ліфтом у їхньому будинку.

Хлопець не розуміє, навіщо Соня вигадує нісенітниці, які легко спростувати, але зрештою вирушає за нею. Він не підозрює, що звичайна мандрівка на десятий поверх загрожує чимось набагато гіршим за руйнування уявлень про реальний світ.

Наталія Гурницька "Мелодія кави в тональності сподівання"

Наталія Гурницька у літературному 2014 році стала справжнім відкриттям - сучасна українська письменниця, своїм дебютним романом «Мелодія кави у тональності кардамону» довела, що ніжний і витончений український жіночий роман впевнено випереджає закордонних конкурентів. Один із лідерів за популярністю в Україні 2014 року за рейтингом ТОПів книгарень, він вимагав продовження.

І сьогодні чарівна мелодія кави, що розповідає історію юної городянки, яка жила і кохала в місті Лева в середині позаминулого століття, зазвучить знову. У новій тональності – тональності сподівання…

Історія дівчини Анни, яку доля випробувала немов на гойдалках - то щастям з коханою людиною, то болем втрати усього. Єдине, заради чого живе тепер – дитина коханого, там під серцем, яке ще досі тримає любов в облозі. Чи здужає вона вгамувати біль утрати й навчитися жити без Адама, чи зуміє завершити чоловікові справи, чи відгукнеться її серце на знову почуту мелодію любові?

Ця книжка не залишить байдужим. Цей роман не забудеться, не зітреться з пам’яті, неодмінно торкнеться серця ніжними, мудрими словами, покличе до своїх сторінок лагідним теплом неймовірної історії про вічне кохання.

Видавництво "Фоліо"

«Світова гібридна війна: український фронт» за редакцією Володимира Горбуліна

У колективній монографії, підготовленій фахівцями Національного інституту стратегічних досліджень, вперше у вітчизняній та світовій науці детально досліджено явище світової гібридної війни в перспективі російської агресії проти України.

Сутність гібридної війни розглянуто у контексті системної кризи світової безпеки, а її феномен – як новітній вид глобального протистояння. Детально розглянуто причини та передумови російської агресії проти України, її стратегічні цілі, а також особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному, соціальному, гуманітарному, інформаційному.

Аналізуються локальні успіхи нашої держави у протидії ворожим планам РФ за окремими напрямами. Зроблено загальний висновок про доведення Україною своєї спроможності як держави, що відстоює свій суверенітет у боротьбі з агресором. Розглянуті питання реформування міжнародних безпекових інститутів та пошуку балансу сил у новій, гібридній реальності.

Андрій Курков «Шенгенська історія. Литовський роман» (укр. та рос. версія)

21 грудня 2007 року опівночі Литва приєдналася до Шенгенського простору. У цю ніч три молоді пари, які подружилися на рок-фестивалі, зібралися на хуторі Пієнагаліс, щоб відсвяткувати «Шенгенську ніч» і поділитися одне з одним планами на майбутнє.

Інґрида та Клаудіюс говорили про свій переїзд до Лондона, Андрюс і Барбора збиралися до Парижа, а Рената і Вітас – до Італії. Вони не знали і навіть припустити не могли, чим їм доведеться займатися. Вони довіряли Європі і були впевнені, що вона їх не підведе. Вони були молоді й самовпевнені.

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І поки вони сиділи за столом і очікували на «шенгенську ніч», далеко від Пієнагаліса до шлагбаума, який перекриває дорогу на литовсько-польському кордоні, підійшов старий з дерев’яною ногою, який знав Європу як свої п’ять пальців. Він дочекався півночі і, як тільки прикордонники підняли назавжди смугастий шлагбаум, став першим литовцем, який перейшов кордон без пред’явлення паспорта.

Перед ним теж лежала далека дорога, а в схованці його дерев’яної ноги вирушили в подорож разом зі своїм власником шість його паспортів. І все на одне ім’я – Кукутіс…

Жауме Кабре «Моє каяття»

Жауме Кабре (нар. 1947 р. в Барселоні) — іспанський філолог, романіст, сценарист, історик літератури. Пише каталанською мовою.

Роман «Моє каяття» (2011) — один із найвидатніших творів сучасної літератури, його перекладено дванадцятьма мовами, а загальний наклад становить майже півмільйона примірників.

Це роздуми автора про зло в історії людства, які подано через зображення життя інтелектуала, що народився після війни в Барселоні, та історії незвичайної старовинної скрипки з чарівним звуком, створеної кремонським майстром; історії, що, починаючи з насінини, з якої виросло дерево для її корпуса, завжди була щедро скроплена кров’ю.

Розповідь від імені головного персонажа, вже ураженого хворобою Альцгеймера, насичена багатими історичними ремінісценціями. В ній ідеться про щире і високе кохання, про любов до краси речей, яка спонукає до злочинів, про дружбу і заздрість, про людську шляхетність і ницість, досить часто поєднувані, про духовні пошуки і мізерність буденного життя... Це каяття не тільки героя роману, а й кожного з нас.

Українською друкується вперше.

Максим Музика, Андрій Пальваль, Петро Потєхін «Савур-Могила. Військові щоденники» (укр. та рос. версія)

Савур-Могила... незвичайне місце. А ця книга не стільки про місця, скільки про людей і серпневі події 2014 року. Як промінь ліхтарика, кинутий у темряву, авторська свідомість вихопила обличчя, дії та враження. І, пропустивши крізь призму власного досвіду і світогляду, перетворила на текст.

