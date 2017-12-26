6 мощных смартфонов 2017 года, которые можно купить за одну зарплату

26 декабря, 2017, 15:36

Анастасия Пашинская

Если не Apple и Samsung: топ бюджетных, но мощных смартфонов 2017

Не каждый готов отдать 6 средних зарплат за iPhone X или 4 средних зарплаты за Samsung Galaxy Note 8. Но если у вас есть лишние деньги, то какой из этих гаджетов лучше купить, можно прочесть здесь

На сегодняшний день бюджетные смартфоны настолько хороши, что разницу между флагманами ощутит только искушенный пользователь. За цену, сравнимую в одну среднюю зарплату по Украине (по данным госстата это 7300 гривень за октябрь, по данным сайта work.ua это 8900 гривень), вы получаете большой экран, достаточную производительность для запуска большинства популярных приложений и даже металлический корпус.

Камеры бюджетных смартфонов также стали лучше. Конечно, подобные модели не обладают водонепроницаемостью, или не узнают вас по сетчатке глаза, но в остальном эти телефоны будут качественно выполнять свои функции. Редакция Еспресо.TV собрало на свой вкус подборку смартфонов, которые можно приобрести в 2017 году за одну среднюю зарплату по Украине.

Motorola Moto G5

Стоимость: от 6 000 до 9 000 гривень

Компания Motorola вернулась на рынок в 2014 году. Хотя, от самой компании, основанной в 1928 году осталось только имя, за последние десять лет ее перепродавали дважды. Первый раз её купила за $12,5 миллиардов корпорация Google. Google интересовало портфолио компании, которое содержало 25 тысяч патентов. Спустя несколько лет, Google перепродала компанию (разумеется, без патентов) другому производителю цифровой техники — Lenovo.

Серия G5 — пятое поколение бюджетных смартфонов Motorola, которое вышло в 2017 году. В этой линейке речь пойдет сразу о трех смартфонах: Moto G5, Moto G5 Plus и Moto G5s Plus.

Металлический корпус смартфонов выпускается в трех цветах: золотой,серый и синий. Гаджет оснащен сканером отпечатка пальцев.Экран немного углублен в корпус, что должно защитить дисплей от падения. Также компания заявила, что на комплектующие этого смартфона нанесено специальное нанопокрытие, которое должно отталкивать воду. Однако это не делает смартфон водонепроницаемым.Линейка также поддерживает “быструю зарядку”. За 15 минут телефон заряжается на 25% (что должно хватить на 6 часов), а за полтора часа заряжается полностью. В зависимости от сборки, купить смартфон можно от 6 тысяч гривень до 9 тысяч гривень.

За 6 тысяч гривень (модель XT1676) вы получите 5 дюймовый смартфон с прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 430, у которого стоят 8 ядер с частотой 1,4 Ггц. Также смартфон оснащен 2 гигабайтами оперативной памяти. Встроенной памяти лишь 16 гигабайт, однако её можно расширить до 128 гигабайт.

Основная и фронтальная камеры — 13 и 5 мегапикселей.Эта сборка с трудом потянет сложные игры как “Lineage2”, но будет плавно работать при запуске аркад как Subway Surfers. Емкость аккумулятора - 2800 мАч. Хватает этого заряда на 5 часов активного использования (например, игры), до одного рабочего дня среднего использования.

За 8 000 гривень можно приобрести 5,2 дюймовый Moto G5 Plus. Он считается немного мощнее, так как в нем стоит 8-ми ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, с частотой ядра 2 ГГц. Также в нем немного больше оперативной и встроенной памяти — 3 и 32 гигабайтов. Батарея увеличена до 3000 мАч.

За 9 000 гривень можно приобрести 5,5 дюймовый Moto G5s Plus, который почти не отличается от предыдущего смартфона, за исключением камеры. Это один из немногих бюджетных смартфонов, в котором стоит две основных камеры — штучка, которую используют флагманы таких компаний как Apple или Samsung. При такой камере можно не боятся размытой фотографии при “зуме”. Moto G5s Plus имеет две 13 Мп основные камеры и 8 Мп фронтальную камеру.

Alcatel One Touch Idol 4 с хорошим звуком

Стоимость: от 4 000 до 8 000 гривень

Французская компания Alcatel появилась еще раньше, чем Motorola, а именно в 1898 году. Однако истории компании схожи — ее много раз перепродавали и поглощали. В 2016 году финский производитель смартфонов Nokia купил компанию Alcatel за $16,6 миллиардов.

Смартфона линейки One Touch Idol 4 выходят в четырех цветовых вариантах: серый, золотой, розовый и серебристый. Материал корпуса пластиковый. “Фишка” смартфонов линейки Idol 4 — звук. Встроенные стереодинамики компании JBL (одного из лидеров по производству аудиотехники) работают с мощностью до 3.6 Вт (на один динамик). Также в комплекте идет проводная гарнитура от JBL.

За 4 000 гривень можно приобрести стандартную сборку Idol 4 с восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 617 (частота: 4х1,5 ГГц и 4х1,2 ГГц). Смартфон оснащен 3 гигабайтами оперативной памяти и 16 встроенной. Экран смартфона - 5,2 дюйма с разрешением 1080х1920 пикселей. Основная камера смартфона — 13 Мп, а фронтальная — 8 Мп. не выделяются чем-то особенным для своего ценового сегмента. Батарея 2600 мАч.

