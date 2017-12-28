Каким животным ты будешь в новом году: Богатый хомяк или котик в отпуске. Тест

28 декабря, 2017, 17:57

Знаем, как ты проведешь 2018 год

Все мы после новогодней вечеринки сами не свои. Особенно, если празднование было чересчур активным.

Эспрессо.TV решили посмеяться с этого и придумали несколько интересных вопросов. Они покажут, как хорошо вы умеете загадывать желания в новогоднюю ночь и определят, какой зверушкой вам суждено быть в 2018.