Объятия и счастливые улыбки. Как встречали освобожденных из плена украинских героев: Фоторепортаж
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Окончательное количество людей, которых обменяли, составило 73 украинца за 233 сторонников боевиков. Сначала было запланировано вернуть 74 украинцев и отдать 306 сообщников россиян. Одна женщина отказалась возвращаться на подконтрольную Украины территорию. Она сказала, что имеет проукраинскую позицию, но ее семья осталась в Донецке.
В числе 73 украинцев, освобожденных из плена российских боевиков на Донбассе, - "киборги" и другие украинские бойцы, общественные активисты и волонтеры.
В частности, удалось освободить историка и религиоведа, за которого боролись много людей со всего мира, - президента Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский.
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Встретить освобожденных из плена украинских героев приехал президент Петр Порошенко - встреча произошла в Донецкой области.
На аэродром в Борисполь встретить освобожденных украинцев приехали сотни людей.
Глава СБУ Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются в заложниках еще 103 украинца.
Украинская сторона и террористы "ЛНР/ДНР" начали переговоры по поводу нового обмена пленными - готовятся вернуть еще 25 украинцев.
фото: REUTERS
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