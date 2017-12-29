Словарь от А до Я. О чем говорила вся Украина в 2017 году

29 декабря, 2017, 16:03

Бум украинского кино, Вакарчук-президент и Саакашвили на крыше. Над чем смеялась и плакала страна в 2017-м

Эспрессо.TV собрал все самые громкие события года в словарь-2017.

Антикорупційні війни

Між антикорупційними органами та Генпрокуратурою й СБУ спалахнула війна через зірвану спецоперацію Національного антикорпупційного бюро.

Головні герої історії - керівник офісу інвестфонду в Україні Сергій Титинков, який пізніше виявився співробітником НАБУ Сергієм Боярським та заступниця голови ДМС Діна Пімахова.

Між ними зав’язалися дружні стосунки, Титинков цікавився життям Пімахової і пропонував допомогу. Пізніше про "допомогу" він попросив сам: Сергій звернувся до неї з проханнями “вирішити питання” легалізації іноземців в Україні. Пімахова нібито йому відмовила.

Далі спілкування Пімакової та Титинкова фактично стало спецоперацією СБУ та ГПУ. 29 листопада пізно ввечері відбулось затримання Титинкова при спробі дати $15 тисяч хабара Пімаховій.

Як тільки стало відомо про затримання агента НАБУ Боярського, у Бюро одразу назвали дії ГПУ та СБУ спланованою диверсією проти агентства. За версією НАБУ працівники СБУ умисно прослуховували агентів НАБУ під час цієї спецоперації і розповіли про це Пімаховій, щоб потім переслідувати агента Боярського та інших співробітників Бюро.

Згодом у НАБУ повідомили, що правоохоронці не будуть нікого затримувати у цій справі.

Безвіз

11 червня 2017 року ввійшло в історію завдяки спрощенню перетину кордону з країнами ЄС. За півроку під час подорожей цим скористалися 355 тисячі українців.

Укрзалізниця оновила склад потягів і почала розвивати нові напрямки: з України тепер можна поїхати потягом до Польщі, Словаччини, Угорщини, Болгарії, Чехії, Румунії, Австрії. Wizz Air розширив кількість рейсів з України і запустила систему лоукост-тарифів.

Понад 128 тисяч українців використовували для подорожей авіаційний транспорт, 227 тисяч українців подорожували автомобілями і залізницею, а незначна кількість громадян прямували через морські пункти пропуску.

Це дало поштовх для розвитку інфраструктури, а саме від цього багато в чому залежить розвиток економіки загалом.

Винник

Олег Винник – один із найбільш гастролюючих артистів в Україні. Він дає понад 150 концертів на рік.

Обличчя українського конкурента Стаса Михайлова з’явилося у ТБ-шоу на одному із телеканалів. Розмов про 43-річного підкорювача сердець українських жінок упродовж року ставало усе більше. Саме для них музикант написав понад 100 композицій.

Один із хітів "Нино" навіть протримався тривалий час у топі радіостанції "Русское радио". Та українці жартували над невигадливими текстами та стилем співака. Винник став одним з найбільш обговорюваних артистів цьогоріч.

Вакарчук

З музикантів у президенти. Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук почав з’являтися у президентських рейтингах. Так, за результатами опитування, музикант несподівано закрив трійку лідерів, серед яких - Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

За лідера гурту "Океан Ельзи" Вакарчука проголосували б 9,6%. Соліст "Океанів" вирішив прокоментувати цю ситуацію і записав відео.

У ньому Вакарчук розповів про власні політичні амбіції та озвучив свою політичну програму. За його словами, співак не збирається йти у президенти і не співпрацює із політтехнологами.

Першими трьома пунктами у його списку є створення незалежного Антикорупційного суду; "відкриті" виборчі списки та новий склад ЦВК; реформа державної служби.

"Вконтакте"

Новий указ президента України Петра Порошенка у травні сколихнув усю українську аудиторію мережі "ВКонтакті". Він схвалив рішення РНБО заборонити цей та низку інших ресурсів і встановити санкції. Зокрема, до них увійшли ТОВ "Мэйл.РУ ГРУП" (ООО "Мэйл.РУ ГРУП"), ТОВ "Вконтакте" (ООО "Вконтакте"), ТОВ "Яндекс" і ТОВ "Яндекс.Україна".

Указ заборонив інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу користувачам інтернету до цих сервісів. Українцям довелося припинити використовувати російські соцмережі, охочі перейшли у Facebook. За кілька місяців у цій мережі аудиторія українців збільшилася до 10 млн. людей.