За 8 000 тысяч гривень можно приобрести расширенную версию — Idol 4s. В этой версии смартфона все чуть-чуть лучше. Например, процессор — Qualcomm Snapdragon 652 (частота: 4х1,8 ГГц и 4х1,2 ГГц), а также немного больше встроенной памяти — 32 Гб. Емкость батареи — 3000 мАч, а основная камера 16 Мп. Оперативная память и фронтальная камера остались такими же, как и в младшей модели.

Пластиковая коробка, в которую упакован смартфон, превращается в очки виртуальной реальности. Однако не стоит надеяться, что это будут “суперочки”. Пользователи жалуются на отсутствие вентиляции, питания и динамиков, невозможность настройки диоптрий и неудобность VR-очков.

Долгоживущий Asus ZenFone 4 Max

Стоимость: 6 000 гривень

По сути, это такой же “скучный” 5,5 дюймовый смартфон, как и остальные бюджетные смартфоны в этом ценовом сегменте. В нем стоит процессор Qualcomm Snapdragon 425 и 2 Гб оперативной памяти, на которых с трудом пойдут динамичные игрушки. Встроенная память также оставляет желать лучшего — всего 16 Гб. Металлический корпус смыртфона бывает трех цветов: золотого, розового и черного.

Особенностью этого смартфона является его огромный аккумулятор, емкость которого — 5 000 мАч. При активной работе такой смартфон продержится 26 часов, а проигрывать видео — до 22 часов.

При умеренном использовании работает до трех суток. Еще одной особенностью Zenfone 4 Max — камеры смартфона. Например, фронтальная 8 Мп камера оснащена вспышкой для селфи.

А также в смартфон встроены две основные камеры, но сделано это не для красивого “зума”. Одна из камер снимает с разрешением в 13 Мп, а вторая — 5 Мп. Однако вторая камера является широкоугольной и способна захватить в кадр больше пространства. Угол объектива широкоугольной камеры — 120 градусов.

Подобный телефон подойдет путешественникам и любителям погулять. Можно не заботиться о зарядке и делать отличные снимки.

Гигантский Xiaomi Mi Max 2

Стоимость: от 7 000 гривень

Как всегда, китайский производитель техники Xiaomi начинил свой смартфон 4 Гб оперативной памяти, 64 Гб встроенной памяти (есть сборка на 128 Гб встроенной памяти), восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 625 (такой же как и в Moto G5 Plus) и емкостью батареи в 5300 мАч. Смартфон “умеет” быстро заряжаться: такой объем батареи заряжается за 2 часа.

Все это не делает смартфон “супермощным”, однако можно играть на средних настройках в некоторые динамичные игры, такие как “Injustice 2” или “World Of Tanks Blitz”.

Размер смартфона подойдет разве что любителям фаблетов: экран диагональю 6,4 дюйма, работает в режиме Full HD (1920х1080 точек). Некоторые пользователи в своих отзывах отмечали, что экран смартфона немного “желтит”.

Основная камера смартфона от Sony работает в разрешении 12 Мп и снимает видео качество 4К и с частотой до 30 fps. Почти такая же камера стоит в основном флагмане компании Mi6. Фронтальная камера — 5 Мп.

Из минусов пользователи отмечали тихое воспроизведение звуков в наушниках.Также в смартфоне отсутствует NFC (беспроводная технология передачи данных). То есть вы не сможете “расплатится” в терминале при помощи смартфона.

Huawei Nova

Цена: от 8 000 гривень

Этот смартфон часто называют урезанной копией Nexus 6P. Так что если вам нравился Nexus, то вам придется по душе и Huawei Nova. 5 дюймовый дисплей смартфона выполнен в типичной для компании Huawei TFT технологии.

Емкость батарей - 3020 мАч и полностью заряжается за 3 часа (нет быстрой зарядки). Телефон работает в активном режиме до 24 часов. Также можно просматривать видео до 10 часов без подзарядки.

В смартфоне стоит восьмиядерный Qualcomm Snapdragon 625 (с частотой ядра 2.0 ГГц), 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб встроенной памяти.

Смартфон “умеет” снимать видео в качестве 4К своей основной 12 Мп камерой. Селфи можно сделать на фронтальную 8 Мп камеру.

В целом пользователи отмечали высокое качество снимков, даже при темном освещении и долгую работу смартфона без подзарядки.

“Ничего лишнего” Samsung Galaxy J7 (2016)

Цена: от 6 000 гривень

Для любителей несколько “кислотных” цветов экранов смартфонов корейского производителя

Samsung, возможно понравится 5,5 дюймовый смартфон Galaxy J7 с фирменной технологией Super AMOLED. Однако разрешение экрана не такое высокое — 1280х720 точек.

Смартфон Samsung Galaxy J7 6 не самый мощный из телефонов: он оснащен процессором Samsung Exynos 5 с восемью ядрами Cortex A53, работающими с частотой до 1,6 ГГц. Также в Galaxy J7 установлено 2 ГБ оперативной памяти.

Емкость батареи смартфона — 3300 мАч. Но в смартфоне нет технологии быстрого заряда. Телефон заряжается полностью за 2,5 часа. Телефон выдерживает 10-12 часов активного режима работы.

Основная камера 13 Мп неплохо снимает даже в темноте, благодаря светочувствительности (f/1.9) и имеет автофокус.Фронтальная камера в 5 Мп не имеет автофокуса, но имеются встроенные фильтры для лица и подстветка-светодиод.

Неплохой телефон для тех, кто не хочет мучиться с прошивками и прочими новшествами. Работает плавно и без сбоев.