Багато суб’єктивного, мало пафосу, напевно, є неточності, пов’язані з особистим сприйняттям подій і властивостями пам’яті. Але це спроба передати все саме так, як запам’яталося. Спершу автори писали тексти для себе, щоб зрозуміти, щоб не забути, щоб перетравити отриманий досвід. Бо існують речі, які не можна довго тримати в собі.

Спека, втома, обличчя побратимів. Розуміння того, що завтра може не настати. Пил і піт. Це і є війна. Вона завжди поруч.

Ірина Лобусова «Королі Молдаванки» (російською мовою)

Коли молодий слідчий Володя Сосновський за велінням сім’ї був засланий подалі від столичних спокус – до Одеси, він і гадки не мав, що в цьому приморському місті круто зміниться його доля. Як тільки він починає працювати, в Одесі починають знаходити трупи багатіїв. Один, другий, третій… Вони жахливо понівечені , але головне – у всіх відрізані пальці.

В місті паніка, одесити переконані, що це справа рук вбивці на ім’я Людожер. Володя разом зі старим слідчим Поліпиним береться його розшукувати. Сосновський і уявити не міг, яку роль у цій історії відіграє дівчина Таня, яку він щиро покохав.

Видавництво Старого Лева

Чіхіро Маруяма «П’єр і місто лабіринтів. У пошуках викраденого каменя»

Захоплююча книжка-лабіринт, у якій можна «заблукати» надовго. Цей віммельбух створили Маруяма Чіхіро, Каміґакі Хіко та студія IC4DESIGN. Це – історія героя, перед яким постало важке завдання: знайти злодія. І зробити це йому доведеться у місті-лабіринті, яке пролягло крізь усі розвороти в книзі.

Детектив П’єр отримав нову справу. Містер Ікс викрав Камінь Лабіринту, який має силу перетворювати все в Опера-Сіті на лабіринти. Потрібно допомогти П’єру та його подрузі Кармен віднайти шлях у лабіринтах і зупинити Містера Ікс, доки не пізно.

У цій прекрасно ілюстрованій книзі-квесті треба шукати шлях у кожному фантастичному лабіринті, розпізнавати ключі, що ведуть до розгадки, та вирішувати спеціальні завдання, щоби стати героєм дня!

Емілія Дзюбак «Рік у лісі»

«Рік у лісі» – унікальний віммельбух для найменших, завдяки якому вони дізнаються безліч цікавого про те, як змінюється навколишній світ упродовж календарного року. Рослини і тварини, яких можна зустріти у лісі у різну пору, створила польська художниця Емілія Дзюбак.

«Рік у лісі» — це дванадцять картин про дванадцять місяців одного року. Кожен місяць — детально промальований «кадр» лісу з усіма його мешканцями, зображеними в різних ситуаціях, за різної погоди, вдень чи вночі. На першому і останньому розворотах — презентація мешканців лісу та інтелектуальна гра.

«Рік у лісі» розвиває увагу і спостережливість, стимулює логічне мислення, пошук причинно-наслідкових зв’язків, вміння оповідати, а передусім — гарантує чудову розвагу на багато-багато годин.

Джейсон Р. Бріґґс «Python дітей. Веселий вступ до програмування»

«Видавництво Старого Лева» розширило свою серію пізнавальних книг – у ній вийшла новинка Джейсона Р. Бріґґса «Python для дітей. Веселий вступ до програмування» у перекладі Олександри Гординчук. Ця книжка легко та невимушено допоможе вивчити основи однієї з сучасних мов програмування – Python, що завдяки простому і зрозумілому синтаксису особливо пасує для новачків.

Разом із «Python для дітей» крок за кроком, на простих та дотепних прикладах та з допомогою смішних завдань можна пізнати тонкощі мови Python. Також – навчитися використовувати основні елементи цієї мови – списки, функції, модулі, малювати вбудованими інструментами Python та анімувати зображення. А опісля навіть написати дві справжні комп’ютерні гри: забавку з м’ячем «Скок!» та бродилку «Містер Руки-палички біжить до виходу».

Генрі Марш «Ні сонце, ані смерть. Зі щоденників нейрохірурга»

Генрі Марш не боїться визнати: лікареві вкрай важко бути чесним, вкрай болісно говорити про свої помилки. Його нова книжка «Ні сонце, ані смерть. Зі щоденників нейрохірурга» — надзвичайно особисті мемуари, що вражають відвертістю, мудрістю та літературною майстерністю.

Завершуючи свою майже сорокарічну лікарську кар’єру, автор бестселера «Історії про життя, смерть та нейрохірургію» розмірковує про сенс людського існування, про суть праці лікаря, труднощі професії й про те, чим може обернутися відчайдушне бажання продовжити пацієнтові життя за всяку ціну.

Генрі Марш — чудовий співрозмовник: випадки з хірургічної практики у Британії, Непалі, Україні перемежовуються яскравими та щемкими епізодами з його дитинства та юності, непересічними моментами професійного становлення та простими й водночас приголомшливо глибокими роздумами про те, що справді має значення.

