Проклятие Кремниевой долины: Как в раю для богачей голодают люди

29 декабря, 2017, 14:36

Ульяна Букатюк

Исследование показывает, что 27% населения региона вынуждены экономить на еде и недоедать. Как так произошло

Эта статья является адаптированным переводом материала The Guardian.

Парадокс Кремниевой долины

Карла Перальта окруженная едой, поскольку работает поваром в столовой офиса Facebook. Женщина работает на кухнях Кремниевой долины более 30 лет, воспитывая двух дочерей.

Регион славится своими кулинарными предпочтениями. Здесь можно поесть стейк с золотом, отдав за трапезу $500. Стоимость буханки хлеба в среднем составляет $29.

Но еда для семьи Карлы дома - совсем другая история. Из-за высокой оплаты труда в регионе стоимость аренды жилья и в целом стоимость жизни значительно выше, чем в другой местности. Когда в регион приходят высокооплачиваемые технологические фирмы, стоимость жизни растет для всех остальных. Поэтому позволить себе жить “на полную” могут лишь люди, которые очень много зарабатывают.

Карла годами могла позволить своей семье потреблять лишь бакалейную продукцию. Семья получает помощь от правительства в размере $75 на человека на неделю. Но это составляет только половину от того, что называют “экономным бюджетом на продовольствиеза месяц.

Исследование, проведенное совместно с The Guardian, свидетельствует, что 26,8% населения (720 тыс. лиц) ограничивают себя в пище, за то, что не могут себе ее позволить. Четверть опрошенных - семьи с детьми.

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Для того, чтобы обеспечить себе полноценное питание люди вынуждены либо занимать деньги на продукты, либо пренебрегать платой за аренду помещения.

Исследователи назвали это “парадоксом Кремниевой долины”. После кризиса экономика восстановилась, но выиграли от этого не все. Спрос на продукты в так называемом “банке еды” Second Harvest (организация, которая раздает пищу незащищенным слоям населения) после рецессии вырос на 46%.

Надежда на помощь

Дефицит пищи часто сопровождается другими показателями бедности, как беспризорность. В Сан-Хосе, самом большом городе в Кремниевой долине, в течение последнего времени количество бездомных людей составляло более

4 тыс. лиц. И они также голодают - исследование, проведенное Health Trust, доказывает, что продукты, которые для них выделяются, не соответствуют их потребностям.

Карла Перальта жалуется на слишком большой разрыв между зарплатами работников Facebook, где она работает, и обслуживающим персоналом, таким как она сама.

Женщина зарабатывает достаточно, чтобы вписываться в этические рамки "не нищий", однако этих денег мало, чтобы не волноваться об ужине.

Карла платит $2 тыс. за аренду помещения (а это 75% ее зарплаты). Остальные деньги на питание, но их не хватает. Поэтому раз в месяц она уходит в “банк еды” Second Harvest, где забирает набор продуктов, чтобы дополнить свой скромный рацион.

За месяц Second Harvest раздает пищу 257 тыс. лиц - около 25 тыс. тонн за год.

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Поскольку бедность часто сопровождается чувством стыда, понять истинные масштабы того, сколько людей живет на грани бедности, тяжело.

Для многих людей, которые работают, гордость является препятствием для признания потребности. Почти невозможно отследить, сколько людей живут в автомобилях, гаражах, чтобы сэкономить на аренде жилья, потому что иначе не останется денег на еду.

И когда состоятельный программист идет в ресторан или забирает рубашки из химчистки, он может даже не представлять, что человек, который его обслуживает, на самом деле голодает.

Кто в зоне риска

Одна из наиболее уязвимых категорий населения перед проблемой голода - студенты. Чтобы иметь средства на еду, студенты и даже профессора неполного рабочего дня, вынуждены спать в своих автомобилях или на кушетке в кампусах.

Мет Шейманна, которая работает в Комитете студентов, утверждает, что среди опрошенных 4 тыс. студентов, больше половины заявили, что вынуждены пропускать трапезы, чтобы сэкономить. Еще одна проблема - страх перед расходами на здравоохранение. Также при таких условиях тяжело позволить себе поездки к родителям.

Голод и жилищный кризис идут рядом. Средняя цена дома в регионе достигает $1,125 млн., а предложение жилья все больше сокращается.

Поэтому семья из четырех человек, которая зарабатывает в год $85 тыс., попадает в категорию семьи с низким доходом. И это грозит ей опасностью голода.

Больше всего кризис поражает выходцев из латиноамериканских стран, которые в основном работают в сервисе. Даже работники, которые трудятся полный рабочий день, рискуют оказаться без еды на столе.

Поэтому люди вынуждены искать просто комнаты, без кухни и ванной, кушать консервированные продукты, приготовленные в микроволновой печи. Из-за этого население стремительно набирает вес и страдает от ожирения.