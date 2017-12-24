11 фактов о Вячеславе Черноволе

25 марта, 2019, 11:21

Двадцать лет назад, 25 марта 1999 года, Вячеслав Чорновил погиб при невыясненных обстоятельствах в автокатастрофе на шоссе под Борисполем. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша

4 декабря 1937 в селе Ерки на Черкасщине родился Вячеслав Чорновил. Это был мощный государственный, общественный, политический деятель, журналист, народный депутат Украины первого-третьего созывов, один из лидеров украинского правозащитного движения, многолетний лидер Народного Руха Украины, Герой Украины.

Еспресо совместно с Украинским институтом национальной памяти сделало подборку 11 фактов из биографии Вячеслава Максимовича.

Факт 1. Во время выпускного вечера в университете пошел на Владимирскую горку и дал клятву, что всю жизнь будет бороться за Украину.

Факт 2. В 1963-1964 годах участвовал в строительстве Киевской ГЭС.

После первого заключения работал наблюдателем метеостанции, землекопом археологической экспедиции, весовщиком на станции Скнилов и тому подобное. После последнего - кочегаром во Львове.

Факт 3. Был трижды женат. В 1960-м заключил брак с Ириной Бруневец, от которой имеет сына Андрея. Отношения прекратились в конце 1962-го. С июня 1963-м завязал отношения с Еленой Антонив, от которой имеет сына Тараса.

Последняя жена - Атена Пашко.

Факт 4. В 1966-м Вячеслав Чорновил отказался давать показания по делу против своих друзей - братьев Горыней, Мирославы Зваричевской и Михаила Осадчего. Даже несмотря на то, что в то время они признали вину и потребности избегать показаний уже не было. За что был привлечен к суду и получил свой первый приговор.

В 1972 выдержал 83 допроса, но и в дальнейшем никогда не говорил против друзей.

Факт 5. Второе (1967 г.) и третье (1972 г.) уголовные дела против Вячеслава Черновола возбудил прокурор Львовской области Борис Антоненко (1912-2010рр.). Свою должность прокурор занимал в течение 20 лет.

Антоненко написал ряд книг о своем прокурорском прошлом, борьбу с преступностью и "украинскими буржуазными националистами".

В 2003-м прокурору назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "За заслуги перед Украиной". В июне 2006-м Антоненко объявил благодарность генеральный прокурор Украины Александр Медведько. А в 2007-м ему присвоено звание "Почетный работник прокуратуры Украины".

Факт 6. "Работал он самоотверженно действительно много, - вспоминала жена Атена Пашко. - Вставал, бывало, в 5:00 утра, писал, потом - на работу, ложился поздно. Знаете, есть люди, которые могут вам отказать, сказав, что не имеют свободного времени или найти какие-то другие отговорки. К таким Вячеслав Максимович не принадлежал, поскольку не умел кривить душой. Он всегда давал совет, руководство людям, которые к нему обращались и, особенно, если это касалось украинского дела ".

Факт 7. От КГБ получил прозвище "Неугомонный".

Из воспоминаний армянского диссидента и политзаключенного Паруйра Айрякина: "Он был как напичкан энергией, он даже в зоне бегал, занимался спортом. Много читал, писал, положенную норму - мы шили рукавицы - выполнял не по 8:00, а за 3:00 - остальное время он был занят сам собой ".

Факт 8. Говорят, как один из следователей сердцах спросил Вячеслава Черновола: "Ну хорошо, вот представим, есть ваша независимая Украина. И кем вы там себя видите?". И услышал в ответ: "Как кем? Редактором оппозиционной газеты".

Факт 9. На президентских выборах 1 декабря 1991-го за Вячеслава Чорновила отдали голоса 7.420.727 украинцев (23,27%). Он занял второе место вслед за Леонидом Кравчуком.

Факт 10. После избрания гетманом украинского казачества, на Большом совете 21 июня 1992-го в Переяславе-Хмельницком провозгласил отречение присяги на верность московскому царю, данной на Переяславской раде в 1654-м.

Факт 11. Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе на шоссе под Борисполем при невыясненных обстоятельствах. Многие считают это политическим убийством накануне предстоящих президентских выборов. Бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша предполагал, что Чорновила после аварии добили несколькими ударами кастета.

Похороны Вячеслава Чорновила в Киеве собрали до 200 тыс. человек.