Террі Пратчетт «Колір магії», Обкладинка: творча майстерня «Аґрафка»

«Колір магії» — перший роман із серії «Дискосвіт» майстра інтелектуального фентезі Террі Пратчетта. Написаний у 1980-х роках, роман пародіює штампи тогочасної фантастики і дотепними натяками, грою слів та жартами закладає основи неповторного Пратчеттового стилю, який у пізніших творах проявить себе витонченою гострою сатирою.

Роман відкриває один із циклів серії — «Ринсвінд» та є своєрідним ключем-підказкою до багатьох явищ Дискосвіту. Маршрут туриста Двоцвіта і його гіда Ринсвінда, чарівника-невдахи, малює своєрідну карту розмаїтого неозорого світу, з міфічними істотами, дивовижними рослинами, таємничими чарами й особливою ма­гією.

Якого ж кольору ця магія, чи справді світ плаский, чи можна змінити свою долю і втекти від Смерті, якщо ти всього-на-всього фігурка у настільній грі, і ставки вже зроблено?

Видавництво "Наш формат" (нон-фікшн)

“Атлант розправив плечі” Айн Ренд (3 томи) - 22,5 тис. проданих примірників

Унікальний стиль Айн Ренд з року в рік знаходить тисячі прихильників у всіх куточках світу. Популярність видання не згасає вже майже шістдесят років. У світі на сьогодні продано понад 50млн примірників твору.

«Атлант розправив плечі» magnus opus Айн Ренд, який авторка писала впродовж 12 років, став її найгучнішим бестселером, одним із найвпливовіших художніх творів світової літератури. Згідно з даними опитування Бібліотеки Конгресу США, це друга після Біблії книга, яка змінила життя американських читачів. Три частини трилогії названі відповідно до основних законів логіки: «Несуперечність», «Або-або, «А є А».

«Атлант» Ренд не має чітких часових меж, ніби стоїть поза часом, як і події, що розгортаються на сторінках цієї книги: реалізм переплітається з містикою та науковою фантастикою, утопія з антиутопією, гротеск із романтизмом, філософія з політекономією.

Бурхливі дискусії й обговорення фундаментальної трилогії, великої «політичної притчі» тривають від 1957 року, з дня першого видання. На ній виросли три покоління американців, мільйони «атлантів» розлетілися по всьому світу.

“Чорний лебідь” Насім Талеб – 15 тис. проданих примірників

«Чорний лебідь. Про (не)ймовірне у реальному житті» — бестселер New York Times і входить до 12 найвпливовіших книжок, написаних після Другої світової війни, за версією Sunday Times. «Чорний лебідь» перекладено 32 мовами світу.

Цілком очевидно, що життя — це сумарний ефект небагатьох важливих потрясінь. Згадайте своє життя. Перерахуйте важливі події й технологічні винаходи, що припали на ваш вік, і порівняйте з колись напрогнозованим. Скільки їх «приїхало за розкладом».

Подивіться на особисте життя, згадайте, як вибирали професію, зустріли свою половинку, емігрували, стик- нулися зі зрадою, несподівано розбагатіли або впали у злидні. Чи часто ці події відбувалися за планом Малоймовірну подію, яка справляє колосальний ефект, колишній трейдер Насім Талеб влучно називав Чорним лебедем.

“Чому нації занепадають” Дарон Аджемоґлу та Джеймс Робінсон – 15 тис. проданих примірників

Ґрунтуючись на пятнадцятирічних дослідженнях у галузях історії, політології та економіки, автори легко і доступно пояснюють, чому економічний успіх держав не залежить від культури, клімату чи географічного положення.

Аджемоґлу та Робінсон переконані: країни стали найуспішнішими через те, що їхні громадяни повалили владну еліту і створили суспільства, де головною цінністю стали рівні економічні та політичні права кожного. На їхню думку, саме свобода робить світ багатшим.

“Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути” Маршал Голдсміт – 11 тис. проданих примірників

Чи уявляли ви колись «себе ідеального» А що зробили для того, щоб таким стати Можливо, ви хотіли присвятити час рідним або прочитати фахову книжку, але вже півтори години граєте в ігри на смартфоні. Давно мріяли схуднути, але не можете встояти перед запахом тістечок.

Середовище постійно відволікає нас від мети так званими тригерами — ароматами, ґаджетами та іншими дрібницями. Як «перемкнутися» зі спокуси на бажану дію, а потім перетворити це в звичку, розповість автор книжки Маршалл Ґолдсміт.

Дієтологи пропишуть, що вам слід їсти, щоб схуднути, але не розкажуть, як дотриматися дієти в світі заманливої зовнішньої реклами та фасфудів. Лікар випише пігулки, але не проконтролює їх вживання. Маршалл Ґолдсміт розкаже, як за допомогою простої техніки «Щоденних запитань» (і її кількох модифікацій) впоратися зі своїми небажаними видами поведінки, здобути бажані і зробити все можливе, щоб бути щасливим.

“Моє життя та робота” Генрі Форд – 10 тис. проданих примірників

Про Генрі Форда ще за його життя складали легенди, та й досі певні факти його біографії не є остаточно підтвердженими чи спростованими. Проте, незаперечним залишається те, що сенсом його життя була робота. Понад усе Форд прагнув створити машину,яка працюватиме вічно.

