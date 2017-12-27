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Как пережить зимние праздники и влезть в старые джинсы. Научные советы

Наука говорит, что виной нашего переедания является не слабая сила воли, а темнота, холод и стремление мозгом радости

Каждый год перед зимними праздниками нам дают советы о том, как пить воду, медленно кушать из маленькой тарелочки и обойтись без оливье. Но мы все равно не влезаем в прошлогодние джинсы.

Вот советы, как проскользнуть между тарелками со сладостями и остаться стройными и веселыми.

Нам важно кушать вместе. Это дарит ощущение сопричастности. Зимой гурманские изыски приобретают особое значение. Долгие ночи и томные серые дни лишают нас серотонина - молекулы счастья. И мы начинаем искать источники радости в тарелке и бокале.

Ведь серотонин выделяется не только от солнышка, а еще и от коварно-доступных пищи и алкоголя. Но надежда есть. Потому что серотонин и другие молекулы удовольствия выделяются также от общения с друзьями, занятий спортом, массажа, влюбленности и любимой музыки.

Поможем мозгу добывать серотонин  здоровым способом - выбором блюд и планированием развлечений на праздники.

Подготовься к застолью. Каждый год, 31 декабря, ходить с друзьями не в баню, а в тренажерный зал. Благодаря спорту будущие лишние калории попадут в мышцы, а не на талию. Силовые упражнения или длительная пробежка создадут дефицит калорий и порадуют мозг серотонином и допамином - молекулами радости и вознаграждения.

“Не трогай, это на Святвечер!” Лучше трогай. Диетологи советуют хорошо завтракать в день застолья. Это предупредит ночное переедание и придаст сил. На занятия спортом и танцы ночью, например.

Погасите свечи и включите свет. И музыку - не телевизор. Ученые советуют имитировать солнечный день и ярко осветить пир - не менее 300 Вт. Это должно позаботиться о серотонине. А любимая музыка вызовет в мозгу выброс допамина.

Чем богаче выбор пищи перед нами, тем больше мы съедим. Эту очевидную вещь доказали экспериментально. В то же время, наш желудок рассчитан на столько еды, сколько умещается в двух ладонях. Поэтому подумайте, стоит ли готовить пять салатов и три десерта и подталкивать себя к перееданию.

Ужинайте рано. Ночь не для еды. И новогодняя ночь или Святвечер - не исключение. Ночью у нас выделяется гормон мелатонин, укладывает спать мозг, желудок и заставляет нас мерзнуть. Поэтому ночью мы хуже перевариваем пищу и не чувствуем своевременного насыщения. Лучше поужинать как всегда, и покинуть праздничный стол для развлечений.

Не “розминайтесь салатами”. Пища, богатая на белки и жиры, дольше остается в желудочнов и убеждает мозг, что мы уже наелись.

Составьте меню вместе с учеными

Приготовьте что-то полезное и легкое: овощные салаты, оливковое масло и рыба вместо оливье, майонеза и жареного мяса. Волокна овощей и фруктов помешают всасыванию лишних жиров. А витамины и антиоксиданты масла и свежих фруктов помогут обезвредить алкоголь.

Добавьте серотонина без переедания. Рыба, яйца, индейка, свекла, хумус, орехи и твердый сыр богаты на незаменимую аминокислоту триптофан, из которой наш мозг производит вожделенный серотонин.

Секрет мексиканского веселья. Острый перец чили - красный, новогодний и полезный. Добавление его до еды уменьшит аппетит, заставит есть меньше соли и развлечет мозг легкой эйфорией. Потому что жгучие ощущения от перца вызывают выброс допамина и эндорфинов - молекул удовольствие. К тому же, красный перец нужен для профилактики болезней сосудов и сердца.

Красное вино. Трезвый новый год это прекрасно, но для многих утопично. Поэтому попробуйте пить немного, зато с максимальной пользой. Ученые советуют употреблять красное вино. Оно богато на антиоксиданты и вещество резвератрол, что способствует сохранению молодости.

Или вино, или десерт. Алкоголь усиливает выделение инсулина. Как следствие - все потребленные углеводы еще быстрее откладываются на боках и животе, а чувство голода снова появляется.

Черный чай также содержит антиоксиданты, и еще немножко предотвращает всасыванию жиров в кишечнике. Именно горячим черным чаем советуют запивать жирную пищу.

Просто вода. Мы склонны путать жажду и голод. Иногда стоит просто сделать глоток воды. К тому же, алкоголь вызывает обезвоживание. Чтобы его не было, чередуйте глинтвейн и шампанское с минералкой.

Не ешьте это

Быстрые углеводы - моторные на все плохое. Газированные сладкие напитки и соки, картофельное пюре и рис, белый хлеб и тортики идут сразу на талию, минуя мозг. От этих продуктов уровень сахара в крови подпрыгивает и мгновенно падает. Нам остаются нам лишь чувство голода и лишний вес.

Транс-жиры: майонез, готовые соусы, крем в пирожных и масло в пончиках. Они страшны не лишь калорийностью. Транс-жиры способствуют сердечно-сосудистым болезням, диабету и проблемам с кишечними бактериями. Начните новый год без транс-жиров и так держите.

Кольцо колбаски для нас то почти святое. Но в колбасе слишком мало белка и много жиров, соли и канцерогенов. Замените ее не менее традиционным, но значительно полезнее холодцом.

Крепкий алкоголь. В нем нет ничего полезного - ни резвератрола, ни витаминов. Только калории и быстрое расторможенность мозга. Доказано, что крепкий алкоголь вызывает агрессию.

Соленики. Хрустящие огурчики и сочные соленые помидоры улучшают аппетит и загружают наше тело солью и водой.

Развлекайтесь не пиром! Если после ужина потанцевать или спуститься на сноуборде с горы, то пользы будет еще больше. Ибо движение способствует расходу калорий, потреблению мозгом аминокислот и образованию серотонина, который еще и сам по себе дарит нам радость.

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