Гра "Синій кит"

"Море китів", "f57", "Тихий Дім", "Розбуди мене о 4.20" - усе це невелика частина із 926 груп смерті, які стали дуже популярними серед підлітків у мережі "ВКонтакте" в лютому 2017-го. Серед учасників у цих спільнотах були гравці, переважно школярі, і куртатори, які вели кожного учасника убивчою грою.

Щоб стартувати, потрібно було просто написати хештег #яугрі. Правила тут прості – учасник повинен виконувати завдання, які надсилає йому куратор. Усі вони вели до головного призу – самогубства. Дітей, які відмовлялися грати далі, шантажували та залякували.

Гра швидко ширилася мережею, гравців ставало усе більше. Деякі з них таки отримали свій приз. За даними Нацполіції, 10 дітей спробували вчинити самогубство, чотирьом із них вдалося вкротити собі віку. Всього у групах смерті було зареєстровано близько 35 тис. українських підлітків.

Ґвалтівник

Хвиля звинувачень у сексуальних домаганнях і ґвалтуваннях розпочалася зі статті New York Times про голлівудського продюсера Гарві Вайнштайна. 13 жінок розповіли про "темний" бік життя Гарві. Згодом його почали звинувачувати і відомі акторки.

Коли зірки відчули, що можу нарешті заговорити про сексуальні домагання, відкрилася правда і про інших селебретіс. Одним із звинувачених також став актор серіалу "Картковий будиночок" Кевін Спейсі.

Дійшов "флешмоб" і до України. 13 студенток і випускниць Рівненського державного гуманітарного університету звинуватили завідувача кафедри хореографії 70-річного професора Володимира Годовського в сексуальних домаганнях. Про факт домагання заявила й колишня викладачка вишу.

За послуги інтимного характеру він обіцяв студенткам платити за гуртожиток, влаштувати на роботу, вирішити проблеми із навчанням.

За словами однієї з випускниць, Годовський під час особистої зустрічі торкався її, цілував груди і вухо. При цьому інші випускниці стверджують, що в деяких випадках професор відверто пропонував секс.

Despacito

Одним із найпопулярніших у цьому році хітів, а також однією з кращих пісень цього року виявилась Despacito у виконаннs Luis Fonsi ft. Daddy Yankee. Композиція із додаванням реггі посіла перше місце у чартах, а у рейтингу видання Rolling Stone вони стали сьомими із 50 обраних.

Українці не розгубилися і записали свою версію хіта. Український фольклорний ансамбль "Рожаниця" "переклав" трек українською і заспівав переживання жінки через те, що вона загубила сито і тепер не може зготувати вечерю своєму чоловікові. Український варіант пісні називався "Де ж те сито".

Українську версію Despacito "Рожаниця" виконала у манері автентичного співу і забрала понад півмільйона переглядів.

Електронне врядування

Український уряд став першим у світі, хто приєднався до Глобального реєстру бенефіціарних власників і відкрила дані про власників компаній. Зараз в країні відкрито більше 100 державних онлайн-реєстрів.

ЗМІ та громадськість можуть вільно використовувати та аналізувати ці дані, щоб здійснювати публічний контроль. IT-бізнес на основі відкритих даних може створювати нові інтернет-сервіси та проекти.

Окрім того, восени проголосували за законопроект про електронні довірчі послуги. Він дозволяє зареєструвати компанію, підписати договір, відправити будь-який запит, користуючись лише смартфоном.

Євробачення — 2017

Євробачення до України привезла співачка Джамала. Із піснею "1944" вона виграла пісенний конкурс і виборола для України право влаштувати наступного року "Євробачення" у себе вдома.

Учасником від України у 2017 році обрали гурт O.Torvald із піснею Time. Перемогти бенду не вдалося, хлопці посіли 3 місце з кінця. Натомість перше місце посів португалець Салвадор Собрал.

Окрім цього, на конкурсі виступила Onuka із НАОНІ. Її виступ із оркестром злетів на перші сходинки західних чартів у iTunes.

На сцену вийшла і переможниця 2016 року – Джамала із піснею "Заманили". Під час її виступу на сцену несподівано вибіг фанат Віталій Седюк та оголив перед глядачами дупу.

Пранкера одразу затримали. Хлопець пояснив, що це був "акт власної творчості", а "жертвою" обрав Джамалу тому, що потрапив у зону, де була мала сцена.

