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Открыть бизнес, зарегистрировать авто или получить субсидию. Что можно будет сделать с телефона

Что можно будет сделать с помощью Mobile ID, чтобы не общаться с чиновниками и не стоять в очередях

С 27 декабря 2017 года по 1 июня 2018 года группа контрактных абонентов Киевстар испытает работу сервиса Mobile ID. А уже с 1 июня услуга станет доступной для всех абонентов.

Какие возможности это дает гражданам Украины

Что такое Mobile ID и как будет работать

Mobile ID – это сервис, позволяющий абоненту использовать свой мобильный телефон с установленной в нем SIM-картой как средство для электронной идентификации.

Это упрощает доступ к административным и коммерческим сервисам, дает возможность получать документы и ставить на них цифровую подпись без посещения государственных учреждений.

Для этого не нужно осваивать особые технологии, ведь все необходимые данные (электронную цифровую подпись (ЭЦП), идентификационный код, паспортные данные и другую личную информацию) “записывают” на SIM-карту.

С 2016 года в Украине официально работает способ идентификации через BankID. Это позволяет авторизироваться на государственных сайтах и портале государственных услуг iGov. С помощью BankID можно подписывать петиции, заказывать справки, регистрировать автомобиль или земельный участок, регистрировать бизнес.

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Mobile ID - это еще одна возможность избежать очередей и бюрократии, беготни по кабинетам, чтобы подписать справки. К тому же, если банковские аккаунты имеют не все, мобильный есть практически у каждого.

Владельцу Mobile ID достаточно будет ввести свой пароль и пароль, который он получил на телефон от мобильного оператора.

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Когда заработает и что для этого нужно

Начиная с 2000 года, подобные сервисы внедрены в большинстве стран ЕС, а также в Молдове, Азербайджане и Казахстане.

В Украине внедрение этого сервиса тормозилось из-за отсутствия законодательных оснований. В декабре 2016 Кабмин поддержал инициативу мобильных операторов о внедрении системы Mobile ID.

В начале 2017 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы относительно устранения административных барьеров для экспорта услуг". Закон снял проблему "мокрых" печатей и актов выполненных работ в общении с банковскими учреждениями. А осенью Рада приняла закон "Об электронных доверительных услугах".

Первым о намерении тестировать Mobile ID объявил Киевстар. С 27 декабря до 1 июня группа контрактных абонентов Киевстар будут испытывать сервис.

С 1 июня возможность пользоваться Mobile ID от Киевстар появится у всех граждан.

С середины 2018 года о намерении запустить Mobile ID изданию LIGA.net объявил Vodafone Украина. В lifecell собираются тестировать Mobile ID на протяжении января-марта, а потом обещают коммерческий запуск.

Для подключения сервиса Mobile ID абонент должен осуществить замену SIM-карты на новую, с усиленной защитой. При себе нужно иметь паспорт и идентификационный код.

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Замена карты и подключение услуги осуществляется в магазине “Киевстар” в Киеве по ул. Крещатик, 13. Впоследствии сеть специализированных точек подключения к Mobile ID от Киевстар должна расшириться.

Вопрос цены за услугу пока открыт. Заместитель главы Госагентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб сообщил изданию “Экономическая правда”, что возможны два варианта оплаты:

  • оператор вводит дополнительную ежемесячную абонплату за использование Mobile ID.

  • плата взимается за каждую транзакцию, то есть за подпись одного документа.
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Так будет выглядеть SIM-карта с Mobile ID
Источник: Алексей Выскуб

Что можно делать с Mobile ID и безопасно ли это

За время опытной эксплуатации Mobile ID от Киевстар пользователи будут иметь возможность пользоваться только двумя системами электронных услуг:

Впоследствии перечень услуг обещают расширить. Согласно поручению премьер-министра, все органы власти должны обеспечить интеграцию Mobile ID в свои электронные сервисы.

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С помощью технологии Mobile ID пользователи мобильной связи смогут ставить электронные подписи документов, осуществлять оплату услуг, получать доступ к защищенным электронных документам. Впоследствии благодаря Mobile ID можно будет даже голосовать на выборах.

"Идентификатор Mobile ID должен обеспечить дистанционность, прозрачность и качественный сервис, чего бы это не касалось — банка, больницы, образования, социальной помощи, государственных услуг, земли, строительства.

Человек должен с помощью своего телефона заказать и получить услугу от государства без контакта с чиновниками. Это будет большое достижение, в том числе — в борьбе со взяточничеством".

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

Логично, что распространение персональных данных вызывает вопросы относительно безопасности. В Киевстар убеждают, что переживать не стоит.

Ведь личный ключ на SIM-карте невозможно скопировать или удалить. Чтобы пройти идентификацию нужно ввести два пароля. Первый предназначен для доступа к SIM-карте, второй — для доступа к личному ключу. Даже если телефон с SIM-картой украдут, доступ к Mobile ID будет ограниченным. К тому же его можно заблокировать.

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Возможной опасностью является похищение данных в результате хакерских атак. Остается надеяться на усиление защиты персональных данных со стороны мобильных операторов. Ведь отказываться от электронных услуг - шаг в прошлое.

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