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Каким животным ты будешь в новом году: Богатый хомяк или котик в отпуске. Тест

Знаем, как ты проведешь 2018 год

Все мы после новогодней вечеринки сами не свои. Особенно, если празднование было чересчур активным.

Эспрессо.TV решили посмеяться с этого и придумали несколько интересных вопросов. Они покажут, как хорошо вы умеете загадывать желания в новогоднюю ночь и определят, какой зверушкой вам суждено быть в 2018.

 

 

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