ЖКГ

9 листопада ВРУ ухвалила закон 1581-д про житлово-комунальні послуги. Головна мета закону - зруйнувати монополію ЖЕКів та дозволити споживачам самостійно визначати постачальників послуг на договірних умовах.

Користуватися комунальними благами українці повинні на основі договорів з постачальниками комунальних послуг, яких тепер можна вибирати.

Платіжки розклали по частинах. Якщо раніше нам надходили платіжки за опалення, водопостачання, електроенергію, то закон розділяє саму послугу та так би мовити “процес доставки”.

Споживач може відключитися від системи централізованого опалення та постачання гарячої води. Закон передбачає, що за послугу можна платити півціни, якщо вона надана неякісно. Не отримав послуги - не плати взагалі. Але механізм доведення цього поки не розроблений.

Закон дозволяє не сплачувати вартість комунальних послуг (крім теплопостачання), якщо споживач не жив у помешканні понад 30 календарних днів.

Зарплата

У 2017 році український уряд вирішив підвищити мінімальну заробітну плату до 3200 грн. За словами міністра соцполітики Андрія Реви, прожитковий мінімум в Україні повинен бути 4023 грн. На сьогодні в проекті бюджету до другого читання закладене зростання мінімальної зарплати до 3723 грн.

Президент запропонував розглянути можливість підняття мінімальної зарплати до 4100 грн не пізніше як до третього кварталу 2018 році, до осені. Але це буде реалізовано в тому випадку, якщо економічні можливості дозволять це зробити.









ІКЕА

Шведська IKEA - одна з найбільших у світі роздрібних мереж з торгівлі меблями та предметами домашнього вжитку. Найбільший у світі рітейлер товарів для дому оголосив про те, що вже скоро з'явиться на українському ринку.

Компанія планує відкритися у Києві впродовж 2 років.

За словами менеджера із продажу "IKEA Південно-Східна Європа" Стефан Вановербеке, наразі IKEA підшукує найбільш прийнятну бізнес-модель, яка дала б змогу реалізувати плани в Києві впродовж найближчих одного-двох років.

Рішення про подальші кроки буде ухвалене за результатами дослідження ринку та уподобань українських споживачів.

Їжа

Лише половина населення України має нормальну вагу, а понад 22% страждають на ожиріння. Велика проблема також є і серед дітей - щороку в Україні фіксують 15,5 тис нових випадків ожиріння у дітей.

У 1999 році в Україні 48 дітей із 100 тисяч страждали від ожиріння. Зараз ця цифра зросла до 230 дітей на 100 тис населення.

Такі цифри змусили Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) вперше за 18 років змінити норми харчування для укранців.

Калорійність раціону дітей знизили приблизно на 15%, адже тепер вони менше рухаються і більше сидять за комп'ютерами.

Також МОЗ порадило їм їсти менше солодкого та збалансовано харчуватись. Дорослим ж запропонували вживати більше білків і менше насичених жирів (особливо сала і масла).

За даними МОЗ, ці рекомендації базуються на найкращих світових практиках і створені для того, щоб зберегти здоров'я і покращити якість життя.

Квоти

Одним із найгучніших законів цього року став закон про україномовні квоти на українських телеканалах: 75% української мови на тиждень у кожному з проміжків часу між 7.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.

За його пунктами, фільми та серіали мають транслюватись лише українською мовою. Не державною мовою можна буде транслювати фільми власного виробництва телеканалу, а також фільми, зняті до 1991 року. Їх достатньо субтитрувати, і тоді вони підпадають під україномовні квоти.

У дитячих та анімаційниї фільмах має бути на 100% українська мова. За невиконання мовних квот для мовників передбачений штраф у розмірі 5% загальної суми ліцензійного збору. Це десятки, а іноді й сотні тисяч гривень.

Калинівка

26 вересня 2017 року на 48 арсеналі ЗСУ в Калинівці розпочалися вибухи снарядів, місцевих жителів у радіусі 10 км від центру пожежі евакуйовували. Вибухи тривали протягом 3 днів.

Станом на 2017 рік, 48-й арсенал був одним з найбільших в Україні. Внаслідок пожежі вибухнуло 32—40 тис. тонн снарядів. 22 листопада 2017 року військова прокуратура назвала винним майора ВСП, якого оштрафували на 2465 грн.