На шляху до втілення мрії він завдяки вірі у неможливе здійснив переворот у мисленні власного оточення й майбутніх поколінь, які теж змінили своє ставлення до грошей, успішного бізнесу й роботи. Форд вважав, що саме мислення є найважчою роботою, на яку здатна людина. Це, ймовірно, є причиною, чому ми маємо так мало мислителів.

Форд невтомно шукав відповіді на складні питання людської історії, як-от: чому існує бідність; що робить гроші грошима і які можливі трюки в рамках нинішньої фінансової системи, через які різні нації й народи потрапляють під контроль небагатьох людей; чого очікувати від майбутнього...

Про це, а також про те, як виглядає і працює ідеальний продавець у компанії Форда, чи справді нам потрібні автомобілі і навіщо привчати дітей інвестувати в себе прочитаєте на сторінках цієї унікальної книги.

Видавництво КМ-Букс

Серія «Щоденник слабака»

Всесвітньо відома серія «Щоденник слабака» стане найкращим другом дітям віком від 10 років. Дитинство — жахлива пора. Й кому це знати краще, як не Ґреґу Гефлі!

Середня школа, де вчорашня дрібнота опиняється серед рослявих і недобрих підлітків, які вже й бороду голять, це просто катастрофа якась. Але Ґреґ не втрачає оптимізму й ділиться з нами своїми пригодами й порадами. Серія складається із 5 книг, кожна з яких захоплює із першої сторінки.

Американські боги, Ніл Ґейман

Вийшовши друком десять років тому, «Американські боги» відразу стали класикою. Доторкніться до таємниць і чарів цієї книги, відкривши ювілейне видання. «Американські боги» із доповненнями та розширеннями, доданими автором, — це один із шедеврів єдиного і неповторного Ніла Ґеймана та справжня перлина сучасної прози.

Це історія Тіні — чоловіка, якого випустили з тюрми одразу після того, як його дружина та найкращий друг загинули в автокатастрофі, і якого наймає своїм охоронцем, водієм і попихачем загадковий фігляр, пан Середа.

Так починається темна і химерна мандрівка Тіні, впродовж якої його спіткає безліч чудернацьких персонажів, чиї долі химерним чином переплелися із його власною. А все тому, що під спокійною поверхнею повсякдення закипає буря — епічний герць за кожну душу Америки — і Тінь опинився прямісінько на її шляху.

Бенкет круків. Пісня льоду й полум'я. Книга четверта, Джордж Р.Р. Мартін

Історії, які відбуваються за сто років до подій "Пісні льоду й полум'я", коли на Залізному троні ще сиділи Таргарієни, а пам'ять про останніх живих драконів ще не стерлася, знову і знову доводять: на світі завжди є місце шляхетності й лицарству.

Лицар-бурлака і його зброєносець — мужній здоровань сер Дункан Довгань і маленький голомозий Бовтун — двоє неймовірних звитяжців, на чию долю випало стільки пригод, що вистачило б на цілий Вестерос. Їх не зупинять ні могутні вороги, ні королівські інтриги, ні жорстокість і несправедливість — разом вони поборють усе й вийдуть справжніми переможцями.

Монах, який продав свій «Феррарі», Робін Шарма

У книжці Робіна Шарми, яка у багатьох країнах світу стала справжнім бестселером, викладено незвичайну історію Джуліана Ментла — адвоката-мільйонера, на долю якого випало пережити сильну духовну кризу. Проте занурення у давню тибетську культуру змінює його життя.

Джуліан відкриває для себе мудрі й разом з тим дієві практичні знання, що допомагають впоратись із власними проблемами, знайти вихід із здавалось би безвихідного становища, здійснити переоцінку загальнолюдських та особистих цінностей.

Разом із головним героєм ви дізнаєтеся, як навчитися жити сьогоденням, яке значення для побудови взаємовідносин має довіра, пізнаєте переваги позитивного мислення, розвинете прагнення жити, спираючись на власне покликання. А саме головне — ви зрозумієте, чому найпростіші філософські постулати водночас є найголовнішими.

Чоловіки з Марса, жінки з Венери, Джон Грей

Книжку «Чоловіки з Марса, жінки з Венери» автор написав з урахуванням досвіду та фактичного матеріалу, якими він оволодів, працюючи консультантом подружніх пар. Розкриваючи таємниці безконфліктного існування, допомагаючи усвідомити, що способи спілкування, емоційні потреби і моделі поведінки представників протилежних статей можуть бути надзвичайно різними, Джон Грей вчить, як знайти спільну мову «представникам різних планет», дає шанс мільйонам сімей зміцнити свої стосунки, порозумітися, відновити колишні почуття.

Це видання, безсумнівно, буде корисним і пізнавальним як для жіночої, так і для чоловічої аудиторії.

Ключові моменти книги:

• Автор книги визнаний експерт з покращення якості спілкування подружніх пар.

• Книжка допоможе зрозуміти особливості спілкування чоловіків і жінок.

Видавництво Vivat

Мішель Бюссі «Літак без неї»

Ліз-Роз чи Емілі? Ким виявиться тримісячне немовля — єдина людина, що врятувалася під час падіння літака? Дві сім’ї — багата і бідна — ведуть запеклу боротьбу за право оформлення опікунства над дитиною.

