2 тыс. украинцев заболели корью, потому что отказались от вакцинации. Чем опасна болезнь

9 января, 2018, 17:15

Из-за отказа от вакцинации в Украине все больше людей болеют корью. Первые симптомы и лечение

В Запорожской области в ноябре уже 122 человека заболели корью, 38 из которых учились в одной школе. Рост заболеваемости корью происходит в целом по Украине. При этом самые высокие показатели - в Одесской и Ивано-Франковской областях, где вспышки начали регистрировать еще летом.

На протяжении 9 месяцев 2017 только в этих трех областях вирусом заразилось почти 1,5 тысячи человек. В целом за 9 месяцев в Украине заболело более 2 тыс. людей.

В МЗ говорят, что главная причина вспышки кори - низкий уровень вакцинации. В 2016 году менее половины украинских детей были привиты от кори по графику.

На конец августа 2017 года второй дозой вакцины были защищены 61% детей в возрасте 6 лет.

Всемирная организация здравоохранения предупреждала украинцев об эпидемии кори еще в 2016 году.

"Нам сказали в ВОЗ, что в следующем году будет корь, если не будем вакцинировать своих детей. А Украина сейчас имеет самый низкий уровень вакцинации в целом мире, включая Африку. Это – большая проблема", - рассказала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Еспресо.TV разобрались в первых симптомах, причинах и профилактике кори.

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Корь - это острое вирусное заболевание, которое быстро и легко распространяется. Заражаются вирусом только люди, и заражение происходит только от человека к человеку.

Чаще всего корью болеют дети и подростки, однако заболеть может и взрослый. Вирусом может заразиться тот, у кого нет иммунитета к болезни (вакцинации), или кто не переболел им ранее.

Вирус передается воздушно-капельным путем, при разговоре, кашле или близком контакте с больным. Заразиться можно даже находясь в одном помещении с больным.

Симптомы

Болезнь начинается остро: нарушается сон, больной теряет аппетит и жалуется на общую слабость. Потом добавляется насморк, сухой кашель и сильно повышается температура.

У взрослых могут увеличиваться шейные лимфатические узлы. Также часто появляется конъюнктивит (воспаление слизистой глаза).

Симптомы кори легко спутать с обычной простудой. Однако на 3-5-й день после появления первых признаков, появляется красная сыпь по всему телу. Отекает лицо, появляются сильные головные боли, порой вплоть до потери сознания.

Сыпь кори трудно спутать с чем-то другим. Это мелкие красные пятнышки и пузырьки, которые часто сливаются и образуют большие пятна. Сначала она появляется на слизистой рта, языке и губах. Потом на шее, голове и в итоге на туловище и конечностях.

Если болезнь проходит без осложнений, то на четвертый день после высыпаний больному становится легче. Высыпания или совсем исчезают, или начинают шелушиться. Нормализуется температура, кашель уменьшается, появляется аппетит.

Лечение и осложнения

Если корь проходит без осложнений, ее лечат дома под наблюдением врача. Заниматься самолечением вируса нельзя.

При кори назначают препараты, которые помогают больному справиться с симптомами и поддержать иммунитет. Это жаропонижающие, препараты для облегчения кашля, капли от насморка.

Сыпь не лечат, она пройдет самостоятельно после болезни. Также ее не рекомендуют расчесывать, так как могут появиться раны. Антибиотиками корь лечат только тогда, когда вирус дает осложнения.

Врачи советуют во время болезни употреблять побольше жидкости, не перегружать организм тяжелой пищей и придерживаться постельного режима.

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После кори человек становится очень ослабленным, еще некоторое время может чувствовать себя устало. Корь сильно ослабляет иммунитет, поэтому после вируса еще минимум два месяца организм остается чрезвычайно чувствительными к любым инфекциям.

Поэтому стоит избегать лишних контактов с больными, нагрузок, стрессов и не переохлаждаться. Также правильно и сбалансировано питаться.

Корь опасна тем, что может привести к гораздо более сложным заболеваниям. Чаще всего это заболевания дыхательной системы - пневмония и бронхит.

Корь отражается и на нервной системе. Очень редко может привести к энцефалиту (воспаление головного мозга).

Кроме того, у больного корью может появиться воспаление гортани, ушей, глаз, слизистой рта и кожи. Все эти осложнения в основном возникают после неправильного или неумелого ухода за больным. Или у очень слабых детей и младенцев. Осложнения также часто возникают во взрослом возрасте.

Особенно тяжелые последствия заболевание может иметь для беременных женщин. Примерно в трети случаев, особенно в стадии высыпания, наступают преждевременные роды. Возможно также внутриутробное заражение ребенка.

Профилактика

Лучшая профилактика - это вакцинация, утверждают медики. Прививку делают ребенку в 12 месяцев и 6 лет. Иммунизацию также проводят подросткам, которые не переболели корью, в возрасте 15-17 лет. И взрослым до 35 лет.

Препарат, который сейчас используют в Украине, используют и в других странах Европы. Он считается самым эффективным и безопасным средством.

Невакцинированным людям, которые контактировали с больным и ранее корью не болели, могут провести пассивную иммунизацию. Это когда вводят вакцину в течение первых дней после контакта. Она может защитить от болезни или обеспечить более легкое ее течение.

Легкая форма кори, так же как и тяжелая, делает больного защищенным от вируса на всю жизнь. Повторные случаи заболевания встречаются, но очень редко.