Львівське сміття

У 2016 році у Львові на полігоні в Грибовичах, куди вивозиться сміття з усього міста Лева, почалася пожежа, внаслідок ліквідації якої загинуло троє рятувальників. Після цього вивіз відходів туди, зрозуміло, став неможливим, й відтоді львівське сміття намагаються тикати по всіх усюдах. Воно їздило до різних міст України. Десь його погоджувались прийняти, а деякі міста на відріз відмовлялися від "висадки" відходів на своїй території.

Тема подорожей львівського сміття стала не лише справжнім мемом, а й інструментом для політичних маніпуляцій.

А ось справа побудови нового полігону для єдиного міста-мільйонника на Західній Україні не просунулася вперед ні на крок. Зате в політичному сенсі ця тема не злазила ні з екранів ТБ, ні шпальтів друкованих ЗМІ, ні сторінок інтернет-ресурсів.

Медреформа

Восени Рада також ухвалила законопроект щодо проведення медичної реформи. Президент вже підписав законопроект, але запуск перенесли на літо 2018 року.

Реформа передбачає зміну принципу гроші за ліжко-місця на так званий підхід “гроші ходять за пацієнтом”. Громадяни повинні обрати собі лікаря та підписати з ними договір. Також передбачено, що частина медичних послуг стане платною.

Сімейні лікарі становитимуть так звану первинну ланку медицини. Якщо лікар не зможе зарадити вашій проблемі - він повинен направити пацієнта до спеціалізованого медика. На перших етапах медичної реформи до спеціалістів можна буде звертатися напряму, без направлення від лікаря.

Реформа передбачає, що держава виділятиме лікарю в середньому по 370 грн за кожного пацієнта, якого той вестиме, а за пенсіонерів та малюків платитимуть вдвічі більше. Це дозволить лікарям з 2000 пацієнтами заробляти до 18 тис. грн за місяць.

Нокаут

29 квітня у Лондоні на стадіоні "Вемблі" боксер Володимир Кличко провів останній бій у кар'єрі. 41-річний українець більш ніж гідно виглядав у бою проти Ентоні Джошуа.

Він піднявся у п’ятому раунді після нокдауну, а у наступній 3-хвилинці сам відправив британця на підлогу, але добити його не зміг. Врешті молодість взяла своє - у 11 раунді Кличко ще двічі побував у нокдауні. Рефері зафіксував перемогу Джошуа технічним нокаутом.

Кличко за контрактом мав право на реванш з Джошуа. За попередніми оцінками призовий фонд бою міг скласти $40 млн. Та зваживши усі аргументи, українець вирішив завершити кар'єру.

Авторитетний сайт Boxingscene визнав цей бій найкращим у 2017 році. Загалом олімпійський чемпіон-1996 провів на професійному ринзі 21 рік.

Освітня реформа

Закон "Про освіту" парламент ухвалив 5 вересня 2017 року. За умовами реформи, навчання ділитиметься на початкову освіту (4 роки навчання), базову середню (5 років навчання в гімназії) та профільну середню (3 роки навчання в ліцеях чи закладах професійної освіти).

Тобто навчання в школі триватиме 12 років. Натомість бакалаврат триватиме усього три роки.

Окрім того, передбачено переведення системи сільської освіти на так звані опорні школи, щоб зрівняти сили дітей з міст та сіл. Також ввели ширший вибір освіти: формальна (школа), неформальна (гуртки, тренінги, курси) та інформальна (самостійне навчання).

Зарплатня вчителя в Україні стартуватиме з 9,6 тис.грн (3 мінімальні зарплатні) залежно від категорії. Директор зможе керувати однією школою не більше 12 років.

Найбільше суперечок викликала 7 стаття закону про мову навчання для нацменшин. Українська стане мовою викладання у школах нацменшин з 5 класу.

"Оскар"

Українське кіно заслуговує на "Оскар". Три фільми, один із яких повністю відзнятий українцями, а два - у співпраці із іншими країнами, номінували на престижну премію.

"Рівень чорного"

Це картина без слів, без сценарію, професійних акторів і з бюджетом в $10 тисяч. В основі фільму лежить історія 50-річного весільного фотографа Кості, який переживає не найкращі часи. Криза середнього віку змушує його по-іншому глянути на своє життя.

Режисерував стрічку Валентин Васянович. Прем’єра фільму відбулась на Одеському кінофестивалі в липні, а в кінотеатрах стрічка з'явиться 31 серпня 2017 року.

