10 лучших украинских музыкальных альбомов 2017-го. Это стоит услышать

21 декабря, 2017, 16:26

Альбом легендарного дуэта 5'Nizza 10 лет спустя, "гуцул-металл" от Karna и старинные напевы в дебютной пластинке YUKO

Эспрессо.TV отобрали 10 лучших альбомов украинских исполнителей, представленных в 2017 году.

The Elephants – Before The Shades

Когда включаешь последний мини-альбом группы The Elephants, возникает подозрение, что ребята вовсе не из Украины и только притворяются обычными жителями города Сумы. Но нет, группа просто много работает, чтобы звучать качественно и по-европейски.

Новая мини-пластинка Before The Shades пропитана легкостью и свежестью. Участники группы говорят, что идеального инди-звучания они достигли благодаря Евгению Филатову (фронтмену The Maneken). Именно на его лейбле сумчане записали свой второй EP-альбом в 2017-ом.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на SoundCloud

The Hardkiss – Perfection Is A Lie

Все песни — а их 12 — сначала были отдельными синглами. Группа пообещала объединить их в один альбом и слово свое сдержал. Украинцы и зарубежные ценители драйвовых, и в то же время нежных песен The Hardkiss получили мощную сборку треков. В пластинку вошли песни и на английском, и на украинском.

Одной из самых громких стала песня "Антарктида". Именно она претендует на звание лучшей по версии премии Yuna-2018. Вместе с ней в номинацию "Лучший альбом" попала и сама пластинка.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на Deezer

O. Torvald – Бісайди

O. Torvald не изменил своему роковому стилю и выпустил альбом "Бісайди". Любимые мотивы и мелодичность никуда не исчезли: наоборот, группа частично вернулась к своему первоначальному звучанию. Фронтмен группы Евгений Галич говорит, что "Бісайди" — не альбом и даже не ЕР, но все же его можно считать полноформатным.

В пластинку вошли восемь песен, среди которых живой и даже слегка злой трек "Вечер в Рио" и кавер "L. V." на "Скрябина".

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на SoundCloud

Бумбокс - Голый король

Песня-диалог с Украиной, композиция о волонтерах и трек про бывшую — все это вошло в альбом "Голый король". В новом диске "Голый король" команда попыталась концептуально увязать все песни.

К одноименному треку Бумбокс снял аж два клипа. Последний, в котором короли устраивают дебош в метро, супермаркетах и на улицах Киева, стал одним из лучших по версии Эспрессо.TV.

Также в альбом вошла акустическая версия песни "Люди" и трек в дуэте с O. Torvald. Кстати, группы будут бороться за первенство в Номинации "Лучшая рок-группа" музыкальной премии YUNA-2018.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на Deezer

Тартак - АнТАРТАКтида (Ч.2)

Нет-нет, фанаты группы ничего не пропустили, просто Сашко Положинский решил опубликовать сначала вторую часть альбома “АнТАРТАКтида”, а первую оставить до лучших времен. Тем более, именно эта часть является главной, ведь в ней собран весь новый материал группы. В первой же части Тартак презентует треки, которые исполнил в дуэте с другими украинскими исполнителями.

Два диска Тартака рождались почти одновременно, но, несмотря на это, они являются совершенно разными как по стилю, так и по содержанию.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на Deezer

Brunettes Shoot Blondes – Hips

Brunettes Shoot Blondes можно считать одной из самых стильных групп в Украине. Последний альбом бэнд выпускал в 2015 году, а в этом году они успели порадовать новым EP под названием Hips. Мини-альбом включает в себя пять лаконичных и минималистичных инди-треков.

На один из них, в котором ребята поют о женских бедрах, они сняли клип. В нем есть и розовые собаки, и летающие акулы, и фронтмен, поющий среди манекенов в розовом белье.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на SoundCloud

KARNA – Гуцул-Метал

Поклонникам KARNA пришлось ждать целых семь лет, чтобы услышать новый ударный альбом "Гуцул-металл". Новая полноформатная пластинка — это альбом, который четко объясняет, что такое настоящий гуцул-метал. Самым громким треком оказался "Party на Прикарпатье".

От вечеринки по-гуцульски вздрогнули не только Карпаты, но и все, кто слышал эту песню. Вместе с ней в пластинку вошли еще восемь песен.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на Deezer

5'nizza – КУ

"КУ" - первый после воссоединения студийный альбом легендарного дуэта. Поклонники ждали его 10 лет, и в наконец получили новую порцию уникальных треков. Сергей Бабкин и Андрей Запорожец говорят, что все 14 песен, которые они исполняют на украинском и русском языках являются переосмыслением взглядов на жизнь и мир.

На воссоединение музыкантов вдохновили их жены. Они видели, как ребята скучают за работой в дуэте, а впоследствии поняли, что у них еще есть что сказать миру вместе.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на SoundCloud

Epolets – Діти Моря

Сначала к альбому "Діти Моря" должны были войти 14 композиций, но до поклонников группы дошли только восемь. Над звуком работали несколько саунд-специалистов, и это помогло Epolets создать хорошую пластинку.

Песни, которые есть в этом альбоме — это компромисс между бойкими гитарными хитами из прошлого и массовыми треками из последних альбомов. Если раньше ребята записывали все идеально, то сейчас они решили писать их почти сразу после появления.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на SoundCloud

YUKO — Shchebetuha

YUKO – это молодой коллектив, который только выходит на музыкальный рынок. Дуэт Юлии Юриной и Стаса Королева презентовал дебютный мини-альбом Shchebetuha. В этой пластинке — микс из электронной музыки и фольклора Украины и стран СНГ.

Материал для композиций дуэт ищет в путешествиях. Так они наткнулись на древние напевы "Заєнька" - хоровой песни о проблеме полигамии молодых людей, свадебной песни "Водубьору" и других, спетых на разных диалектах.

Послушать альбом на iTunes

Послушать альбом на Google Play Music

Послушать альбом на SoundCloud