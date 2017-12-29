Майонезные салаты - новогодняя классика. Три рецепта полезного майонеза, который готовится за 5 минут

29 декабря, 2017, 15:51

Мы знаем, как сделать оливье полезным, а мясо по-французски не таким жирным. Рецепты мы опробовали на себе

Редакция Эспрессо.TV нашла и приготовила три полезных рецепта соусов, которыми можно заправлять салаты, поливать мясо и не думать о калориях.

Майонез с творогом

Этот соус больше напоминает магазинный майонез. Он достаточно густой, ароматный и прекрасно подойдет к оливье или другим салатам. Или куда угодно, вместо майонеза.

Нужно:

Творог - 200 гр

Йогурт густой или сметана - 100 гр

Вареный яичный желток - 2 шт

Горчица - 2 ч. л

Соль, перец по вкусу

Приготовление:

Творог соединить с йогуртом, добавить горчицу, специи и вареный желток. Все перебить в блендере. Можно добавить сырой желток - тут уже по желанию, но не рекомендуем добавлять целое яйцо. Это может быть опасно.

Читайте также: 6 вариантов полезных перекусов до 25 грн, которые легко приготовить дома

Творог в этом рецепте - самый большой враг неоднородности. Если вы хотите получить шелковистый и нежный соус, надо сначала хорошо взбить творог в блендере или протереть через сито.

Можно также взять нежный творог, например, для детей. Но тогда не надо добавлять йогурт, чтобы сохранить густую консистенцию.

Майонез из сметаны

Этот вариант калорийнее других, потому что содержит растительное масло. Но можно его не добавлять и получится также вкусно. Также можно заменить сметану нежирным йогуртом.

Нужно:

Сметана или йогурт - 200 гр

Растительное масло - 2 ст. л.

Горчица - 2 ч.л.

Мед - 1 ч.л.

Лимонный сок - 1 ч.л

Соль, перец, куркума

Приготовление:

Сначала смешать сметану, мед, горчицу, лимонный сок и специи. Затем постепенно вливать масло и взбивать смесь еще несколько минут.

Соус получается сравнительно жидкий, поэтому лучше взбивать с помощью миксера. Тогда сметана будет гуще и вы сможете регулировать консистенцию соуса.

По вкусу он тоже напоминает майонез. Если смешать его с тертым твердым сыром, то получится хороший соус для запекания мяса по-французски.

Чесночный майонез

Этот соус больше напоминает чесночно-горчичный соус, но тоже может быть полноценной заменой майонеза.

Нужно:

Йогурт - 100 гр

Сметана - 100 гр

Чеснок - 1 зубчик

Горчица с целыми зернами - 1 ст. л.

Зелень и специи по вкусу

Приготовление:

Сметану смешать с йогуртом. Добавить измельченный чеснок. Все перебить блендером, а затем добавить все остальные ингредиенты и перемешать уже ложкой. Это для того, чтобы блендер не раздавил зернышко горчицы и не превратил зелень в кашу.

Этому соусу нужно дать постоять хотя бы час. Тогда чеснок и зелень отдадут все свои ароматы.

Его можно использовать как заправку к салатам, особенно хорошо сочетается с овощными. Также прекрасно сочетается с запеченным картофелем и курицей.