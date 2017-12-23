Польский младенец, наколотый на забор. Новый памятник отца Ридзика

23 декабря, 2017, 10:22

С того времени как отец-директор Радио Мария оставил в покое евреев (лучше всего тех, из Израиля – самых больших врагов польской нации и католицизма), он начал искать нового монстра. И здесь нашлись украинцы

Еще не так давно коллективное воображение той части польской общественной мысли, которая питается ненавистью, нацеленной в украинцев (а это, кроме обычных граждан, еще и священнослужители, которые, учитывая свою миссию должны распространять прощение, смирение и любовь – а также представители так называемого научного ценза и политики) – подкармливал ужасный снимок дерева с повешенными на нем детьми.

Этот образ должен был послужить прототипом т.н. «волынского памятника» в память о антипольской этнической чистке 1943 года в архипольском антураже: «украинцы – это резуны, безумцы и безжалостные палачи, готовые к худшим преступлениям - даже против невинных детишек».

Фото чествовали десятилетиями, игнорируя историческую правду о том, что снимок – довоенный, а изображены на нем дети – это жертвы психически больной матери. Но ведь известно, что правда не имеет значения, когда идет речь об ослеплении – благословенно и отнесено в ранг патриотизма.

Не только поляки страдают на эту болезнь – но я чувствую себя особенно по-дурацки, когда ей подвергаются именно поляки. Видимо, так у меня проявляется связь с моим народом.

Фотография замученных младенцев счастливо отошла в небытие, а вот страсти вокруг нее остались. И вот в Парке Национальной Памяти, который в Торуни спроектировал Тадеуш Ридзик (священник по специальности!), должен появиться памятник Волынской резни.

Художественный ужас авторства Анджея Питинського - несколько недель назад Анджей Дуда отметил его Орденом Белого Орла – а соответственно, хотя бы с этой точки зрения, памятник достоин внимания.

В випотрошенном в форме креста и слегка деформированном орле торчат тризубные вила, на которые наколото польское дитя. Рядом забор, в заборе острые решетки, а на штахетах - отсеченные головы других юных поляков. Памятник уже находится в литейной мастерской в Гливицях.

Словом, «шедевр», который хочет воплотить Ридзик, является ложным, уродливым и абсурдным – однако, идеологически верным – ведь все прекрасно знают, что украинцы отрезали детям головы с невероятным рвением! У меня складывается впечатление, что отец-директор в своем медиа оставил в покое тему евреев (тех, которые из Израиля – величайших врагов польской нации и католицизма), но нашел другое чудовище, чтобы оставаться в состоянии духовного самоудовлетворения.

Однако, пусть горят синим пламенем Ридзик и Парк Национальной Памяти – это своеобразный интеллектуальный хлев, или дровяной сарай – там можно представить себе и более гадкие памятники, еще более вредные для Польши. Пусть злой священник ставит, что хочет – Бог и к нему отнесется соответственно, когда придет время.

Вспоминается мнение лидера Качиньского, который не так давно – в 1998-м – произносил: «Радио Мария сегодня является глубоко антизападным, неприязненно настроенным к церковной иерархии, пророссийским, совсем не враждебным ПНС СМИ. У него есть передатчик на Урале. Да, в России действительно царит балаган – но определенные вещи они способны отслеживать хорошо».

Качиньский также задумывался – где в случае Радио Мария заканчивается глупость и начинается агентура? Каждый политический лидер привязывается к таких духовникам, на которых заслужил – а Россия в свое время имела своих агентов влияния в польском Костеле – поддерживаемых, между прочим, светской властью.

Меня не должно волновать и то, что официальное сотрудничество с Ридзиком, а значит, и с Парком Национальной Памяти, подписал Институт Национальной Памяти Польши, а следовательно, IPN будет поддерживать торунский памятник волынской резне. Так вот как национальная память заменяется национальной ненавистью.

Вот только прошу не удивляться, что украинцы не соглашаются на эксгумацию польских могил. Ридзик, Питинський, Дуда, Качинський удачно прикладывают к этому руку.

Павел Смоленский, Газета Выборча