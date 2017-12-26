Как в Украине защищали украинский язык и культуру. 8 важнейших изменений 2017 года

26 декабря, 2017, 15:11

Какие законы для развития украинской культуры приняли в 2017. Описали главные положения каждого

Несмотря на войну на Донбассе, Россия продолжает вести информационную войну. Поэтому Украине приходится принимать законы, которые ограничивают или исключают попадание российского продукта на территорию Украины.

Эспрессо.TV собрали главные законопроекты, которые развивают украинскую культуру и распространяют украинский язык в стране.

Украиноязычные квоты на радио и ТВ

Это закон, которого сейчас придерживаются далеко не все. Но за полгода после вступления в действие он все же дал свои результаты.

Законопроект № 5313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно языка аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации" устанавливает украиноязычные квоты на украинских телеканалах: 75% украинского языка в неделю в каждом из промежутков времени между 7.00 и 18.00 и между 18.00 и 22.00.

Что изменится. Фильмы и сериалы должны транслироваться только на украинском языке.

По закону, фильм считается украинским, если озвучивается на украинском. Допускают лишь 10% реплик другого языка, которые должны сопровождаться субтитрами.

Программа на ТВ считается украиноязычной, если на русском разговаривают ведущие, речь участников передачи не учитывается.

Не на государственном языке можно будет транслировать фильмы собственного производства телеканала, а также фильмы, снятые до 1991 года. Их достаточно субтитровать и тогда они подпадают под украиноязычные квоты.

На детские и анимационные фильмы это исключение не распространяется — там должен быть на 100% украинский язык.

За невыполнение языковых квот для вещателей предусмотрен штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Это десятки, а иногда и сотни тысяч гривен.

Закон предусматривает год переходного периода, чтобы телеканалы успели адаптироваться. Полноценно нормы закона заработают с 13 октября 2018 года.

Инфографика: Украинская неделя

Много телеканалов еще до принятия закона начали изготавливать и транслировать украиноязычный контент. На февраль 2017 года 13 каналов с 24 придерживались 75% квот в эфире.

Доля украиноязычных программ в эфире ведущих украинских каналов выросла с 30,6% в 2016 году до 39,2% в 2017 и продолжает расти до сих пор.

Украиноязычный контент начинают изготавливать каналы, которые на момент принятия закона не выполняли квоты даже на половину.

Языковые квоты на радио регулирует другой законопроект от 8 ноября 2016 года №3822-д "О внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании".

Согласно им, доля украинского языка в течение 2016-2018 годов должна увеличиваться и составлять 50-55-60% в сутки, а доля песен на украинском языке – 25-30-35% в сутки. То есть квоты вводятся постепенно, в течение трех лет.

За первый год доля украинской музыки увеличилась от 10% в октябре 2016 до 32% в октябре 2017.

Украинский язык в школах

Статья 7 нового "Закона об образовании" №3491-д стала самой скандальной в нововведениях. Из-за нее Украина разругалась с Венгрией и получила неоднозначные отзывы от Молдовы, Румынии и Польши.

В Украине по этому закону свое мнение. Президент Петр Порошенко назвал "одной из самых главных реформ".

Что изменится. Статья четко определяет, что языком обучения в образовательных заведениях является государственный, то есть украинский. Это касается всех школ, в том числе с другими языками преподавания.

В законе также отмечается, что в образовательных учреждениях могут преподавать одним или несколькими языками: государственным, английским и другими официальными языками ЕС. Всего в списке 24 языков и русского там нет.

В начальной школе представителям нацменьшинств гарантируют право на обучение на их этническом языке. Однако с 5 класса нужно будет перейти на украиноязычное обучение. Если же язык нацменьшинства не входит в список официальных языков ЕС, детям будут преподавать только язык и литературу их нацменьшинств.

Изменения будут вводить постепенно, вероятно, просто будут увеличивать количество предметов, которые будут преподавать на украинском.

В Украине по состоянию на сентябрь 2017 года насчитывается 581 школа с русским языком обучения, 75 и 71 школа с румынским и венгерским языком обучения, соответственно. Нововведения касаются детей, которые начнут учиться в школе в сентябре 2018 года.

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Статья закона вызвала неоднозначную реакцию в Венгрии. По словам дипломатов, такие нововведения кажутся дискриминацией для нацменьшинств. Глава МИД Венгрии заявил, что его государство будет блокировать любые попытки сближения Украины и ЕС из-за принятия этого закона.