Вісімнадцять років по тому приватний детектив, який, здавалося б, знайшов ключ до цієї загадки, накладає на себе руки, лишивши по собі тільки зошит, що в ньому викладено всі деталі розслідування.

З паризького кварталу Бютт-о-Кай у Дьєпп, з департаменту Валь-де-Марн до схилів гори Террибль у масиві Юра — читач виявляється втягнутим у карколомну гонитву в пошуках істини, аж допоки все не стане на свої місця. Чи всі ці події — то лише випадкові збіги в хитросплетіннях долі? А може, хтось від самого початку маніпулює всіма персонажами цієї драми?

Дара Корній «Чарівні істоти українського міфу»

У віруваннях праукраїнців світ не мав чіткого поділу на видимий, природний, та невидимий, позаприродний. Люди поклонялися богам, намагаючись здобути їхню прихильність, і водночас спілкувалася з істотами нижчого порядку. Наші давні предки вшановували дерева і трави, джерела та ріки, гори і степи, ліси та поля, населяли їх химерними чарівними істотами, яких називали духами.

Прадавні українці персоніфікували вітри, буревії, дощі, снігопади, пори року й інші атмосферні та природні явища. Духи допомагали та сприяли, шкодили та збиткувалися з людей. Хвороби, напасті, лиха визнавали за наслідки необдуманих людських дій та вчинків, карою за порушення правічних законів. Сьогодні цих істот заведено вважати представниками нижчої міфології.

Тимур Ворона «Стартап на мільйон»

Нове покоління українців Яке воно Більшості з його представників не виповнилося й сорока, проте на їхніх рахунках — мільйони доларів, а створеними ними продуктами користуються люди в усьому світі. Джерело їхнього капіталу — не батьки-олігархи і не поцуплені на держпосаді гроші, а технології.

Depositphotos, Genesis, Jooble, Grammarly і десяток інших IT-компаній — саме вони сьогодні є гордістю країни, її обличчям, яке не хочеться ховати, за яке ніколи не буде соромно. Як українці здобувають мільйонні статки завдяки своїм знанням, розуму, наполегливості і хисту Дізнайтеся із цієї книжки.

Лі Бардуґо «Шістка воронів»

Лі Бардуґо — авторка трилогії про орден Гриша, що стала бестселером The New York Times. Народилася в Єрусалимі, виросла в Лос-Анджелесі. Закінчила Йельський університет. Займалася рекламою, журналістикою, візажем та спецефектами. Нині живе й пише в Голлівуді, де іноді можна почути виступи її гурту.

Кримінальному генію Казу Бреккеру пропонують узятися за смертельно небезпечне викрадення й стати багатшим, ніж у найсміливіших мріях. Але він не впорається самотужки... Жертва, спрагла до помсти Стрілець, що не відмовиться від парі Дрюскеле, мисливець за відьмами Шпигунка, знана як Мара Серцетлумачниця, котра вижила в нетрях завдяки власним чарам Крамарик, що розуміється на вибухівці Казова команда — єдине, що стоїть між світом і руйнацією.

Якщо вони не повбивають одне одного дорогою до мети. Вигадливий, елегантно закручений шедевр, що заволодів моєю увагою і не відпускав від початку аж до самого кінця. Голлі Блек, авторка «Спайдервік: Хроніки» Одна з тих рідкісних книжок, яку неможливо відкласти.

Іван Байдак «Тіні наших побачень»

«Тіні наших побачень» Івана Байдака — це спроба розібратися в психології людських стосунків і окреслити правила життя, намагання усвідомити життєві уроки й віднайти гармонію. На прикладі вигаданих сюжетів і особистих спостережень автор пропонує читачеві зануритися у світ закритих і незакритих гештальтів і дійти власних висновків.

Видавництво Yakaboo Publishing (нон-фікшн)

Видавництво, що спеціалізується на нон-фікшн літературі цього року представило різножанрові книжки, серед яких знайшлося місце біографіям, історіям успіху, науково-популярним, бізнес-виданням.

“Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива” Ден Сенор та Пол Синґер

Повчальна й корисна для українських реалій книжка про те, як всупереч обставинам, війні, несприятливим природним умовам побудувати одну з найбільш прогресивних та економічно розвинених країн світу.

Ізраїль - маленька країна, яка майже не має переваг на географічній і економічній мапі світу. Їй лише 60 років, населення - 7,1 млн людей, немає суттєвих корисних копалин, а довкола - хаос Близького Сходу. І тим не менше, саме ця маленька країна за короткий проміжок часу стає однією з передових держав світу.

Ця робота передовсім - про інновації і підприємництво. Заручившись підтримкою журналіста Сола Синґера, автор вирушив у подорож діловим світом Ізраїлю, щоб з’ясувати походження і природу багатства цієї бідної землі. В книзі наведені десятки бізнес-історій, які з успіхом були реалізовані в Ізраїлі та на основі яких автор намагається вивести кілька ключових правил.

“Ефект Люцифера. Чому хороші люди чинять зло” Філіп Зімбардо

Легендарний американський психолог Філіп Зімбардо через майже 40 років повертається до знаменитого Стенфордського в'язничного експерименту, який він здійснив влітку 1971 року разом з аспірантами і студентами Стенфордського університету. У книжці докладно викладено перебіг експерименту, опис містить розлогі уривки зі щоденника психолога та учасників, матеріали інтерв'ю, аудіо- та відеозаписів.

