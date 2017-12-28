Прощание Кличко и бой за $600 млн. Чем запомнился 2017 год в боксе

28 декабря, 2017, 13:27

Дмитрий Марценишин

Главными событиями 2017 года в боксе стало завершение карьеры Владимиром Кличко и самый дорогой бой в истории между Флойдом Мейвезером и Конором Макгрегором за $600 млн

Кличко проиграл Джошуа и завершил карьеру

29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" знаменитый боксер Владимир Кличко провел последний бой в карьере. 41-летний украинец более чем достойно выглядел в бою против Энтони Джошуа.

Он поднялся в 5-м раунде после нокдауна, а в следующей 3-минутке сам отправил британца на пол, но добить его не смог.

Наконец молодость взяла свое - в 11-м раунде Кличко еще дважды побывал в нокдауне. Рефери зафиксировал победу Джошуа техническим нокаутом. Ход поединка поразил всех, а авторитетный сайт Boxingscene признал этот бой лучшим в 2017 году.

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Кличко по контракту имел право на реванш с Джошуа. По предварительным оценкам, призовой фонд боя мог составить $40 млн. Однако, взвесив все аргументы, украинец решил завершить карьеру.

Закончилась целая эра боксера, который доминировал в супертяжелом весе почти 10 лет. За это время Кличко собрал титулы WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBO (Международной боксерской организации). Удерживал их украинец до 2015 года, когда проиграл другому британцу - Тайсону Фьюри.

А вообще олимпийский чемпион-1996 провел на профессиональном ринге 21 год.

Мейвезер и Макгрегор провели бой за $600 млн

Американский боксер Флойд Мейвезер и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор теоретически никогда не должны были встретиться на ринге. Ведь они выступают в разных видах спорта. Но конкуренция между MMA и боксом в последнее время стала настолько ощутимой, что болельщики стремились узнать, кто же из бойцов сильнее.

На ажиотаже безупречно сыграли промоутеры. 40-летний Мейвезер ради боя восстановил завершенную в 2015 году карьеру. 29-летний Макгрегор согласился драться по боксерским правилам в категории до 69,85 кг.

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Бой, который состоялся 26 августа в Лас-Вегасе, принес организаторам $600 млн и стал самым дорогим в истории боксерским порєдинком. Вместе с отчислениями от платных трансляций Мейвезер заработал $300 млн, гонорар Макгрегора составил $100 млн.

Победу в поединке прогнозируемо одержал Мейвезер. Макгрегору удалось выиграть стартовые 3 раунда, но потом американец расставил все на свои места. Он победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

Ломаченко признали лучшим боксером 2017 года

Василий Ломаченко в 2017 году был непревзойденным. Он трижды защитил титул чемпиона мира во втором полулегком весе (до 59 кг) по версии WBO.

В апреле украинец победил американца Джейсона Сосу, в августе одолел колумбийца Мигеля Маррьягу, а в декабре выиграл у кубинца Гильермо Ригондо. Все соперники по ходу встречи отказывались от дальнейшего продолжения боя.

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Особенно показательным стал поединок двух двукратных олимпийских чемпионов Ломаченко - Ригондо. В бою, который позиционировался как один из наиболее интригующих в 2017 году, кубинец не смог составить ему никакой конкуренции.

Этот факт стал главным для сразу двух уважаемых мировых изданий о боксе - Boxing News 24 и Fightnews. Они признали Василия Ломаченко лучшим боксером 2017 года, предоставив ему преимущество над американцем Теренсом Кроуфордом.

Лидер мирового рейтинга Андре Уорд ушел из бокса

Еще летом казалось, что американец Андре Уорд надолго захватил лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

В июне он выиграл в бою-реванше у россиянина Сергея Ковалева и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

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И если в 2016 году в первом поединке против россиянина Уорд побывал в нокдауне и выиграл спорным судейским решением. То в реванше американец доказал, что он на самом деле сильнее Ковалева и победил техническим нокаутом в восьмом раунде.

Правда, российский боксер снова поражение не признал, заявив, что в решающей атаке соперник пробил ему ниже пояса.

А уже в сентябре 33-летний Андре Уорд неожиданно заявил, что завершает карьеру. Свое решение он объяснил тем, что всего, что было возможно, достиг и потерял мотивацию.

Головкин и Альварес сошлись в бою года

Место Андре Уорда вакантным осталось недолго. Его на вершине рейтинга журнала The Ring заменил Геннадий Головкин из Казахстана.

16 сентября он боксировал в Лас-Вегасе за четыре титула чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) против мексиканца Сауля Альвраеса. По мнению экспертов, именно победитель этого боя должен был быть провозглашен лучшим боксером мира независимо от категории.

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Бой завершился ничьей и скандалом. Один судья отдал победу Головкину - 115:113, другой зафиксировал ничью - 114:114, а рефери Аделаида Берд поставила 118:110 в пользу Альвареса. Это решение раскритиковали специалисты. Да и в целом больше симпатий оказалось на стороне атакующего стиля Головкина, чем рационального Альвареса. Наконец, ничья позволила казаху сохранить его титулы.

На этом противостояние Головкина и Альвареса не завершено. Боксеры договариваются о реванше, который должен состояться весной 2018 года.

Теренс Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом за 12 лет

Американец Терренс Кроуфорд в очередной раз доказал, что является одним из лучших боксеров мира. Он стал первым за последние 12 лет абсолютным чемпионом мира. То есть - завладел титулами сразу по четырем самым престижным версиям - IBF, WBO, WBA и WBC (Всемирного боксерского совета).

Кроуфорд 19 августа в американском городе Линкольн нокаутировал в третьем раунде намибийца Джулиуса Индонго и отобрал у него титулы IBF и WBA. До американца последним абсолютным чемпионом был его выдающийся соотечественник Бернард Хопкинс.

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Однако уже в конце августа стало известно, что Кроуфорд от одного из своих поясов отказался. Он не пожелал защищать титул против обязательного претендента по версии IBF Сергея Липинца из России.

Россиянин сразится за вакантный титул 2 февраля с американцем Майки Гарсией, которого одним из самых желанных соперников называл Василий Ломаченко. А промоутер украинца Боб Арум предположил, что в будущем хорошо было бы свести на ринге и Кроуфорда с Ломаченко.

Стартовала Всемирная боксерская суперсерия с Усиком в фаворитах

В сентябре известный немецкий промоутер Калле Зауэрланд запустил один из самых масштабных боксерских проектов последних лет - Всемирную боксерскую суперсерию (WBSS).

В этом турнире в двух весовых категориях - первом тяжелом (до 91 кг) и втором среднем весе (до 76,2 кг) удалось собрать по восемь лучших боксеров. В мае следующего года они определят двух абсолютных чемпионов мира в этих категориях, которые получат по $10 млн.

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В весе до 91 кг фаворитом является украинец Александр Усик, владеющий титулом чемпиона мира WBO. В четвертьфинале WBSS он победил техническим нокаутом в 10 раунде бывшего обладателя этого титула - Марко Хука из Германии.

В полуфинале украинца 27 января в Риге ждет встреча с чемпионом по версии WBC латвийцем Майрисом Бриедисом. А другого финалиста 3 февраля в Адлере определят россиянин Мурат Гассиев и кубинец Юниер Дортикос.