Кроме языка, закон также вводит в украинское образование несколько важных изменений:

С 2018 года дети будут получать среднее образование 12 лет

Обучение дома становится законным

Минимальная зарплата для учителей к 2023 году составит 9,6 тыс грн

Законом внедряется инклюзивное образование

Дошкольное образование станет обязательным для детей старшего дошкольного возраста.

Развитие и популяризация украинской культуры

На Закон "Об Украинском культурном фонде" № 6707 возлагают большие надежды. Фонд должен создать прозрачные и рациональные механизмы финансирования культуры. То есть этот орган будет распределять и регулировать все средства, которые предназначаются для развития культуры.

Что изменится. Деятельность фонда будет стимулировать разработку и внедрение современных художественных проектов и создавать конкурентоспособный украинский культурный продукт на мировом рынке.

Среди основных задач фонда: реализация государственной политики в сферах культуры и искусств. Культурный фонд также будет популяризировать украинскую культуру и искусство и формировать позитивный имидж Украины за рубежом.

Фонд будет финансировать и контролировать выполнение культурных и художественных проектов.

Наполнять Украинский культурный фонд будут из Государственного бюджета и за счет взносов неравнодушных. Руководить фондом будут наблюдательный совет и дирекция. Именно они будут решать, кому и сколько средств выделять.

По информации министра культуры Евгения Нищука, культурный фонд должен заработать уже в следующем году и базироваться в Мыстецком арсенале.

Аналогичный фонд уже давно существует в Европе. Орган уже более 60 лет регулирует работу по всей территории ЕС. Он поддерживает искусство и культуру в Европе путем реализации собственных инициатив и предоставления грантов.

Поддержка украинского кинематографа

Одновременно с подписанием закона об Украинском культурном фонде, президент подписал важный закон о внесении изменений в бюджет относительно государственной поддержки кинематографии в Украине.

В целом в 2017 году было принято три важных закона для развития украинского кино. Министр культуры Евгений Нищук заявил, что отечественный кинематограф начинает возрождаться.

Что изменится. Закон №3240 определяет формы и порядок предоставления государственной финансовой поддержки кинематографии. По этому закону, право на поддержку будет иметь продукция на украинском или крымскотатарском языках.

Государственная поддержка будет заключаться в предоставлении субсидий, компенсации кредитов, публичных закупок товаров и услуг, которые нужны для производства кино.

Авторское кино на 100% будет финансировать государство. Также право на абсолютное финансирование имеют детские, просветительские, документальные и анимационные ленты. Другие фильмы смогут получать до 80%. Сериалы – до 50%.

И это один из нескольких законов, которые в этом году приняли для поддержки украинского кино. Осенью 2017 года Верховная рада приняла во втором чтении два законопроекта, которые позволят увеличить поддержку для украинского кинематографа.

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В частности, проект закона №3238-д предусматривает, что производство национальных фильмов и озвученных на украинском иностранных фильмов будут облагаться налогом на добавленную стоимость до 2023 года.

Под этот закон также подпадает дубляж или озвучка фильмов на украинском, а также работы по сохранению, восстановлению и реставрации национального кинематографического наследия.

Тем временем закон №3239-д позволяет до начала 2023 года ввозить товары для кинопроизводства без пошлины.

В декабре 2017 комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности зарегистрировал законопроект №7178 по распределению средств, выделенных для поддержки кинематографии.

Они предлагают новый механизм распределения средств из государственного бюджета для государственной поддержки украинского кинематографа.

А именно: не более 35% средств будут использованы для финансирования копродукции и не менее 65% для финансирования производства украинских фильмов.

Также депутаты предлагают запретить использовать средства государственного бюджета для финансирования украинско-российской копродукции.

Кроме закона, Кабмин также утвердил в бюджете-2018 свыше 500 млн на поддержку украинского кино. Также государство планирует дополнительно выделить 500 млн грн на поддержку кино патриотического направления.

Без антиукраинской литературы

С 1 января в Украине запретили ввоз российских книг с антиукраинским содержанием.

Что изменится. Согласно "Закона об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания" №5114 в Украину нельзя ввозить книги, которые по своему содержанию направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

Под запрет также попала литература, пропагандирующая коммунистический или нацистский тоталитарные режимы и их символику использующая шаржирование государственных символов Украины в любом виде.

Касаемо литературы из России, то для ее перевозки надо получить специальное разрешение.

