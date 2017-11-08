Казаки, вечерницы, вареники и нечто загадочное: 12 колоритных украинских слов, которыми говорят во всем мире

10 ноября, 2019, 07:51

Татьяна Зинченко

Украинский язык развивается и крепнет, а еще и обогащает другие языки мира

"Яке прекрасне рідне слово!

Воно - не світ, а всі світи..."

Этими словами Владимир Сосюра очень точно передал космическое величие родного слова во всех его гранях, значениях, оттенках и отношениях. Потому что его "все миры" звучит многозначительно, в лучших смыслах: мы можем констатировать, что наши колоритные, собственно украинские, слова, прекрасно прижились в мире. По ним узнают нас!

История нашего языка не поместилась бы в несколько томов. Впрочем она пишется до сих пор, потому что все еще малоисследованная, в ней много противоречий и сомнительных, особенно сейчас, теорий.

Украинский язык занимает печальное первенство, ибо есть языком, который наиболее подавляли и искореняли (за всю ее историю насчитывается более 130 официальных актов и циркуляров с указаниями или ограничить его существование, или вообще уничтожить).

Однако наша речь функционировала и функционирует как живой организм - развивается и крепнет. Уже мы можем говорить и о его государственных высотах и заметном внимании к нему как украинцев, так и людей из других уголков мира.

Украинский язык распространен в Беларуси, России, Польши, Словакии, Казахстане, Молдове, Румынии, Сербии, Хорватии, Венгрии, США, Португалии, Испании, Великобритании, Канаде, странах Латинской Америки, Австралии, Италии, Греции, им, по подсчетам исследователей, пользуются более 45 миллионов людей в мире.

Поэтому распространенным явлением становятся украинизмы, то есть слова, заимствованные из украинского языка другими языками мира, которые полноценно функционируют в языках разных уголков земного шара. Больше всего, конечно, их у тех народов, которые ближе всего к нам территориально – в польском, русском, белорусском, румынском языках.

Колоритные украинские слова встречаются и в других языках – английском, французском, немецком, итальянском, венгерском и т.д.

Обычно они обозначают украинские реалии, элементы украинских обычаев, предметы украинского быта, то есть в названных языках выступают экзотизмами (слова, заимствованные в какой-то язык из других языков для обозначения реалий жизни другого народа или страны), а также этнографизмами (слова, которые обозначают культурные и бытовые явления определенного народа в определенный период его развития).

Борщ

Приятно, что украинские слова, которые в иностранных языках выступают как екзотизмы, становятся не просто лексичною единицей в словаре, а приобретают практическое применение. Таким словом у многих народов мира есть, к примеру, слово "борщ". Мы можем с уверенностью сказать, что наше слово "борщ" глобализировалось, ибо во всем мире "украинский борщ" - это еще и одно из самых известных первых блюд.

боршч - по-беларусски

borsch - по-итальянски

Borschtsch - по-немецки

barszcz - по-польски

борщ по-русски

borș - по-румынски

Borscht - по-французски

boršč - по-чешски

borscs - по-венгерски

Вареники

Больше всего украинизмов в русском и польском языках. В русский язык некоторые из них попали еще в 19 веке, и даже раньше (бондарь, вареник, галушка, корж, кожух, хлопец, хлебороб, школяр). Некоторые из них даже вытеснили свои российские аналоги: "пасека" (рус. "пчельник"), "сырник" (рус. "творожник"), "хлебороб" (рус. "хлебопашец"), "стерня" (рус. "жнивье"), "гречка" (рус. "гречиха").

Украинизм "вареники" так же прочно укоренился как в словарях русского (английского, белорусского) языков, так и в кулинарной культуре этих народов.

Vareniks - по-английски

варэнікі - по-беларусски

вареники - по-русски

Гопак

В польский язык заимствовано из украинского такие слова, как гопак, богатир, ватага, гарбуз, гук, гукати, голота, дужий, череда, черешня, гречка, годувати, маячити, собор и другие.

Гопак - традиционный украинский танец запорожского происхождения, а также собственно украинское боевое искусство - приобрели большую популярность в мире. Поскольку техники исполнения гопака содержат в себе много элементов, которые не распространены в других народов и похожи на боевую технику, это слово не нашло перевода в других языках, но осталось у них (как и само понятие) в нашем, украинском, звучании.

Hopak - по-английски

гапак - по-беларусски

Hopak - по-испански

Hopak - по-итальянски

Hopak - по-немецки

Hopak - по-польски

Hopak - по-румынски

гопак - по-русски

Hopak - по-французски

Hopak - по-чешски

Hopak - по-венгерски

Казак

Еще с 16 века украинскими словами обогащается и французский язык. Среди украинизмов там появляются такие: поріг, козаки, курінь, січ, отаман, гайдамак, сотник, джура, старшина, булава, бандура, староста, слобода, хутір, борщ и другие.

Слово "казак" - собственное украинское: свободный, независимый человек, защитник своей земли, искатель приключений, но с "легкой руки" украинского словаря оно прекрасно прижилось в словарях других языков мира.

Cossack - по-английски

казак - по-беларусски

Kosak - по-немецки

Kozak - по-польски

казак - по-русски

cazac - по-румынски

Cosaque - по-французски

Cossack - по-чешски

kozák - по-венгерски

Степь

Некоторые языковеды предполагают, что английское steppe является древним заимствованием из нашего ареала. Возможно, через польский язык, где слово step мужского рода, как и у нас и куда оно попало так же от нас. В русском языке степь меняет род на женский.

Steppe – по-английски

Стэп – по-беларусски

Стер – по-болгарски

Steppe – по-немецки

Степь – по-русски

Stepă – по-румынски

Step – по-словацки

Steppe – по-французски

Stepa - по-чешски

Sztyeppe - по-венгерски

Вечерницы

Специфические украинизмы в английском языке канадцев, что обозначают понятия быта, обычаев, исторические значения (dumi "думы", Меtelitsya, Hopak — названия танцев, bandura бандура", borsch "борщ", Zaporozhtsi "запорожцы", vechornytsi "вечерницы").

вечерницы - по-беларусски

vechornytsi - у канадцев

вечерницы - по-русски

Черешня

Мелодичное название сочной ягоды, украинизм "черешня" встречается в белорусском (чарэшня), польском (czeresnia (trzesnia), российском (черешня) языках.

чарэшня - по-беларусски

czeresnia (trzesnia) - по-польски

черешня - по-русски

Бандура

О происхождении названия нашего древнего народного инструмента также есть много версий. Возможно, к нам это слово пришло еще из латыни (пандура), но как бы там ни было, это слово характерно нашей культуре и истории, а через нас - и культурам других народов.

bandura - по-английски

bandura - по-польски

бандура - по-русски

bandura - по-чешски

Гречка

Название распространенной в нас душистой и полезной культуры не только прочно укоренилось в иностранных языках, а, к примеру, в российском даже вытеснило их звучание "гречиха".

hreczka - по-польски

грэчка - по-белорусски

гречка - по-русски

hrișcă - по-румынски

Сырник

Украинизм "сырник" так же стал русским словом, вытеснив там слово "творожник", а также был заимствован другими языками.

сырнікі - по-беларусски

sernik - по-польски

спичка - по-русском

Украинизмы встречаются и в других языках. Но вопрос о связи украинского языка с многими языками мира пока еще мало исследован. И все же параллельно с работой в этом направлении мы должны гордиться разнообразием, богатством, красотой и великолепием нашего языка: как-никак - 250 тысяч слов, среди которых - и такие, которыми разговаривают в мире!