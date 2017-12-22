8 достижений 2017 года, которые изменят экономику Украины

22 декабря, 2017, 10:59

Ульяна Букатюк

Чего важного удалось достичь за год

Безвизовый режим с ЕС

11 июня 2017 года вошло в историю благодаря упрощению условий пересечения границы со странами ЕС. За полгода либерализации визового режима 355 тысяч украинцев воспользовалась безвизом во время путешествий.

Больше всего украинцы направлялись на границу с Польшей и Румынией – почти 90 тысяч и 65 тысяч человек соответственно.

Более 128 тысяч украинцев использовали для путешествий авиационный транспорт, 227 тысяч украинцев путешествовали автомобилями и железной дорогой, а незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска.

Япония с 1 января 2018 года упрощает визовый режим с Украиной, а с 31 декабря безвизовый режим заработает с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Это дало толчок для развития инфраструктуры, а именно от этого во многом зависит развитие экономики в целом.

Укрзализныця в течение года не только обновляла состав поездов, но и развивала направления. Сейчас украинцы могут поехать поездом в 7 европейских стран: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию, Чехию, Румынию, Австрию.

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Улучшилось и авиасообщение с Украиной. Несмотря на то, что на украинское небо в этом году так и не пришел лоукост Ryanair, появилось немало других предложений.

Wizz Air расширил количество рейсов из Украины. С 11 мая 2017 года авиакомпания Международные авиалинии Украины запустила систему лоукост-тарифов. Украинцы получили возможность за относительно небольшие деньги улететь из Киева, Харькова, Львова, Одессы, Запорожья, Днепра и Винницы в ряд европейских и несколько азиатских городов.

В августе в Украину зашел авиагигант Qatar Airways. С середины декабря самолеты катарской компании летают дважды в день ежедневно.

Появились также новые национальные игроки. Украинская компания Yanair предлагает из Киева и Одессы долететь до Тбилиси, Батуми и Тель-Авиву за относительно небольшие деньги. Также в конце года объявили о запуске первого национального лоукостера Sky Up.

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Пенсионная реформа

3 октября Верховная Рада Украины поддержала закон №6614 о пенсионной реформе. Поэтому уже с 1 октября повышение на 200-1000 грн получили свыше 5,6 млн пенсионеров. Очередное повышение должно произойти с 1 января.

Реформа необходима, поскольку дефицит Пенсионного фонда в 2016 году составлял 141 млрд грн, а это 11% ВВП. Уменьшать его за счет повышения налогов - дальше некуда. Сейчас каждые 10 работников в Украине обеспечивают пенсионными выплатами 12 пенсионеров.

Для того чтобы изменить ситуацию, решено ужесточить требования к страховому стажу. Сейчас в Украине для выхода на пенсию достаточно иметь стаж 15 лет. Однако с нового года этот показатель вырастет до 25 лет. А в течение срока внедрения реформы - вплоть до 35 лет.

В рамках реформы предусмотрено введение накопительного уровня с 2019 года. Также реформа предусматривает отмену специальных пенсий для ряда категорий (работники образования, здравоохранения, журналисты, бывшие чиновники, судьи, прокуроры) и отмену 15% налога для пенсионеров, которые продолжают работать.

А еще правительство предлагает антиинфляционную формулу расчета пенсии, чтобы избежать ее обесценивания в случае экономических кризисов.

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Образовательная реформа

Закон "Об образовании"(№3491-д) принят парламентом 5 сентября 2017 года.

Реформа образования предполагает переход системы среднего образования на три уровня:

начальное образование (4 года обучения);

базовое среднее образование (5 лет обучения в гимназии);

профильное среднее образование (3 года обучения в лицеях или учреждениях профессионального образования);

То есть обучение в школе будет длиться 12 лет.

Дети, которые пойдут в первый класс в следующем учебном году, закончат двенадцатилетнюю школу в 2030 году.

Зато сократится время для получения высшего образования - бакалавриат продлится 3 года.

