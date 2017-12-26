5 крупнейших провалов 2017 года, которые тянут украинскую экономику на дно

26 декабря, 2017, 14:10

Ульяна Букатюк

Без рынка земли, приватизации и денег МВФ. Какие возможности потеряла страна за этот год

Мораторий на продажу земли

7 декабря Верховная Рада поддержала законопроект, который продлил мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Документ предлагает продлить запрет на продажу еще как минимум на год.

Напомним, Украина решила защитить мораторием черноземы еще в 2001 году, чтобы якобы не спровоцировать нерациональное распоряжение землей.

Ведь люди, которые в 1990-е получили земельные участки, начали их продавать. А налаженной системы учета земель на тот момент не создали. Именно поэтому депутаты проголосовали за мораторий, пока не утвердят механизм продажи земли и не наведут порядок с кадастром.

И история настолько затянулась, что сейчас Украина остается одной из 6 стран мира, где до сих пор закрыт рынок земли.

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Таким образом, для граждан создается своеобразная законодательная петля - Конституция говорит, что земля - ваша, а мораторий, что продать ее нельзя.

Владельцы участков могут сдавать их в аренду (что в большей степени истощает землю, ведь арендатор мыслит коротокосрочными выгодами) или продавать на черном рынке. Что то, что это приносит невысокие прибыли.

От аренды собственники земельных участков зарабатывают в среднем по $4 в месяц. На “черном рынке” гектар земли в среднем стоит $3 тыс., в зависимости от региона.

Заместитель главы совета Ассоциации “Земельного союза Украины” Андрей Мартын уверен, что после отмены моратория украинская земля подорожает в 5 раз.

По расчетам народного депутата Алексея Мушака, в результате действия моратория, украинская экономика потеряла более $8 млрд.

За время действия моратория возможное открытие рынка земли породило десятки мифов и страшилок. Главное опасение, что украинскую землю сразу же раскупят иностранцы и богатые агрохолдинги.

В законопроектах в отношении земельной реформы предусмотрели ряд мер, чтобы такого не произошло. МВФ требовал принятия земельной реформы в 2017, но впоследствии эксперты фонда согласились отложить вопрос рынка земли на 2018. Поэтому в новом году Украина и в дальнейшем будет находиться в числе шести стран с закрытым рынком земли.

Провал приватизации государственных предприятий

Сейчас в государственной собственности остается около 4 тыс. предприятий. Стоимость активов топ-100 государственных компаний составляет 1,4 трлн грн.

По оценкам Министерства экономического развития Украины, реальную прибыль в 2016 году принесли лишь 5 из ста топовых госпредприятий - это дополнительные 26 млрд грн. Более 90 топ-предприятий - убыточные.

Система могла бы приносить значительно больше и работать эффективнее в случае перехода в частные руки. Ведь государственные компании финансируются за счет налогов граждан.

За 2016 год всем украинцам пришлось скинуться по 2 тысячи гривень на 82 миллиарда долгов государственных предприятий.

В течение лет вокруг приватизации создавались десятки мифов. Больше всего граждане боятся, что госпредприятия продадут за бесценок, поскольку процесс приватизации будет прозрачным, что компании скупят иностранцы и олигархи.

Тем не менее содержание неэффективных предприятий на балансе государства каждый год тянет из бюджета баснословные суммы, которые к тому же разворовываются.

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В этом году удалось сделать первые шаги в приватизации госпредприятий с учетом возможных опасностей. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7066 о приватизации государственного имущества. Но когда проголосуют за законопроект в целом, пока неизвестно.

Фонд госимущества Украины ожидает передачи 893 предприятий балансовой стоимостью свыше 189 млрд грн, предназначенных Минэкономразвития для приватизации.

2018 год может стать годом прорыва в процессе приватизации в Украине, уверены в Фонде госимущества.

Авто на еврономерах

Сейчас украинскими дорогами, по данным ГФС, ездит более 383,3 тыс. авто с иностранной регистрацией. Неофициальная статистика свидетельствует о более миллионе машин на еврорегистрации.

К этому привело несколько факторов, среди которых основными являются законодательные лазейки и обнищание населения.

Автомобиль из-за границы можно привезти, если он зарегистрирован на иностранную компанию, а украинец выступает формальным работником этой фирмы. При этом обходится такое авто в 3-4 раза дешевле, чем завезенное официально.

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Госбюджет от такой схемы теряет миллионы неуплаченных налогов. В атмосферу попадает больше выхлопных газов, поскольку завозят “машины в возрасте”, которые стоят в ЕС дешевле. Кроме того, украинские дороги местами не рассчитаны на большой наплыв автомобилей, поэтому водители стоят в пробках.

Граждане же рискуют попасть в ДТП, за которое владельцы автомобилей на иностранных номерах не понесут никакой ответственности.

Явление стало настолько массовым, что разделило общество на два лагеря - тех, кто требует легализовать такие авто, и тех, кто считает владельцев “евроблях” мошенниками.

