Украинское кино наконец-то зарабатывает деньги. С чего начался ажиотаж

23 декабря, 2017, 11:00

"Дзидзьо. Контрабас", "Сторожевая застава", "Киборги". Почему эти фильмы стали популярными

Все, назад дороги нет. Уже с этой осени фраза "украинского кино нет" наконец уходит в мусорку. Об отечественных фильмах заговорили массово, на них пошли и их обсуждают в дружеских разговорах и соцсетях. Конечно, национальное кино довольно активно развивалось и ранее, в течение двух-трех последних лет, но предметом для активного разговора оно было преимущественно среди так называемой кинотусовки.

Сейчас же ситуация изменилась, даже больше - все чаще можно услышать фразу "бум украинского кино". Ну и для этого утверждения есть достаточно понятное основание. Сейчас у нас есть сразу три лидера национального проката, которые и заставили об этом буме говорить. Предлагаю разобраться, что же в этих лентах заставило их наконец собирать полные залы.

"DZIDZIO Контрабас"

Безумнсловно, критики почти единогласно написали, что это бяка. И не кино это вообще, а какой-то дурацкий телевизионный мувик. Режиссура плохая, актеры плохие, сценарий плохой - короче, дурня и примитив. Но, как это часто бывает, публика плевать хотела на такие рецензии.

Публика любит Дзидзьо. Что и говорить, у Михаила Хомы целая армия поклонников, которые хохочут над его шутками и не устают подпевать под "Я и Сара - клевая пара". Потому что парень сумел найти яркий образ, близкий большому числу украинцев.

Поэтому со стороны продюсеров идея сделать его героем фильма была просто гениальной. Как с точки зрения бизнеса, так и с точки зрения искусства. Да, именно искусства, господа, ибо Дзидзьо оказался замечательным актером, положившим на лопатки множество актеров с академическим образованием, которые иногда просто не способны сыграть нормального живого человека.

Читайте также: В Украине появилось качественное кино. 20 достойных украинских фильмов 2017

Да и сама тема фильма не могла не выстрелить. Имею в виду заробитчан. Да, у нас было "Гнездо горлицы", рассказавшее о печальной украинской женщине, которая должна драить унитазы высокомерным итальянцам и терпеть от них унизительное "badante", то есть прислуга.

Но эта тема может быть не только печальной. Поскольку у заробитчан дома нередко остаются дети, которые проматывают трудом заработанные деньги на черт знает что. И у этих детей тоже нередко "есть Мечта" выбиться в люди и стать большим шишками. Именно таким и является герой Дзидзьо.

Теперь о бизнесе. "DZIDZIO Контрабас" стал одним из немногих украинских фильмов, который, кажется, окупился. Кажется - потому продюсер молчит как мышь, сколько денег ушло на работу. Но знатоки кинопроцесса предположили, что сумма могла быть где-то миллиона четыре. Бокс-офис составляет более 22 миллионов.

Если объяснять причины такого успеха человеческим языком то получается следующее. Надо взять популярного медийного человека, снимать очень быстро и дешево. Плюс - начать интриговать людей года за два. Первый тизер вышел примерно в этот период и да, он интриговал.

Так что, несмотря на сомнительное качество фильма (если уж и прислушиваться к критикам), то "DZIDZIO Контрабас" - настоящий прецедент в нашем с вами кино. То есть тезис о том, что на украинском нельзя заработать, сейчас под большим вопросом.

Хотя, будем честными, дорогие фильмы действительно неокупаемы, потому что у нас маленький рынок. Но кто сказал, что дешево и сердито - это плохой вариант.

Читайте также: В Украине начали бешено снимать сериалы. Что теперь показывают по телевизору

Впрочем, здесь следует перейти к следующему хиту, который тоже может разбить часть стереотипов о деньгах.

"Сторожевая застава"

Это как раз то кино, которое дешевым быть не могло. Декорации, костюмы, съемки - все это должно быть по-богатому. А уж тем более спецэффекты, на которых экономить недопустимо, а то получится пародия. Уже с самого просмотра трейлеров люди удивленно спрашивали: а это действительно украинское?