Кроме того, предусмотрен перевод системы сельского образования на так называемые опорные школы. То есть, для самых маленьких школьников будут открыты двери ближайшей к ним школы, а вот старшеклассники будут ездить в опорные учреждения образования со значительно лучшими условиями.

По словам министра образования Лилии Гриневич, именно такой шаг должен уравнять шансы сельских детей на получение качественного образования на уровне с детьми из города.

Закон предусматривает широкий выбор образования: формальное (школа), неформальное (кружки, тренинги, курсы) и информальное (самостоятельное обучение).

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Немало изменений предусмотрены и для педагогов. Во-первых, зарплата учителя в Украине стартует от 9,6 тыс.грн (3 минимальные зарплаты) в зависимости от категории.

Учитель должен применять новые методики обучения, но будет свободным в выборе, как именно учить детей, и каким образом повышать квалификацию.

Директор сможет руководить одной школой не более 12 лет (2 каденций). Школы будут автономными, а деньгами распоряжается коллектив.

Больше всего споров вызвала статья 7 закона о языке обучения для нацменьшинств. Украинский станет языком преподавания в школах нацменьшинств с 5 класса.



Медицинская реформа

В апреле 2017 года стартовала программа “Доступные лекарства” - пациенты могут получить лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой. Постепенно расширять перечень лекарств.

Осенью Рада также приняла законопроект о проведении медицинской реформы. Поскольку президент пока не подписал законопроект, запуск медреформы переносится ориентировочно на лето 2018 года.

Реформа предусматривает изменение принципа деньги за койко-места на так называемый подход “деньги ходят за пациентом”. Граждане должны выбрать себе врача и подписать с ними договор. Также предусмотрено, что часть медицинских услуг станет платной.

Семейные врачи составят так называемое первичное звено медицины. Если врач не сможет помочь вашей проблеме - он должен направить пациента на специализированное звено (окулисты, стоматологи, дерматологи и др). На первых этапах медицинской реформы к специалистам можно будет обращаться напрямую, без направления от врача.

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Реформа предусматривает, что государство будет выделять врачу в среднем по 370 грн за каждого пациента, которого тот будет вести. За пенсионеров и малышей будут платить вдвое больше. Это позволит врачам с 2000 пациентами зарабатывать до 18 тыс. грн в месяц и усилит конкуренцию, поэтому стандарты труда повысятся.

Судебная реформа

3 октября депутаты ВРУ проголосовали за президентский законопроект №6232, который предусматривает запуск судебной реформы в Украине.

Среди главных новаций - внедрение Верховного Суда, куда будут переданы все гражданские и уголовные дела, которые остались на рассмотрении в Высшем административном суде Украины, Высшем хозяйственном суде Украины и Высшем специализированном суде Украины.

Также закон предусматривает, что в Украине появится Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности.

Кроме того, появится возможность принимать участие в судебном заседании посредством видеосвязи. А иски и другие заявления, которые подаются в суд и могут быть предметом судебного разбирательства, должны быть обязательно зарегистрированы в единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

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Усиливается ответственность за нарушение судебного порядка. Граждан, место работы или пребывания которых не известно, суд будет вызывать на официальном сайте судебной власти Украины.

Чтобы подать в суд, нужно внести нечто вроде “залога” - так вы компенсируете оппоненту расходы на адвоката. К участию в деле могут привлечь эксперта по вопросам права. В тексте закона говорится, что таким экспертом может быть лицо, которое имеет научную степень и является признанным специалистом в отрасли права.

Сейчас полноценный запуск судебной реформы зависит от создания Антикоррупционного суда. Создание этого органа и среди главных требований Еврокомиссии, из-за чего в ЕС грозятся запустить механизм приостановления безвиза. За президентский законопроект об Антикоррупционном суде депутаты могут проголосовать 21 декабря.