29 серпня 2017 року Український Оскарівський комітет обрав "Рівень чорного" як фільм-претендент від України на ювілейну 90-ту церемонію вручення кінопремії "Оскар" у категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

"Межа"

Словаччина висунула на премію "Оскар" фільм "Межа" Петера Баб’яка. Його створювали у співпраці із українськими кінематографістами. Він боровся за статуетку у номінації "Кращий фільм іноземною мовою".

"Межа" – це кримінальна історія з елементами триллера, яка відбувається у містичному просторі. Мова йде про словацько-український кордон, Убля - Малий Березний, через який переправляють цигарки та нелегалів. Все йде за налагодженою схемою, але тут Словаччина надумала вступити до Шенгенської зони, а відтак - перекрити кордони з Україною та наступити на горло злочинцям. Останні ж постають перед серйозним викликом - як жити далі.

Фільм знімали на території України, Словаччини та Чехії.

"Іній"

Фільм, який був номінований на "Оскар" від Литви цьогоріч, знятий про Україну. У центрі сюжету - молодий литовець Рокас, який намагається побачити і зрозуміти справжню окупацію Донбасу. Він потрапляє в Україну разом із гуманітарним конвоєм з Литви. Вже біля фронту доля зводить його з двома військовими журналістами.

Тріо змушене подолати свої психологічні межі та збудувати міцні відносини. Вони не погоджуються ні з чим, окрім свого бажання бути там, де вони є, кожен з власних причин.

Більшу частину фільму знімали саме в Україні: трохи у Києві, трохи в Дніпрі, а основну частину – біля лінії фронту у Карлівці. Одну з ролей у фільмі зіграла відома голлівудська акторка та співачка Ванесса Параді.

Petya A

27 червня одне за одним почали несподівано надходити повідомлення про те, що низку головних українських фінустанов, державних ресурсів, компаній і ЗМІ атакує потужний вірус під назвою Petya A. За лічені години він блокував роботу банків "Ощадбанк", "Південний", ОТП, а також "Укрзалізниці", аэропортів Бориспіль та Харків, "Нову пошту", "Укренерго", сайти "24" и "Корреспондент", онлайн-магазин Rozetka і інші.

Вірус-вимагач активізувався за допомогою посилання, яке відправлялося на пошту з невідомої адреси. При зараженні система падала і користувач, звісно, намагався перезапустити комп’ютер. Та саме цього не варто було робити, адже це дозволяло вірусу повністю заблокувати систему.

На екрані з’являлося фото, на якому повыдомлялося, що вірус блокує ПК, і щоб цього не сталося, потрібно купити "захист", заплативши біткоїнами у еквіваленті $300.

І хоч установи таки змогли оговтатися після зараження, та до кібератаки країна не була готова.

Пенсійна реформа

3 жовтня Верховна Рада України підтримала закон №6614 про пенсійну реформу. Тож вже з 1 жовтня підвищення на 200-1000 грн отримали понад 5,6 млн пенсіонерів.

Для того, щоб пенсії стали більшими, було вирішено збільшити поступово збільшити необхідний страховий стаж із 15 до 35 років.

Також реформа передбачає скасування спеціальних пенсій для працівників освіти, охорони здоров’я, журналістів, колишніх чиновників, суддів і прокурорів й скасування 15% податку для пенсіонерів, що продовжують працювати.

А ще уряд пропонує антиінфляційну формулу розрахунку пенсії, щоб уникнути її знецінення в разі економічних криз.

Чергове підвищення повинно відбутися з 1 січня.

Різдво

З цього року 25 грудня офіційно вважається вихідним. Цього дня християни західного обряду святкують Різдво. Президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон №5496.

На сьогодні кількість католицьких і протестантських громад в Україні складає близько 11 тис. - 30% від усіх українських релігійних організацій. Віряни цих обрядів святкують Різдво Христове за Григоріанським календарем, тобто 25 грудня.

Тому тепер значна частина може святкувати день Різдва Христового відповідно до своїх релігійних та світоглядних переконань і долучити цей день до числа офіційних святкових днів України.

Передбачається, що закон сприятиме кращому порозумінню між християнськими релігійними громадами як в межах України, так і за кордоном.

Ryanair

15 березня комерційний директор авіакомпанії Ryanair Девід О'Брайан оголосив офіційні плани про появу лоукост-перевізника в Україні. Тоді компанія очікувала, що пасажиропотік з Києва складе 250 тисяч осіб.

