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Вечный беспорядок и хаос. Как выглядит родительство без розовых очков. Фоторепортаж

Американский фотограф Дэниэлл Гюнтер в серии снимков изобразил родительство таким, каким оно есть на самом деле

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Гюнтер снимает семейные портреты для счастливых семей. Его ежедневный опыт вдохновил на серию снимков под названием "Родительство. Лучший сценарий".

Гюнтер решил изобразить жизнь с детьми такой, какой она бывает в реальном мире без вынужденных улыбок и статических поз. Фотограф подобрал удачные названия к каждой фотографии: "По завязку в стирке", "Чек, пожалуйста", "День в спа", "Час пик" и просто "О, нет!".

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