Энергетические изменения

9 ноября ВРУ приняла закон 1581-д о жилищно-коммунальных услугах. Главная цель закона - разрушить монополию ЖЭКов и позволить потребителям самостоятельно определять поставщиков услуг на договорных условиях.

Часто поставщики услуг в Украине (вроде Киевэнерго) - все равно монополисты, так что альтернатива пока будет скорее на бумаге.

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Пользоваться коммунальными благами украинцы должны на основе договоров с поставщиками коммунальных услуг, которых теперь можно выбирать.

Платежки разложили по частям. Если раньше нам поступали платежки за отопление, водоснабжение, электроэнергию, то закон разделяет саму услугу и так сказать “процесс доставки”.

Потребитель может отключиться от системы централизованного отопления и снабжения горячей воды. Закон предусматривает, что за услугу можно платить полцены, если она оказана некачественно. Не получил услуги - не плати вообще. Но механизм доведения этого пока не разработан.

Закон разрешает не оплачивать стоимость коммунальных услуг (кроме теплоснабжения), если потребитель не жил в квартире более 30 календарных дней. Но если задолжал потребитель, закон предусматривает взыскание пени. Ее размер - 0,01% от суммы долга за каждый день задержки.

Кроме того, этот год запомнился благодаря победе “Нафтогаза” "Газпром" в Стокгольмском арбитраже. “Нафтогаз” наконец неубыточное предприятие, поэтому не тянет компенсаций на покрытие дефицита из бюджета.

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Также в этом году КМУ одобрил Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года. Она предусматривает увеличение доли возобновляемой энергетики в общей структуре сектора до 25%. А вот угольный сектор планируют сократить более, чем вдвое.

Электронное управление

Украина стала первой страной в мире, правительство которой официально присоединилось к Глобальному реестру бенефициарных владельцев, открыв данные о владельцах компаний. Сейчас в стране открыто более 100 государственных онлайн-реестров.

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СМИ и общественность могут свободно использовать и анализировать эти данные, чтобы осуществлять публичный контроль. IT-бизнес на основе открытых данных может создавать новые интернет-сервисы и проекты.

Кроме того, осенью проголосовали за законопроект об электронных доверительных услугах. Он позволяет зарегистрировать компанию, подписать договор, отправить любой запрос, пользуясь лишь смартфоном.

В общем, Украина постепенно движется в сторону электронного управления. Все больше услуг становятся доступными для украинцев онлайн. В частности, сейчас в сети можно оформить субсидию, зарегистрировать земельный участок, заказать справку о несудимости, зарегистрировать бизнес.

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Детенизация экономики

По подсчетам Минэкономразвития, в январе-апреле 2017 года уровень теневой экономики относительно ВВП составлял 37%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в аналогичный период 2016.

Самый высокий показатель тени наблюдается в финансовой и страховой деятельности (51%), добывающей промышленности (50%), в операциях с недвижимостью (47%). Меньше всего в тени находится сельское, лесное и рыбное хозяйство (10%).

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Но постепенно теневой сектор в Украине сокращается. Частично экономику удалось немного “отбелить” благодаря росту реальной заработной платы, которая по итогам I квартала 2017 года выросла на 19,3% до соответствующего периода 2016 года.

Способствовала выходу из тени и система электронных закупок ProZorro.

Способствует детенизации и курс на cashless. Так принято называть стремление государства максимально сократить объемы наличных денег в экономике путем перехода на безналичные расчеты. Украина уже несколько лет подряд пытается осуществить этот переход, вводя различные инициативы.

Если раньше украинцы могли покупать за наличные товары или услуги до 150 тыс. грн, то уже с начала 2017 года - это только 50 тыс. грн. Все, что выше, нужно “проводить” через банк.

Кроме того, с сентября заработало постановление НБУ № 42, которое обязывает банки проверять происхождение средств клиентов.

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По данным НБУ, в первом полугодии 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карточек в Украине составляла 38,1%.

За год количество безналичных операций выросла на 30%, а их объем увеличился на 40%.