Ірландська компанія Ryanair вважається однією з найбільш бюджетних авіаліній у світі і літає у 33 країни світу. Компанія планувала запустити літати з київського аеропорту "Бориспіль" і львівського аеропорту імені Данила Галицького.

Та 10 липня авіакомпанія вирішила скасувати плани польотів в Україну через те, що головний аеропорт в Києві не виконав умови, узгоджені на початку цього року. Ryanair не запустив рейси і з аеропорту у Львові.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Бориспіль і МАУ спеціально об'єдналися, щоб не пускати європейського конкурента.

Директор Борисполя Павло Рябкін відповів тим, що виконання умов авіакомпанії обійдеться щорічним збитком Борисполю в 2 мільярди гривень, і взагалі ці вимоги порушують українське законодавство.

Та міністр інфраструктури зауважив, що рано чи пізно Ryanair з'явиться в Україні, з цим директором Борисполя, або без нього.

Саакашвілі Міхеїл

Наприкінці листопада ДМС продовжила на три місяці термін законного перебування Саакашвілі в Україні, але на початку грудня Генпрокуратура зі спецпідрозділом "Альфа" прийшли до нього з обшуками.

Під час слідчих дій Саакашвілі піднявся на дах будинку і, за даними ЗМІ, погрожував стрибнути вниз, якщо до нього торкнуться правоохоронці. Політик заявляв, що справа проти нього сфабрикована і це "наказ Путіна".

Одразу після слідчих дій правоохоронці вивели Саакашвілі з будинку, посадили в автомобіль та спробували вивезти, але їм заважали прибічники політика. Також прибічники блокували рух бусу, в якому везли Саакашвілі.

Після обшуків ГПУ та СБУ вручили підозру Саакашвілі, його "підозрюють у сприянні поваленню державного ладу". Але 7 грудня позиція прокурорів щодо екс-президента Грузії змінилася. Тепер йому інкримінують частину першу статті 256. Вона передбачає пом'якшення покарання, якщо підозрюваний не службова особа і не скоїв злочин повторно. Це від трьох до п'яти років.

26 грулня екс-губернатор прийшов до СБУ і заявив, що звинувачує їхнє керівництво у незаконній операції з його затримання. Він вимагатиме в Європейському суді компенсації за нібито викрадення.

"Свати"

Слідом за російськими акторами Федором Добронравовим, Миколою Добриніним та Людмилою Артем'євою, які грали в українському серіалі "Свати", яким заборонили в'їжджати на територію України, заборонили і сам серіал.

Усе тому, що у стрічі знімалися актори із Росії, які потрапили до "бан-листа" із російськими артистами Міністерства культури.

За словами заступника голови Держкіно Сергія Наретіна, відповідно до заборони Мінкультури, вони змогли анулювати прокатне посвідчення серіалу, і його не показуватимуть на українських телеканалах та в кінотеатрах.

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Спінер

Найпопулярніша іграшка року. Спочатку вона підкорила США, а пізніше дійшла до України. Одні пояснюють таку популярність тим, що люди втомилися від електронних гаджетів, інні ж кажуть, що спінер володіє антистресовими властивостями.

"Тает Лед"

Пісня "Тает Лед" українського гурту "Грибы" моментально стала хітом 2017 року не лише в Україні, а й у пострадянських країнах. Слова із пісні слухачі розбирали на цитати і часто використовували у мемах.

Кліп, який зняли хлопці на "Тает лед", одразу після виходу став вірусним. За перші два тижні відео зібрало більше 20 мільйонів переглядів на YouTube та більше 143 мільйонів переглядів з дня релізу. Він також став найпопулярнішим серед українських глядачів.

Учитель

Цьогоріч в Україні проходив конкурс Global Teacher Prize Ukraine 2017. Національну премію серед учителів, які зробили видатний внесок у професію отримав вчитель фізики і астрономії з Чернівців 71-річний Паул Пшенічка. Він став кращим вчителем року в Україні.

Пшенічка отримав 100 000 гривень, рік безкоштовного підвищення кваліфікації та поїздку на Global Education and Skills Forum 2018 в Дубай.

Також Пшенічка має шанс стати кращим вчителем світу і отримати Міжнародну премію Global Teacher Prize, яку у 2014 році заснував арабський мільярдер Санні Варкі. Її мета - знайти найкращих учителів-новаторів з усього світу та відзначити переможця нагородою в $1 млн.

