Каким будет 2018 год в спорте: Победы Ломаченко и Усика, Олимпиада без России и позорный мундиаль

24 декабря, 2017, 17:00

Дмитрий Марценишин

Эспрессо рассказывает о главных спортивных событиях 2018 года, на который пришлись зимняя Олимпиада и чемпионат мира по футболу

В Пхенчхане состоится зимняя Олимпиада без России

В Южной Корее с 9 по 25 февраля пройдет зимняя Олимпиада. Игры в Пхенчхане еще до своего начала вошли в историю. Впервые на главные соревнования четырехлетия из-за допинга не пустили целую сборную команду России.

Международный олимпийский комитет наказал россиян за систематическое нарушение антидопингового законодательства. МОК признал, что в России на государственном уровне поддерживалась допинговая программа. Главной ее целью была победа в общем зачете Олимпиады-2014 в Сочи. Русские ее завоевали, однако за четыре года были лишены 11 медалей и потеряли первое место в медальной таблице.

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В Пхенчхану смогут поехать исключительно не замеченные в допинговых скандалах российские спортсмены. Им запрещено выступать под российским флагом, в честь победителей не будет звучать российский гимн и не будет использоваться национальная символика.

Перед угрозой еще больших санкций российская власть решила не бойкотировать Игры и отпустить атлетов в Корею. При этом допускать их к соревнованиям будет специальная комиссия МОК, которая будет изучать дело каждого спортсмена персонально.

Сборная Украины на Олимпиаде-2018 традиционно будет претендовать на медали только в одном виде спорта - биатлоне. Все надежды связаны с нашей женской сборной. Именно она в 2014 году принесла Украине в Сочи две медали - золото в эстафете и серебро в спринтерской гонке, которое завоевала Вита Семеренко.

Обнадеживающим для украинских болельщиков оказалось и начало олимпийского сезона. После трех этапов Кубка мира в активе наших биатлонисток уже четыре награды. В шведском Эстерсунде бронзу в спринте и индивидуальной гонке завоевала Юлия Джима.

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Во французском Анси на дистанции 7,5 км третьей стала Вита Семеренко, которая вернулась в спорт после почти четырехлетнего перерыва. Как и раньше - боеспособная наша эстафетная команда - она уже выиграла серебро на этапе в австрийском Хохфильцене.

В России состоится чемпионат мира по футболу

Военная агрессия на Донбассе, оккупация Крыма, экономические санкции цивилизованного мира против России не стали для ФИФА поводом, чтобы отобрать у нее чемпионат мира по футболу.

Хотя, после коррупционного скандала в ФИФА в 2015 году и отставки президента организации Йозефа Блаттера, шансы, что турнир перенесут в другую страну были высоки.

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Но футбольные коррупционеры взяли реванш. На должность нового президента ФИФА протащили Джанни Инфантино - правую руку еще одного скандального футбольного босса - Мишеля Платини, отстраненного за финансовые махинации с должности главы УЕФА.

Сразу после этого расследование ФИФА относительно подкупа русскими членов организации во время выборов страны-хозяйки ЧМ-2018 было свернуто. А Инфантино заявил, что у России чемпионат мира не отберут.

Между тем, его проведение в России несет множество рисков. Арены предстоящего турнира и инфраструктура строились с существенным опозданием и сопровождались тотальным разворовыванием денег.

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Со страхом ждут мундиаль и иностранные болельщики, которые собираются поддержать свои команды прямо на стадионах. Все хорошо помнят кровавые беспорядки, которые устроили российские ультрас во время Евро-2012 в Польше и Евро-2016 во Франции.

Два года назад в Марселе были зверски избиты простые английские болельщики, а один из них погиб.

Однако россияне отделались формальным наказанием и денежными штрафами.

Сборная Украины выйти на чемпионат мира не смогла. В ее отсутствии украинским болельщикам остается болеть за другие команды. Главным фаворитом турнира будут сборные Германии и Бразилии. Вызов им попытаются бросить команды Франции, Испании и Аргентины.

Усик сразится за титул абсолютного чемпиона мира

Александр Усик в 2017 году сделал первый шаг к осуществлению своей цели - объединению всех поясов в тяжелом весе (до 91 кг) и званию абсолютного чемпиона мира.

Украинский боксер в сентябре начал выступление в новом мегапроекте - Всемирной боксерской суперсерии. Там известный промоутер Калле Зауэрланд собрал восемь лучших боксеров категории. Победитель турнира станет чемпионом мира сразу по четырем версиям, получит трофей Мохаммеда Али и $10 млн призовых.

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В четвертьфинале серии в сентябре Усик встретился с экс-чемпионом мира WBO немцем Марко Хуком, который удерживал титул в течение шести лет. Украинец не оставил титулованному сопернику шансов на победу и доказал, что он является фаворитом WBSS.

Следующий бой Усик проведет 27 января в Риге против чемпиона мира Всемирного боксерского совета (WBC) Майриса Бриедиса из Латвии.

В другом полуфинале, 3 февраля в Сочи сразятся кубинец Юниер Дортикос и россиянин Мурат Гассиев, которого считают главным конкурентом Усика.

Финал WBSS запланирован на май 2018 года.

Ломаченко перейдет в новую категорию

Украинский боксер Василий Ломаченко в новом году будет вынужден вновь сменить весовую категорию. Причина в том, что другие обладатели титулов во втором полулегком весе (до 59 кг) отказываются встречаться с украинцем. Речь о чемпионе мира WBC (Всемирного боксерского совета) - мексиканце Мигеле Берчальте, обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Альберто Мачадо из Пуэрто-Рико и американце Джервонту Дэвисе, который удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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Ломаченко неоднократно заявлял, что он стремится объединить пояса, а другого смысла оставаться в предыдущей категории не видит. Поэтому вопрос о переходе в легкий вес (до 61 кг) можно считать решенным.

К тому же в новой категории выступают более звездные соперники. Такие, как венесуэлец Хорхе Линарес и американец Майки Грасия. И если первый уже выразил готовность встретиться с украинцем в ринге, то Гарсия пока с Ломаченко драться не будет. На 10 февраля у него запланирован поединок против россиянина Сергея Липинца за чемпионский титул IBF в весе до 63,5 кг.

В Киеве состоится финал Лиги чемпионов

26 мая Украина впервые будет принимать финал европейского клубного турнира - Лиги чемпионов. На столичном НСК "Олимпийский" определится сильнейший клуб Европы.

Право на проведение этого матча Киев получил в 2016 году.

Для "Олимпийского" это станет уже вторым решающим противостоянием мирового масштаба. В 2012 году крупнейшая арена Украины принимала финал чемпионата Европы. В Киеве состоялось пять игр Евро-2012 - кроме финала там провели три матча группового раунда и четвертьфинал.

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Шансы сыграть в финале Лиги чемпионов на "Олимпийском" имеет "Шахтер", который вышел в 1/8 турнира. Там он встретится с итальянской "Ромой".

Но все понимают, что эти шансы теоретические, ведь фаворитами Лиги чемпионов являются другие клубы - "Манчестер Сити", "Бавария", ПСЖ, "Барселона" и "Реал".

Двое грандов выяснят отношения уже в 1/8 финала - действующий победитель турнира "Реал" встретится с ПСЖ.