И опять же, интрига. Ролики "Заставы" начали выходить задолгое до выхода в прокат, а перед самым стартом вообще производителей понесло. Перформансы в метро, ​​троллейбусы, оклеенные рекламой, бигборды, анонсы в кинотеатрах, многочисленные сюжеты по телевидению и в других медиа.

Все ждали. Ждали и дождались. К тому же, старт проката пришелся на сразу три выходных дня. Дети с родителями шли в кино, писали восторженные посты в соцсетях, советовали знакомым и тут машина "сарафанного радио" заработала на полную. Не раз можно было услышать, что перед самым сеансом невозможно купить билеты, приходилось ждать следующий.

Фильму прощали некоторые нелогичности в рассказе за хорошую картинку и шутки. Дальше прокат попал на время каникул, что не могло не отразиться на бокс-офисе.

Конечно, "Сторожевая застава" стала успешной именно благодаря очень удачной и продуманной промо-кампании, над которой часто плачутся наши продюсеры. Что, мол, на нее нет денег. Здесь производители, компания "Film.Ua" их нашла, сколько именно - не говорят, но вероятно сумма гигантская.

Ну вот вам другой пример, производители фильма "Припутни" - тоже довольно денежная компания Star Мedia, но они денег на раскрутку пожалели. Поэтому этот замечательный фильм, грустный и смешной, который рассказывает о такой близкой теме ссор в украинском селе, с треском провалился. Потому что люди просто не знали о его существовании.

Что касается окупаемости, то в случае "Сторожевой залога" она тоже возможна. Фильм продали на зарубежные рынки, поэтому продюсеры по крайней мере имеют шанс вернуть свои деньги обратно. Сейчас бокс-офис составляет около 20 млн грн.

"Киборги"

Признаться, я очень опасалась, что на них не пойдут. В кинотусовке часто услышишь, что украинцы устали от войны. Они хотят чего-то веселого, чего-то семейного, мультиков, душевных романтических истории и всякого такого. Но все опасения как рукой сняло после первого же уикенда.

"Киборги" собрали в прокате рекордную для украинского кино сумму - более 8 миллионов гривен. На второй уикенд она почти удвоилась, и это несмотря на выход "Звездных войн", а таких монстров отечественные производители боятся как черт ладана. Правда, окупиться "Киборги" вряд ли смогут, потому что иностранцам они не будут интересны, а такой большой бюджет только у нас отбить невозможно.

На 18 декабря бокс-офис составил 15,8 млн грн. Фийльм еще идет в кинотеатрах.

Локальный же успех в том, что режиссер Ахтем Сеитаблаев практически пробежал между капельками. Как по мне, он снял почти идеальную работу в заданных обстоятельствах. А обстоятельства таковы: должна была быть массовая лента, которая угодила бы всем. Недовольные, конечно, тоже остались, но смотрите сами.

Несмотря на государственное финансирование режиссеру удалось не снять тупую агитку, а такие опасения были. Героический пафос имел место, но умеренный, и он сразу балансировался шутками. Сценарий не был слишком глубокомысленным, но и глупостью диалоги персонажей явно не оказались. Любителей поплакать удовлетворили, любителей посмеяться удовлетворили, более того - самых киборгов удовлетворили. Многие из них вынесли вердикт - все так и было.

Опять же, критики крутили носами. И их даже можно понять, потому что с точки зрения большого кино недостатков можно было выискать не один и не два. Прежде всего - это сама картинка, которая действительно была вовсе не киношной, а скорее телевизионной. И это понятно - Ахтем Сеитаблаев снял и снялся во множестве сериалов, а от этого почерка не так легко избавиться. Остается хранить надежду, что свой следующий фильм "Захар Беркут" он сделает все же больше похожим на кино.

Но все эти претензии, думаю, существенно бледнеют перед положительной реакцией самих людей, защищавших донецкий аэропорт. Поскольку о чем мы тут вообще можем знать. И перед тем фактом, что украинцам все-таки не все равно. От войны мы устали, но не забыли о ней и готовы напоминать себе о ней через вот такие истории.