Професор Зімбардо проводить паралелі з іншими подібними експериментами, а також реальними випадками насильства у державних інституціях, досвідом геноцидів, етнічних чисток, порушень прав людини. Він також робить огляд впливу експерименту на суспільні науки, зміни у законодавстві США, мистецтво, а найголовніше – на розуміння природи людської жорсткості взагалі.

“Любов та бюджет” Любомир Остапів

Нон-фікшн українського автора, який поки що є рідкістю, книжка про те, як вести родинний бюджет так, щоб втілювати мрії в реальність, зберігаючи родину від конфліктів.

«Любов та бюджет» не є книжкою про те, як заробити гроші, це книжка про те, як керувати заробленим. Більшість підходів і практичних порад адресовано людям, які недавно, або порівняно недавно, живуть разом і відтак керують не тільки особистим, а й сімейним бюджетом.

Любомир Остапів проходить із ними увесь шлях до фінансової свободи – від перших незручних розмов до вибору інструментів для обліку та планування, прийняття рішень щодо банку, кредитів та інвестицій.

“Викрадачі вогню. Таємна революція змінених станів” Стівен Котлер та Джеймі Уіл

Це книжка про тиху, майже непомітну, революцію людських можливостей, прометеївське повстання. Автори переконують, що ми є «свідками вибуху, зростання руху, спрямованого на штурм небес і викрадення вогню», що ми живемо в епоху демократизації змінених станів, коли вперше в історії, завдяки досягненням науки та проривним технологіям, можливості, раніше доступні лише привілейованій меншості або відчайдухам, може відкрити для себе практично будь-хто.

Вони зібрали історії людей, спільнот та організацій, які успішно полюють за цими станами і відкривають знання про них іншим.

Герої книжки — античні філософи та пророки, хіппі та агенти спецслужб, інженери, які вживають мікродози психоделіків, військові, які їздять на медитаційні ретрити, бізнесмени, які відриваються на фестивалі в пустелі та трейдери з Уолл-стрит, які імплантують у мозок електроди. Усіх їх об’єднує прагнення «зазирнути за хмари» — давня мрія людства, до здійснення якої ми підійшли ближче, ніж будь-коли в історії.

“Всесвіт на долоні. Подорож крізь простір, час та за їхні межі” Кристоф Гальфар

Один з описів цієї книжки – «так ніби "Путівник Галактикою для космотуристів" справді був путівником». Кристоф Ґальфар – фізик, учень Стівена Гокінга, співавтор книжки «Джордж і таємний ключ до Всесвіту» Гокінга та його доньки Люсі, – пояснює найновіші досягнення науки про Всесвіт у дуже доступній і дотепній манері, цього разу радше для дорослих, ніж для дітей. Складне у максимально простому викладі.

Видавництво Meridian Czernowitz

Сергій Жадан «Інтернат»

Роман «Інтернат» розповідає про те, як змінилося життя людей, коли на Сході України почалась війна. «…Одного разу, прокинувшись, ти бачиш за вікном вогонь, – йдеться в анотації. – Ти його не розпалював. Але гасити його доведеться й тобі…Січень 2015 року. Донбас.

Паша, вчитель однієї зі шкіл, спостерігає, як лінія фронту неухильно наближається до його дому. Стається так, що він змушений цю лінію перетнути. Щоби потім повернутись назад. І для цього йому щонайменше потрібно визначитись, на чиєму боці його дім…».

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За словами Сергія Жадана, «Інтернат – це одна з локацій роману. Але, разом із тим – це ще й метафора. Метафора світовідчуття, метафора загубленості, недолюбленості врешті-решт».

На думку автора, «цю книгу добре було б прочитати людям, які ніколи не були на українському Сході, які складають своє враження про Донбас та українсько-російську війну виключно з повідомлень ЗМІ та загальних настроїв у соціальних мережах. Тим, хто готовий за електоральними відсотками побачити живі обличчя».

Андрій Любка «Саудаде»

Обережно! Ця книга небезпечна: після прочитання хочеться одночасно вирушити в подорож Балканами, випити келих червоного вина і в зручній ложі театру слухати оперні арії. Понад шістдесят коротких історій – часом іскрометних, подекуди сумних, почасти автобіографічних, але завжди щирих – запрошують читача пережити з автором найщасливіші миті мандрів, симфонічних концертів і не завжди успішних залицянь.

«Саудаде» – це до певної міри продовження книжки «Спати з жінками», – розповідає Андрій Любка, – успіх якої (три перевидання!) був для мене, чесно кажучи, неочікуваним. Чомусь усі звикли говорити, що читачі найбільше люблять романи, оповідання – менше, а короткі тексти, історії, колонки, есейчики, замальовки – й зовсім ні.

Юрій Іздрик «ПАПІРОСИ»

ПАПІРОСИ: 25 віршів без фільтра – добірка найновіших віршів Юрія Іздрика. Цього разу – жодної слинявої романтики і мармеладної лірики. Це жорстка пацанська поезія про життя і смерть, про пошуки сенсів і способів виходу з безвиході.

