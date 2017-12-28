15 лучших небанальных фильмов 2017 года. Что посмотреть вместо комиксов и экшена

28 декабря, 2017, 17:36

Номинанты на "Оскар", триумфатор Каннского фестиваля и украинское кино. Лучшие авторские фильмы, которые вышли в 2017 году и получили международные награды

Квадрат

Режиссер: Рубен Естлунд

Драма, которая в этом году получила пальмовую ветвь на Каннском фестивале. Фильм рассказывает о кураторе музея современного искусства Кристиане. Он образованный, харизматичный и остроумный, но при этом разведен.

Однажды у него крадут смартфон и кошелек. Через приложение мужчина выслеживает гаджет и решает его вернуть. Отправляется в бедный район Стокгольма, раскладывает по почтовым ящикам записки с предупреждением и называет место, куда необходимо вернуть вещи. Но что-то идет не по плану.

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Кроме пальмовой ветки, фильм получил 5 премий Европейской киноакадемии, в том числе как лучший европейский фильм, лучший европейский комедийный фильм и за лучшую режиссерскую работу.

Тело и душа

Режиссер: Ильдико Эньеди

В центре сюжета двое одиноких коллег Мария и Эндре. Они ведут скрытный образ жизни и избегают общения друг с другом.

Неожиданно для себя на сеансах психотерапии они узнают, что каждую ночь им снятся одинаковые сны.

Мелодрама "Тело и душа" – победитель Берлинского кинофестиваля 2017 года. Кроме главной награды, лента завоевала приз экуменического жюри и награду ФИПРЕССИ (Международная федерация кинопрессы).

Фильм также оказался в коротком списке номинации "Лучший фильм на иностранном языке" на “Оскаре”.

Режиссером и сценаристом ленты стал Ильдико Эньеди. Женщина в свое время получила награду Каннского кинофестиваля за лучший режиссерский дебют.

По ту сторону надежды

Режиссер: Аки Каурисмяки

Режиссера ленты можно уверенно назвать политическим активистом. Он дважды бойкотировал оскаровские церемонии, выступал против войны в Ираке и политики Джорджа Буша в целом.

Поэтому и не удивительно, что одним из главных героев нового фильма Каурисмяки стал сирийский беженец.

"По ту сторону надежды" – второй фильм трилогии о портовых городах. События фильма разворачиваются в Хельсинки, куда приехал молодой беженец Калед. Война отняла у него семью и жилье, поэтому он приехал искать свою единственную сестру.

Несмотря на многочисленные примеры расизма, дискриминации и других болезней общества, новая картина Каурисмяки показывает, что мир может и должен быть лучшим.

Комедийная драма "По ту сторону надежды" принесла режиссеру Аки Каурисмяки Серебряного медведя за лучшую режиссерскую работу на Берлинском кинофестивале.

Патерсон

Режиссер: Джим Джармуш

Новая лента от одного из самых известных режиссеров авторского кино Джима Джармуша, который написал и сценарий к картине.

Фильм рассказывает о водителе автобуса по имени Патерсон, который живет рутинной жизнью в городе Патерсон, штат Нью-Джерси. У него однообразная работа и страстное увлечение - поэзия.

На протяжении всего фильма Патерсон встречает других вымышленных поэтов, однако в то же время фильм наполнен другими отсылками к реальным и известным поэтам.

“Патерсон” получил довольно позитивные отзывы. Например, на известном агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 95% (8,6/10).

Фильм был участником официальной конкурсной программы Каннского кинофестиваля и в результате получил альтернативную награду за лучший перфоманс собаки.

Путешествие времени

Режиссер: Терренс Малик

Американский документальный фильм, который описывает Вселенную от ее рождения до разрушения.

Работа над фильмом длилась 30 лет. Терренс Малик начал снимать кадры для фильма сам с 1970-х годов и только в 2004 к нему присоединилась группа продюсеров.

В фильме показаны уникальные кадры, снятые в труднодоступных местах планеты. Также авторы показали, что существовало на Земле до появления людей. В фильме также появляются настоящие снимки с космического телескопа Хаббл.

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Уровень черного

Режиссер: Валентин Васянович

Картина, которая в этом году от Украины боролась за номинацию на “Оскар”, однако так и не попала в короткий список кинопремии.

Новая драма от продюсера “Племени” сочетает элементы документального и игрового кино. Это тот фильм, который говорит об универсальных проблемах людей абсолютно нестандартным киноязыком.

Фильм рассказывает о свадебном фотографе Константине Мохначе, который живет в большом городе и чувствует себя очень одиноким. На пороге 50-летия герой понимает, что потерял все, что любил и к чему был привязан.

Фильм состоит из 35 немых сцен, что медленно рассказывают о работе, увлечениях и личной жизни героя. Режиссер снял кино без сценария, фильм рождался в процессе съемок.

Двойной любовник

Режиссер: Франсуа Озон

Эротический триллер рассказывает о бывшей моделе Хлое. Она ходит на приемы к психотерапевту Полю, чтобы вылечиться от депрессии. Через некоторое время девушка влюбляется в своего врача и переезжает к нему.

Впоследствии оказывается, что Поль прячет много секретов о своей прошлой жизни и не спешит их рассказывать.

Фильм снят по книге американской писательницы Джойс Кэрол Оутс "Жизнь близнецов", который вышел 30 лет назад. Лента была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, однако награду не получила.

Жизнь Кабачка

Режиссер: Клода Барраса

Анимационный драматический фильм рассказывает о мальчике по кличке Кабачок. Он случайно убивает свою маму-алкоголичку и попадает в приют для сирот.