Фільми

Бум українського кіновиробництва. У 2017 році в Україні відбулося кілька гучних прем'єр кінострічок, які повністю відзняли українські кінематографісти. Ці фільми збирали повні зали кінотеатрів.

"Кіборги"

У стрічці йдеться про найгарячіший момент у битві за Донецький аеропорт— бойове чергування у вересні 2014 року. На цей момент стратегічно важливий об'єкт оберігають вже 4 місяці. Тоді вперше сюди приїжджає добровольча група військових.

Серед них і доброволець із позивним "Мажор" — музикант та син багатіїв, який потайки втік на війну, щоб зрозуміти, яка його роль на цій війні, для чого вона відбувається та що буде після її закінчення.

Разом з ним в Донецький аеропорт прибувають іще шестеро вояків. Історії у фільмі засновані на реальних розповідях оборонців аеропорту.

Режисером фільму став Ахтем Сеїтаблаєв. "Кіборги" зібрали за два вікенди показу понад 15,752 млн грн. Стрічку подивилися більше 212 тисяч глядачів. Фільм побив попередній рекорд фільму "DZIDZIO Контрабас", який за перших два тижні зібрав 15,02 млн грн.

"Сторожова застава"

Картина розповідає про сучасного школяра Вітька, який через загадковий портал часу потрапляє у минуле — в середньовічній Київській Русі. Там він рятується від смертельних небезпек, зустрічає легендарних богатирів Добриню, Іллю та Олешко та вступає в битву з міфічними істотами.

Зрежисерував перше українське фентезі Юрій Ковальов. У перший же вікенд фільм зібрав рекордну суму - 8,1 млн грн. Рекорд невдовзі побили "Кіборги". Але покрити бюджет фільму касовими зборами так і не вдалось.

"DZIDZIO Контрабас"

"DZIDZIO Контрабас" став рекорсменом цього року. Фільм зібрав найбільше зі всіх українських фільмів та вперше очолив рейтинг прокатного списку в Україні.

Це комедія про контрабанду, простого хлопця із села та людську винахідливість. Головну роль у фільмі зіграв Михайло Хома, більш відомий як Дзідзьо, йому і належить ідея фільму.

Автори не розголошують вартість фільму, але запевнили, що касові збори не лише покривають бюджет, але і перевищують його. У “Контрабасі” знялась мама Михайла Хоми Галина, а також Ігор Кондратюк.

Режисером стрічки став Олег Борщевський.

Харків

ДТП сталася 18 жовтня, близько дев'ятої години вечора, на вулиці Сумській у Харкові. Автомобіль Lexus проїхав на червоне світло і на великій швидкості в'їхав у Volkswagen Touareg. За кермом перебувала 20-річна Олена Зайцева.

В результаті зіткнення, Lexus відкинуло на тротуар, де на той час знаходилися десятки пішоходів. Від потужного удару автомобіля постраждали 11 людей, шестеро людей загинули.

Прийомний батько Олени - місцевий бізнесмен Василь Зайцев. Він зараз очолює правління та є гендиректором ПрАТ "ВТП" Укренергочормет", яке працює на ринку енерготехнологій.

Як проінформували поліцейські, у крові Зайцевої не було алкоголю та наркотиків, коли вона пройшла первинний огляд на місці подій. Та згодом у сечі підозрюваної знайшли наркотичні речовини – опіати.

Зайцеву заарештували на 60 діб, захист не оскаржував це рішення. Пізніше затримали водія іншої машини Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, та він не погоджується із цим. Чоловік оголосив голодування. Суд вирішив продовжити Зайцевій перебування під вартою ще на 60 діб. Слідство триває.

Центр СЦКК

19 грудня російські офіцери, що входили до складу Спільного контролю та координації припинення вогню на Донбасі, вийшли зі складу. У такому рішенні вони звинуватили українську владу. Міністерство закордонних справ Росії стверджувало, що російських офіцерів нібито не підпускали до лінії розмежування та забороняли їм спілкуватися з місцевим населенням.

Крім того, росіяни були невдоволені тим, що з 1 січня їм доведеться заздалегідь попереджувати про свої поїздки до України та надавати свої дані для перевірки. МЗС заявило, що у таких умовах подальша робота представництва Збройних сил Російської Федерації в СЦКК стала неможливою.