Дитяче арт-видавництво "Чорні вівці" (книжки для дітей)

Вольф Ерльбрух «Про малого крота, який хотів дізнатися, хто наклав йому на голову»

Її авторами є письменник Вернер Ґольцварт та ілюстратор Вольф Ерльбрух. Останній, до речі, став цьогорічним лауреатом однієї з найпрестижніших літературних нагород у світі – Меморіальної премії Астрід Ліндґрен. Переклад українською здійснила Олександра Григоренко. Вона також працювала над ще двома книжками цього автора – «Леонард» і «Ведмеже диво», а на черзі – «Двоє закоханих».

До свого офіційного виходу українською мовою історія «Про малого крота…» вже встигла викликати хвилю обговорень у соціальних мережах, пов’язаних із її назвою. «Занадто багатьом захочеться сказати «фу», ледве глянувши на палітурку, – розповідає перекладачка Олександра Григоренко, – і багато хто таки скаже. А хтось відверто повеселиться і з задоволенням спостерігатиме за перипетіями цієї (детективної, так-так!) історії. У мене є велика підозра, що відгуки на книжку будуть полярними – або захопленими, або «як таке можна показувати дітям» чи ще краще «навіщо таке видавати».

Ніби какашки і сам процес випорожнення не є так само природними для живих організмів, як потреби їсти і дихати. І ніби про це не треба говорити з дітьми. Думаю, «Кріт» може бути хорошим початком (або продовженням) розмови з дитиною про нормальне сприйняття свого тіла, про фізіологічні процеси, які в ньому відбуваються. І просто класною розвагою, бо книжка написана і намальована з відмінним і дуже світлим почуттям гумору».

Ервін Мозер «Манюній. Велика книжка про маленького слоника»

Це вже друга книжка знаного австрійського письменника, лауреата численних премій у сфері дитячої літератури Ервіна Мозера, яка побачила світ у «Чорних вівцях». Минулого року тут вийшла збірка «Фантастичні історії на добраніч», складена з найкращих оповідок та ілюстрацій із понад десяти книжок Мозера. Переклад обох видань здійснила Неля Ваховська.

До збірки «Манюній» увійшли чотири книжки: «Слоник на ім’я Манюній» (1985), «Манюній вирушає в пустелю» (1987), «Манюній шукає слонів» (1988) та «Манюній знаходить маму і тата» (1988). До них додано ілюстрації зі збірки «Манюній. Велика книжка про маленького слоника» (1993). Тут йдеться про пригоди слоненяти, яке загубилося і відчайдушно шукає дорогу додому. Мандруючи, воно відкриває для себе великий світ і зустрічає нових друзів.

Ірена Карпа «День усіх білок»

«День усіх білок» – це розповідь про те, що насправді є цінним у житті та як важливо вміти боротися за свої права, незалежно від того, хто ти: дорослий, дитина чи лісове звірятко. Книжка сповнена пригод і гумору, карколомних поворотів і складних ситуацій, з яких хоробро виплутуються наші герої: білки і собаки, сови і кроти, лісники і бандити.

За словами Ірени Карпи, її нова книжка сподобалась і педагогам. «Бо вона вчить дітей не бути затурканими, а йти до своєї мети, вірити в дружбу, цінувати свободу, боротися за свої права. Вона і про білок, і про ліс, і про Україну. І про відчайдухів-ідеалістів, задерикуватих моторних білок, що не бояться жити, бігти, рятувати. Наперекір всім злим і жадібним. Білки – це ми з вами», – додає авторка.

Франц Голер «Велика книжка»

Книжка швейцарського письменника Франца Голера містить 91 розповідь про марципанову свинку, старанну морозильну камеру, велетня і полуничне варення, курку на радіовиставці та багатьох інших героїв, пригоди яких завжди мають несподіваний фінал.

Із німецької книгу переклала Неля Ваховська. Художнє оформлення зробив Ніколаус Гайдельбах.

За словами перекладачки, «Велика книжка» написана для дітей будь-якого віку і дорослих, які люблять Хармса та Керрола. «Історії Франца Голера, на яких виросло не одне покоління швейцарців і швейцарок, – додає Неля Ваховська, – анархічні, бурлескні й часом смутні, як літнє надвечір’я. Їхній світ розмаїтий, веселий і трохи нечупарний, наче намальований Томом Сойєром. Моя улюблена історія – про дружбу білочки й купи гною. Ні, про гучномовець і коротке замикання. Ні! Про лося і протигаз! Коротше, я не можу вибрати».

Христя Венгринюк «Легенди Чернівців від Чорної Вівці»

Збірка складається з історичних та сучасних легенд, оздоблених ілюстраціями відомої львівської художниці Христини Лукащук. Симпатична Чорна Овечка поводить всіх бажаючих вулицями, скверами та секретними місцями прекрасних Чернівців.

Видання розраховане на дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку та їхніх батьків.

Видавництво Terra Incognita

“Сковорода. Найкраще”

Свіжі переклади текстів Сковороди, несподіване оформлення з використанням робіт іконописця Данила Мовчана, цікава верстка, коли у тексті виділено найпромовистіші цитати філософа, - у такий спосіб ми зробили Сковороду ближчим до сучасного читача. Адже Сковорода - вічний, а отже сучасний і завжди актуальний.

