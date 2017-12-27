Как в Украине изменится парковка: Новые штрафы, наказания для евроблях и скидки для ответственных

27 декабря, 2017, 16:45

Ульяна Букатюк

Чего еще ожидать от парковочной реформы

2017 год оказался невероятно щедрым на перемены для водителей. Кроме временного удостоверения и уменьшения разрешенной скорости до 50 км/ч, теперь стоит быть очень внимательными во время парковки машины, ведь если она ненадлежащая - придется платить более высокие штрафы.

Зачем что-то менять

Украинцы начали покупать больше автомобилей - импорт за год вырос на 92%, а собственное производство на 77%. А еще существует схема ввоза авто на еврономерах, которая позволила провезти в страну по данным ГФС более 383,3 тыс. авто.

Но при этом парковать свои машины водители любят спустя рукава. Например, «Киевтранспарксервис» два года работал в убыток. Только в 2016 году вместо запланированной прибыли в 5,2 млн грн предприятие потянуло для обслуживания парковок 2,8 млн грн из налогов горожан.

Но в 2017 году ситуацию удалось несколько улучшить, правда незначительно. Например, по данным информационной системы “Майно”, в июле больше всего на парковках заработали 5-го числа — аж 53 тысячи гривен.

По данным киевских активистов из Реанимационного пакета реформ, в городе 6689 паркомест. То есть в этот день одно паркоместо принесло Киеву 7 гривен 90 копеек.

В чем же проблема. Журналисты издания “Тексти.оrg.uа” поставили видеокамеры над тремя парковками и посчитали, сколько автомобилей реально паркуется в течение трех дней, и сравнили с официальными данными о деньгах, которые приносят городу эти парковки.

Источник: Тексты.оrg.uа

Как видим, на парковке в центре города удалось собрать всего 90 грн за день. А можно было в 12 раз больше.

Главную вину возлагали на парковщиков, которые вместо того, чтобы передавать деньги от парковки в бюджет, клали их в собственные карманы, “по меньшей таксе”.

Поэтому от человеческого фактора в парковке решили отказаться вообще - с 10 августа в столице заплатить за парковку можно только безналичным путем (через паркоматы, sms или месячные талоны на оплату парковки, которые можно купить в киосках продажи прессы или информационных киосках).

И решить проблему с парковкой в городе полностью не удалось, ведь есть водители, которые сознательно не платят за парковку, или оставляют машину в неположенном месте, например: трамвайные пути, обочины, места для людей с инвалидностью и тому подобное. Поэтому решили прибегнуть к ужесточению наказаний.

Что уже изменили

Если нарушение правил парковки увидит полиция, патрульный должен дождаться нарушителя, составить админпротокол и выписать штраф. Иногда приходится ждать часами, а у полицейских полно других обязанностей. Поэтому немало нарушителей так и остаются безнаказанными, а городские бюджеты теряют колоссальные суммы.

Сначала законотворцы взялись за незаконную парковку на местах для людей с инвалидностью. 26 октября в Украине вступил в силу закон № 2109-VIII, который предусматривает более суровое наказание за такое нарушение.

За остановку или стоянку транспортных средств на местах, на которых знаками или разметкой разрешена остановка или стоянка только для водителей с инвалидностью, предусмотрен штраф от 1020 до 1700 грн.

Аналогичный штраф грозит и за создание препятствий в остановке или стоянке для таких людей, а также неправомерное использование на автомобиле опознавательного знака "водитель с инвалидностью".

Но касается усиление ответственности не только водителей. Владельцам площадок или парковочных мест, которые не устраивают или не выделяют места для бесплатной парковки автомобилей лиц с инвалидностью, также грозит от 1020 до 1700 грн штрафа.

Законом также предусмотрено, что на парковках места для водителей с инвалидностью должны составлять не менее 10% от общего количества паркомест. Места для водителей-инвалидов должны быть размещены максимально близко к входу в здания и жилые дома, а на парковке - максимально близко к выезду с нее.

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Парковочная реформа

21 декабря ВРУ приняла в целом законопроект №5364 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств". Что изменится.

Платить в 20 раз больше. Согласно новому закону, штрафы за неуплату стоимости услуг за парковку будут в 20 раз выше стандартнуюой оплаты одного часа услуги.

Если оставить машину на платной парковке в Киеве стоит условно 10 грн, то в случае неуплаты придется платить штраф в размере 200 грн. Если оставить машину на весь рабочий день, придется попрощаться с 1600 грн.