В то же время граждане будут иметь право ввозить российские книги без специального разрешения в количестве не более 10 экземпляров на человека.

За нелегальное распространение литературы в магазинах или на рынках распространителей будут штрафовать. За первое нарушение штраф составляет 32 тыс. грн, при повторном - 160 тыс. грн.

Результаты. За полгода действия закона на украинский рынок книг антиукраинского содержания импортированных из России уменьшилось более чем в шесть раз. Только 7.7 тыс наименований российских книг получили разрешения на ввоз в Украину, тогда как в прошлом году в Украину было ввезено примерно 50 000.

В декабре 2017 Госкомтелерадио запретили еще 20 наименований книг, в том числе и издания о русских богатырях.

Запуск института книги

Институт книги - это государственное учреждение в сфере культуры и искусств, которое должно формировать государственную политику в книжной отрасли.

Что изменится. После внесения изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования системы государственного управления в книгоиздательском сфере появился Институт книги.

Главными задачами Украинского института книги является поддержка книжной отрасли, продвижение чтения, популяризация украинской литературы в мире и стимулирование переводческой деятельности.

Законопроект о создании такого института был принят еще в 2016 году. Но полноценно орган заработал только в этом году.

Президентом института стала Татьяна Терен - известная журналистка, куратор книжных проектов и литературных программ.

Помещением для украинского института книги будет не просто офис для работников. В перспективе планируется сделать из него культурный центр, где будут проходить важные события, дискуссии, образовательные проекты. Сейчас институт занимается подбором кадров и планирует свою работу на три года.

В декабре Украинский институт книги выпустил каталог новинок украинских авторов 2017 года, которые эксперты считают знаковыми и потенциально интересными иностранцам. Все книги для сборника выбирали известные украинские литературоведы и эксперты.

Закон о языке в общественной жизни

Депутаты хотят установить новые правила использования украинского языка в СМИ, рекламе и кинематографе. Закон пока лишь зарегистрирован в Раде и рассматривается в комитетах, однако если его примут, то украинский будет обязательным в почти всех сферах общественной жизни.

Что изменится. Проект Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" №5670 должен значительно расширить и закрепить использование украинского языка как государственного.

Согласно закону, украинский язык должен быть основным во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, кроме приватного общения и религиозных обрядов.

Украинский язык, как государственный, должен применяться в образовании и науке, в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных СМИ, в книгоиздании и книгораспространении. Украинский язык также должен быть на рекламных вывесках и объявлениях.

Также украинский язык должен использоваться в сфере обслуживания потребителей, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения и транспорта.

В законе также указано, что свободно владеть украинским языком должны госслужащие. Украинский должен быть основным языком при деловом общении и во время разнообразных заседаний в государственных органах.

Украинские СМИ и торговые марки должны вести свои страницы в интернете только на украинском языке.

За невыполнение этих положений Закона - штраф от 200 до 600 необлагаемых минимумов. То есть от 3,4 до 10,2 тыс грн, в зависимости от нарушения. При повторном - от 6,8 до 11,9 тыс грн.

Запрет российских фильмов

Украинские депутаты приняли закон о запрете сериалов и фильмов, которые пропагандируют силовые органы России и СССР (ФСБ, КГБ и другие). Под запрет попал весь продукт такого характера, произведенный после 1 августа 1991 года.

Запрет не распространяется на аудиовизуальный контент, который изготовили в копродукции с Украиной или другими странами. И этим часто пользуются и злоупотребляют.

Однако на этом Рада решила не останавливаться и на сайте парламента появился новый проект, по которому запрещается трансляция всех фильмов, к изготовлению которых имеют отношение россияне.

Что изменится. Согласно проекту Закона №6623, вводится запрет на трансляцию любых фильмов, которые произвели физические или юридические лица из страны агрессора (России) после 1 января 2014 года.

В июне 2017 года был зарегистрирован законопроект, который бы запрещал показ всех фильмов, в производстве которых принимали участие россияне. Однако после представления сразу же получил шквал критики.

Если закон таки примут, то украинцы не смогут увидеть голливудские фильмы, в которых, к примеру, снимались российские актеры. Под запрет попадет, например, последний сезон “Игры престолов”. Также под запрет попадет ряд известных фильмов. Это, по мнению известных продюсеров, скажется на репутации нашей страны в мире.

Проект Закона сейчас находится на рассмотрении у профильного комитета и ожидает голосования депутатов.