Стать обладателями “евроблях” не гнушаются и представители власти - в декларациях чиновников за 2016 годов насчитали 295 автомобилей на европейских номерах.

В Раде зарегистрирован 23 законопроекта, призванных урегулировать этот вопрос.

В сентябре активисты перекрывали улицы Киева с требованием легализовать такие авто, а под Радой устраивали “бляхомайдан”. Сначала активисты приняли предложение Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики по условиям растаможки, но когда выяснилось, что границы закроют и легализовать удастся лишь машины, которые то уже сейчас завезены в Украину, назвали компромисс фейком.

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В начале октября в эфире “5 канала” глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что проект закона о растаможке автомобилей на иностранной регистрации уже готов.

Также проблему “евроблях” затрагивает законопроект №7286 от Владимира Гройсмана, где говорится о том, что все зарегистрированные в Украине транспортные средства, которые въедут в страну на срок более 90 дней, необходимо будет поставить на учет в МРЭО в течение 10 рабочих дней с момента въезда.

Однако за год урегулировать вопрос с авто на еврономерах так и не удалось.

Торговля с Россией

Более того, в течение последнего года объемы торговли с РФ увеличились.

Несмотря на то что главным торговым партнером Украины однозначно является ЕС, второе место уверенно остается за Россией. Но если считать экспорт-импорт по отдельным странам, то с восточным соседом мы торгуем значительно больше, чем с любой страной Европейского Союза. Поэтому в таком случае Россия оказывается вообще на первом месте.

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По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, за 8 месяцев 2017 года Россия заняла третье место среди стран, у которых больше всего вырос украинский экспорт.

В целом на экспорте товаров в Россию за январь-август 2017 года Украине удалось заработать уже $2,6 млрд. Поэтому доля РФ в структуре украинского экспорта - 9,5%.

За 8 месяцев 2017 года экспорт из Украины в Россию вырос на 17,7%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Импорт товаров из России за январь-август также увеличился на 37,2% - до $4,2 миллиарда. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Поэтому покупаем у РФ мы все же больше, чем продаем - разница между импортом и экспортом составляет 1,58 млрд долларов.

Торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская в эфире Еспресо объяснила рост импорта из РФ прежде всего тем, что Украина вынуждена закупать энергоносители, удобрения и запчасти.

Микольская объясняет, что это так называемым “критическим импортом”, от которого Украина не может отказаться даже несмотря на агрессивную политику Москвы.

Несмотря на войну, немало украинских предприятий до сих пор остаются зависимыми от поставок сырья из России.

Покупать именно у РФ их заставляет низкая цена и быстрая доставка. Иногда аналогов российской продукции просто нет.

Без поддержки международных партнеров и денег МВФ

Украина так и не получила транша от МВФ в конце года. Следующий возможен лишь в первом квартале 2018 года. В случае, если Украина выполнит выдвинутые требования (приватизация государственных предприятий; земельная реформа; антикоррупционный суд; повышение цен на газ).

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“Ссора” с МФВ спровоцирована ценами на коммунальные тарифы. Согласно с постановлением Кабмина №187, где определена формула расчета цены на природный газ для населения, с 1 октября цены на газ должны вырасти на 19%. Такие обязательства взяла на себя Украина в рамках сотрудничества с МВФ.

Однако правительство отказалось повышать тарифы, обосновывая, что очередное повышение цены на газ разорит украинское население. Ведь с ростом газового тарифа повысится плата и за пользование другими коммунальными услугами. Поэтому субсидиантами может стать 90% украинцев, убеждены в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

И в МВФ все аргументы Украины отвергли, поэтому Украина осталась без очередного транша размером в $1,9 млрд.

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В октябре министр финансов Александр Данилюк заявил, что Украина хочет завершить сотрудничество с МВФ до 2019 года. И в НБУ заявляют, что говорить о разрыве отношений с МВФ Украине пока не стоит, ведь без помощи МВФ мы рискуем увязнуть в долгах.

В конце года Украина получила “на орехи” и от других международных партнеров.

Дошло даже до того, что Еврокомиссия пригрозила запустить механизм приостановления безвизу с Украиной.

К такому резкому заявлению в ЕС прибегли в связи со скандалами вокруг антикоррупционных органов.

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Борьба между ГПУ и НАБУ вызвала беспокойство в Международном валютном фонде, МИД Великобритании, Евросоюзе, Всемирном банке и Государственном департаменте США.

А внесенный в Раду законопроект №7362, который облегчает увольнение директора НАБУ и руководителей антикоррупционных агентств, возмутил представителей международных институтов. Ведь он противоречит задекларированной Украиной борьбе с коррупцией, реформам и обязательствам в соответствии с Планом действий по визовой либерализации.

20 декабря Еврокомиссия представила отчет о механизме приостановления безвизу, который содержит ряд требований к Украине. Еврокомиссия требует обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных реформ, в частности, путем создания антикоррупционного суда, срочно восстановить авторитет НАПК и создать эффективную систему верификации электронных деклараций, отменить электронное декларирование антикоррупционных активистов.