Каким животным ты будешь в новом году: Богатый хомяк или котик в отпуске. Тест
28 декабря, 2017, 17:57
Знаем, как ты проведешь 2018 год
Все мы после новогодней вечеринки сами не свои. Особенно, если празднование было чересчур активным.
Эспрессо.TV решили посмеяться с этого и придумали несколько интересных вопросов. Они покажут, как хорошо вы умеете загадывать желания в новогоднюю ночь и определят, какой зверушкой вам суждено быть в 2018.
Читайте также
-
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
Читайте также
-
-
-
22 декабря, 2017 8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины
-
-
21 декабря, 2017 10 побед украинских спортсменов в 2017 году