#ЧитайУкраїнське

Флешмоб #ЧитайУкраїнське запустив Український інститут книги. Його вигадали для того, щоб люди дізналися більше про книги, перекладені українською та відкрили для себе нові імена у літературі.

Умови для участі у флешмобі дуже прості. На своїй сторінці у Фейсбуці потрібно було зробити пост про книги, які ви читаєте українською. Це могли бути не лише українські автори, але й книжки закордонних письменників та поетів, перекладені українською.

Далі ж потрібно було написати хештег #ЧитайУкраїнське та #ireadUA. Також можна було передати естафету іншим користувачам Facebook.

До флешмобу приєдналися прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр культури України Євген Нищук, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, письменники Сергій Жадан та Оксана Забужко, журналіст Зураб Аласанія і навіть ціле Посольство України в Китаї.

Шахи

Українка, чинна чемпіонка світу зі швидких шахів Анна Музичук стала переможницею чемпіонату Європи зі швидких шахів у жовтні 2017 року

Пізніше Анна Музичук відмовилася від участі в чемпіонаті світу з шахів, який проходив у Ер-Ріяді з 26 до 30 грудня. Дівчина не хотіла погоджуватися з умовами, за яких вона повинна була б носити арабський одяг у Саудівській Аравії – абайю.

Анна вважає це порушенням прав жінок, тому 23 грудня заявила, що не поїде до Саудівської Аравії, і автоматично втратила титули чемпіонки світу з рапіду та бліцу

Не поїхала на чемпіонат світу, який з 26 до 31 грудня відбувається у Ер-Ріяді й рідна сестра української шахістки – Марія Музичук. Вона взагалі пропускає другу поспіль світову першість.

Щеплення

Цьогоріч через відсутність потрібної вакцини або відмови від вакцинації, через спалахи кору та ботулізму постраждали сотні людей. Серед хворих опинилися і діти.

Ботулізм

Влітку в Україні був зареєстрований спалах захворювання на ботулізм.

Ботулізм - це важке інфекційне захворювання, яке протікає дуже гостро. Його збудником є бактерія Clostridium botulinum, яка виділяє ботулотоксин - найсильніший з відомих науці органічних токсинів.

У Держспоживслужбі розповіли, що спалахи захворювання пов'язані з недотриманням технології виробництва і умов реалізації харчових продуктів, в першу чергу - в'яленої риби, також рибних і м'ясних консервів.

У Міністерстві стверджували, що неодноразово зверталися до фармакологічних компаній, щоб ініціювати держреєстрацію вакцини в Україні. Втім, законодавство не дозволяло МОЗу закупити сироватку, поки реєстрації немає. Тому міністерство охорони здоров’я почало закуповувати її через міжнародні організації тільки наприкінці червня.

З початку року зареєстрували 112 випадків харчових отруєнь, викликаних збудником ботулізму, 11 з яких завершилися смертю.

Кір

Кір - це гостре вірусне захворювання, яке швидко та легко поширюється. Хворіють на вірус тільки люди, і зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом, при розмові, кашлі чи близькому контакті з хворим.

Через відмову від вакцинації в Україні хворих з’являлося усе більше.

У Запорізькій області в листопаді вже 122 людини захворіли на кір, 38 з яких вчились в одній школі. Загалом в Україні захворіло більше 2 тис. людей.

В МОЗ кажуть, що головна причина спалаху кору - низький рівень вакцинації. В 2016 році менше половини українських дітей були щеплені від кору за графіком. На кінець серпня 2017 року другою дозою вакцини були захищені 61% дітей віком 6 років.

Ugears

У 2017 Ugears вдруге вийшли на Kickstarter. Компанія представила конструктор — колісну ліру. Розробники кажуть, що це перший в світі механічний інструмент, який кожен охочий може зібрати самостійно. Також вони презентували календар та дитячі моделі конструктора. Новаторська ідея українців зібрала майже у 20 разів більше, ніж команда планувала спочатку.

#ЯнеДаю

У 2017 році у Facebook запустили іще один флешмоб. Transparency International запропонувала українцям розповідати свої історії про те, як їм пропонували "вирішити проблему за гроші", та чим це закінчувалось, під хештегом #янедаю. У постах люди розповідали, що корупція існує в багатьох сферах і наодинці знищити її дуже важко.

Найбільше розповідали про випадки хабарництва у медичних закладах, автошколах та у сфері освіти. Ті, кого корупція не зачепила, просто розповідали про свою позицію щодо хабарників.