Ошо “Любов. Свобода. Само-бутність”

Як любити себе - й не бути самозакоханим? Як кохати іншого, не зв'язуючи себе путами залежності? Як відшукати серед несправжніх тіней любові - любов істинну: ту, яка спроможна привести нас до зернини божественного в нашому єстві? І як, лишившися сам-на-сам із собою, ніколи не знати самотності? Над цими та багатьма іншими наріжними питаннями нашого життя замислюється Ошо у книзі "Любов, свобода, само-бутність".

Відповіді, що він їх пропонує, - незвичні, часом навіть провокаційні, але міркувати разом із ним незмінно цікаво. Доступні, дотепні й динамічні оповіді Ошо не залишать байдужим широке коло читачів: не дарма ж він вважається справжньою рок-зіркою сучасної езотеричної філософії.

Екгарт Толле “Сила моменту Тепер”

Ця книга про те, що всі ми - божевільні. Божевільні, які ходять і розмовляють самі із собою. Просто більшості з нас це поки що вдається робити непомітно для інших - як, зрештою, і для себе самих.

Ця книга про важливість уміння не думати. Бо тільки там, за межею слів, є все те, чого ми так розпачливо прагнемо: натхнення, радість, справжня любов. І воно доступне нам вже і негайно - у магічній миті Тепер.

Арт-бук “Наречена”. Автори - арт-платформа Ковчег - Ярина Винницька, Юлія Табенська, Дмитро Осипов

Мандрівка світом традиційного весільного костюму у пошуках власного рецепту щастя, дослідження Родового Дерева та відповідь на питання - чи можна стати королівною у сорочці із домотканого полотна.

Арт-бук отримав відзнаку “Найкраща книга Форуму 2017”, потрапив у каталог найкращих українських книг 2017 року від Українського інституту книги.

Видавництво "Ранок" (книжки для дітей)

Найкращий словник. Річард Скаррі

Книга відомого художника-ілюстратора Річарда Скаррі. З її допомогою можна не тільки познайомитися зі словами, а ще й детально їх роздивитися!

Найкраща книга для розширення словникового запасу. Вже більше 50 років діти по всьому світу вивчають нові слова з цією цікавезною книгою. У ній зібрано сотні слів з різних сфер, що зустрічаються у житті малечі: одяг, їжа, ігри, дім, місто, цирк, ферма, магазин, аеропорт та безліч іншого. Усі слова супроводжуються напрочуд гарними ілюстраціями, які можна розглядати годинами усією родиною.

5 мільйонів дітей вивчило мільярди слів за допомогою цього словничка. Воно й не дивно, адже навчання ще ніколи не було таким захоплюючим.

Атлас-розмальовка.Україна.Ольга Романова

«Мапи-розмальовки» — це справжня енциклопедія по містах України! Великий формат книги дозволить познайомитись з усіма особливостями регіонів: дитина вирушить у незабутню подорож Україною! Адже кожна сторінка – це нова мапа з деталізованими ілюстраціями, які і треба розмалювати.

Кожного мандрівника чекатимуть квітучі столичні каштани, соковиті херсонські кавуни, високі смереки з Карпат і перший український хмарочос із Харкова… А ще — дивовижні водоспади, пам’ятники, музеї , видатні персонажі та багато-багато цікавинок з усіх областей України!

Я обираю професію. Сильвія Санжа

У книзі зібрано понад 300 професій і розповідається про різні сфери людської праці та творчості. Допитливі маленькі читачі дізнаються, хто може стати капітаном корабля, хто працює в театрі, що робить хірург, хто працює на фермі, в аеропорту та на круїзному лайнері, на будівництві та в школі, в журналі та на космодромі, в супермаркеті та студії.

Кумедні малюнки та влучні короткі тексти дуже просто розкажуть про величезну кількість професій, навіть батькам буде цікаво переглянути книжку та знайти власну професію.

Звіродухи. Брендон Мулл

«Звіродухи» - цикл романів бестселерів за версією New York Times, про світ Ердас, де діти щойно досягнуть повноліття, проходять через особливий обряд. Велика доля чекає на тих, хто зуміє викликати духів Полеглої Четвірки. Один спалах – та життя чотирьох дітей із різних куточків Ердасу зміниться назавжди – відтепер вони поєднані зі звіродухами.

Таке поєднання відкриє нездоланну силу та велику відповідальність, особливо, якщо твоя тварина – легендарний дух Полеглої Четвірки. У серії очікуються: «Звіродухи.Полювання», «Звіродухи. Кровні зв’язки», «Звіродухи. Лід та полум’я», «Звіродухи. Знову прилив», «Звіродухи. Злети та падіння», «Звіродухи. Дерево життя». Цикл романів перекладений більш ніж 20 мовами світу.

Синя коробка.Галина Ткачук

Книга «Синя коробка» представлена в серії «Читальня». Серія являє собою затишний книжковий будиночок для читачів-початківців. Кожен наступний поверх(рівень) запрошує книгодрузяк дедалі вище «підніматися» в мистецтві читання. Наприкінці кожної книжки є творчі завдання, які можна виконувати як самостійно, так і в товаристві інших книгодрузяк. «Синя коробка» - це перший рівень складності читання.

Герой книги Богдан любить динозаврів. Він малює їх, вирізає та ставить на полицю. Однак, коли хлопчик іде до школи, у динозаврів починається власне життя. Оповідання Галини Ткачук – це і несподіване бачення відомої народної казки, і весела історія про дитячу фантазію та неслухняних динозаврів.