Первые 10 минут стоянки на любой парковке будут бесплатными. Но если авто будет находиться на парковке дольше, а водитель не оплатит - придется платить штраф.

Парковочные инспекторы. Теперь полицейскому не придется ждать водителя-нарушителя весь день. Эту работу будут выполнять парковочные инспекторы, которых будут нанимать местные власти.

Эти люди будут отвечать за контроль и взыскание новых штрафов с нарушителей. Паркинспекторы будут фактически выполнять работу патрульной полиции, которая сейчас отвечает за наказание водителей неправильно припаркованных авто.

Без нарушителя. Но и инспекторы не обязаны ждать водителя-нарушителя весь день, чтобы вручить протокол о нарушении. Контакт инспектора и автомобилиста при этом необязателен.

Достаточно будет сфотографировать машину и оставить сообщение на лобовом стекле. Для этого парковочному инспектору выдадут специальное оборудование для фиксации нарушения парковки в "ручном" фото- и видеорежиме.

В сообщении будет номер машины, условия нарушения и линк на специальный сайт, где водитель может увидеть фото его авто в момент нарушения, и копию постановления о наложении штрафа. Затем инспектор должен сделать запрос в Единый государственный реестр о владельце транспорта и внести соответствующие данные о правонарушениях.

Автоматизация. Помимо оборудования для фиксации нарушений парковки у инспектора, существует автоматическая система фиксации нарушений ПДД, работающая на базе стационарных камер на дорогах. Вся эта система будет фиксировать такие нарушения как неправильная остановка, парковка в неположенном месте, неуплата за парковку.

Решение о назначении штрафа принимается, исходя из фото и видео, а факт нарушения определяется электронным устройством. Это должно исключить возможную коррупционную составляющую.

Эвакуация. Также возможна эвакуация транспортного средства, если в этом есть необходимость. Парковочный инспектор будет делать фотофиксацию нарушения, вносить данные о нем и об адресе эвакуации авто в реестр, сообщать об этом в МВД и публиковать на сайте соответствующего городского или поселкового совета.

После уплаты штрафа, услуги эвакуации и времени стоянки на штрафплощадке, владелец получит возможность забрать машину.

Закон предусматривает, что отправить машину на штрафплощадку возможно в случаях, если авто припаркованы в запрещенных местах:

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакаде, мосту, путепроводе или под ним, или в тоннеле;

на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон;

ближе 10 м от края перекрестка;

ближе 30 м с обеих сторон от остановки общественного транспорта;

ближе 10 м от места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

ближе 10 м от выездов из близлежащих территорий и непосредственно в месте выезда;

на проезжей части, если для объезда авто остается полоса менее 3 метров дороги;

в местах, где будет невозможен встречный разъезд или объезд машины, которая остановилась;

автомобиль делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов, в том числе инвалидов и людей с детскими колясками;

авто стоит так, что блокирует проезд по двум или более полосам движения.

Ответственность за авто на владельце. Новые штрафы за парковку не коснутся владельцев машин, с которых украдены номера, или если сам автомобиль в угоне. Если за рулем авто был другой человек, наказание коснется именно его, но владелец транспорта должен доказать этот факт.

Во всех других случаях (когда вы дали покататься жене, мужу, сестре и т. п) штраф за парковку в неположенном месте или за неуплату услуги парковки будет платить владелец автомобиля.

Водители евроблях также будут нести ответственность. Водителя машины с еврономерами тяжело привлечь к ответственности, ведь фактический владелец такой машины находится заграницей. Но законодатели придумали, как решить эту проблему.

В случае нарушения правил парковки, будут штрафовать лицо, которое ввезло транспортное средство на территорию Украины. Постановление о штрафе водителям таких автомобилей с иностранным гражданством будет вручать Госпогранслужба.

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Скидка за своевременную оплату. Своеобразным пряником будет возможность получить 50% скидку штрафа, если нарушитель заплатит его в течение 10 банковских дней.

Если за весь день неуплаты за услугу парковки у вас “набежало” 1600 грн штрафа, то в случае уплаты его в первые 10 дней сможете сэкономить половину - то есть, оплатить только 800 грн.

Но есть и кнут. Если в течение 30 дней штраф не будет уплачен, то инспектор накладывает на него пеню в размере 100%. Еще через 30 дней дело передается в Исполнительную службу для принудительного взыскания оплаты. Поэтому 1600 грн превратятся в 3200 грн.

Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.