Для режиссера и сценариста Клода Барраса это дебютная работа на большом экране. В процессе создания мультика было создано 60 различных фонов и 54 куклы, в каждой из которых было по три костюма.

Мультик номинировали на пальмовую ветвь Каннского фестиваля, “Золотой глобус” и на лучший анимационный фильм на “Оскаре”.

Также анимационный фильм получил две премии "Сезар" за лучший полнометражный анимационный фильм и лучший адаптированный сценарий.

Красная черепаха

Режиссер: Михаэль Дюдок де Вита

Анимационный фильм рассказывает о мужчине, который оказался на необитаемом острове. Чтобы оттуда сбежать, он построил плот, но большая красная черепаха всеми силами мешает ему покинуть остров.

Одной ночью черепаха остается на берегу и превращается в молодую девушку. Они начинают жить вместе, обустраивают быт и вскоре у них рождается сын.

В фильме присутствуют звуки, которые произносят люди, например, возгласы, однако отсутствует речь. Над фильмом работали мультипликаторами из Франции, Японии и Бельгии на базе анимационной студии Гибли в Японии.

На Каннском фестивале мульт получил Специальный приз жюри и завоевал две награды бельгийской кинопремии Магритт, в том числе и за лучший иностранный фильм.

Убийство священного оленя

Режиссер: Йоргос Лантимос

Этот фильм про хирурга-кардиолога Стивена, у которого есть страшная тайна. Дома героя ждут красивая и требовательная жена и талантливые дети. Но вместо семьи герой проводит время с удивительным шестнадцатилетним подростком, который определенным образом связан с прошлым врача.

В фильме есть кадры операции на сердце - они реальные и проводили ее настоящему пациенту. Главный актер присутствовал на этой операции.

Картину создал режиссер известного фильма “Лобстер”, который на Каннском кинофестивале получил три награды. "Убийство священного оленя" получил приз Каннского международного кинофестиваля за лучший сценарий.

Иллюзия любви

Режиссер: Николь Гарсия

Фильм по мотивам одноименного романа Милены Ангус рассказывает о женщине, которая находится в несчастливом браке и влюбляется в другого. События происходят после Второй мировой войны.

Главную женскую роль доверили Марион Котийяр, обладательнице премии "Оскар" за лучшую женскую роль в 2008 году.

Это первый фильм Николя Гарсии за последние 10 лет, который был номинирован на Золотую пальмовую ветвь. После показа фильма на Каннском кинофестивале зал стоя аплодировал в течение 7 минут.

Школа №3

Режиссер: Георга Жено и Лиза Смит

Фильм рассказывает об учениках школы №3 городка Николаевка Донецкой области. Город во время боевых действий на Донбассе в 2014 году разрушили снаряды, несколько из них попали и в школу.

В ленте речь идет о 13 учениках, которым пришлось очень резко повзрослеть из-за войны. Фильм состоит лишь из их монологов. Дети рассказывают о дружбе, первой любви и планах на будущее после окончания войны.

Этот фильм вышел в копродукции Украины и Германии. Создали его режиссеры Георг Жено и Елизавета Смит. На 67-м Берлинском международном кинофестивале драма получила Гран-при программы " Generation 14+.

Хорошие времена

Режиссер: Бенни Сэфди, Джош Сэфди

Американская криминальная драма, в которой снялся известный актер Роберт Патинсон. Съемки проходили на улицах Нью-Йорка, среди обычных прохожих.

По сюжету после неудачного ограбления банка младший брат попадает в тюрьму. Старший отправляется в причудливую одиссею, где полно насилия и хаоса: у него есть лишь одна ночь, чтобы попытаться обогнать время и спасти себя и брата от гибели.

Это первая работа режиссеров, которая попала в конкурсную программу Каннского фестиваля, а это их 4 совместный фильм. Авторы относят фильм к жанру нео-грандхаус.

Как сумасшедшие

Режиссер: Паоло Вирдзи

Действия происходят в итальянской психиатрической больнице. Комедия рассказывает о Беатрис - чрезвычайно коммуникабельной женщине, которая сама себя назвала графиней с миллиардными состояниями и любит представлять, что встречается с мировыми лидерами.

Женщине не хватает общения и каких-то развлечений. Однажды в психушку поселяют новую пациентку Донателлу - интроверта, которая никого не хочет близко к себе подпускать.

Обе женщины начинают общаться и начинают планировать побег из больницы, чтобы за ее пределами строить новую жизнь.

Комедия получила 5 премий Итальянской киноакадемии: за лучшие фильм, режиссуру, сценарий, продюсера и женскую роль. Также картина получила 5 наград "Серебряная лента", которые присуждает Итальянский национальный синдикат кинокритиков.

Тони Эрдман

Режиссер: Марен Аде

Фильм-триумфатор кинофестивалей. Рассказывает о сложных отношениях между отцом и взрослой дочерью. Картина вошла в список "100 лучших фильмов XXI века" от BBC, заняв 100-е место.

По сюжету бывший учитель музыки Уинфред решает помириться с дочерью. Они давно не общаются, а дочь за это время успела стать успешным бизнес-консультант в престижной корпорации.

Чтобы завоевать ее внимание и вернуть благосклонность, он выдает себя за чудаковатого бизнесмена по имени Тони Эрдманн.

"Тони Эрдманн" стал одним из самых популярных фильмов 69-го Каннского кинофестиваля, где претендовал на Золотую пальмовую ветвь.