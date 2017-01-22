Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко

22 января, 2018, 10:05

День Соборности. В условиях военной агрессии со стороны соседей лидеры УНР и ЗУНР опрометчиво углубились в личные конфликты, что очень похоже на ситуацию нынешней Украины

22 января Украина отмечает День Соборности. Так сложилось, что до сих пор не все граждане страны хорошо знают о событиях, которые связаны с этим праздником. Также не всегда в украинских СМИ вспоминают о внутренних причинах поражения формально объединенной республики. Причины, которые иногда напоминают нам сегодняшний раздор в украинских патриотических кругах.

В условиях военной агрессии

В ноябре 1918 года в Украине продолжалась революция. Распад Австро-Венгерской монархии дал возможность жителям западно-украинских земель провозгласить свою республику. Это поставило дальнейший вопрос о воссоединении украинских земель в одно государство.

Инициатором объединения выступила Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), которая сразу после провозглашения независимости оказалась в угрожающей ситуации польской агрессии. Поляки тогда имели военное преимущество и успешно давили на войска ЗУНР.

6 ноября 1918 года в Киев прибыла делегация парламента - Национального совета ЗУНР просить военной и морально-политической помощи у гетмана Павла Скоропадского. Скоропадский отправил во Львов специальную комиссию, которая должна была договориться с галичанами.

Уже 10 ноября парламент ЗУНР принял резолюцию: "Государственному Секретариату (правительству республики. – Ред.) осуществить нужные меры для соединения всех украинских земель в единое государство".

Сначала процесс переговоров осложнялся пророссийскими настроениями, которые царили в окружении гетмана Скоропадского и отвлекали от мыслей об украинской соборности. В середине ноября украинские партии начали вооруженное восстание против гетмана, что тоже не способствовало переговорам по государственным вопросам.

Приход к власти в декабре 1918 года Директории Украинской Народной Республики дал новый толчок к переговорам об объединении.

1 декабря 1918 года в Фастове был заключен предварительный договор между Советом государственных секретарей ЗУНР и Директорией УНР об "объединении обоих украинских государств в одну государственную единицу".

3 января 1919 года Национальный Совет ЗУНР в Станиславе, куда, убегая от польской армии, переехал весь аппарат правительства, принял решение об объединении.

22 января 1919 года республики были формально объединены, был провозглашен Акт Злуки. Однако в условиях войны с разными западными и восточными противниками процесс унификации государственных и военных учреждений был изначально заторможен. Тогда, как и сейчас, украинские патриоты по-разному видели будущее развитие страны, забывая, что в условиях военной агрессии соседей не стоило углубляться в личные конфликты.

Все началось с того, что «захиднякам» дали только одно место в составе обновленной Директории УНР. Это место занял лидер ЗУНР Евгений Петрушевич.

На Трудовом конгрессе, который открылся 23 января и должен был выработать принципы дальнейшей политики в едином государстве, было 400 делегатов из «Великой Украины» и только 65 от западных областей.

Столицей государства был провозглашен Киев. Несмотря на определенное политическое преимущество институтов ЗУНР и более сплоченное состояние войска (Украинская Галицкая армия), с самого начала инициатива была на стороне представителей УНР.

День Петлюры

Интересно, что российская пропаганда в последнее время меньше вспоминает одного из главных участников этих событий, военного лидера УНР Симона Петлюру. В советское время им пугали почти так же, как и Степаном Бандерой. Однако сейчас по иронии судьбы символом украинского патриотизма стал именно Степан Бандера, а о Петлюре начали понемногу забывать.

В конце концов события 22 января 1919 года стали квинтэссенцией Украинской революции 1917-1921 годов. Прекрасные намерения о создании соборного независимого государства так и остались на бумаге.

В условиях скоротечной войны и постоянной смены власти в Киеве решения Директории теряли свою ценность быстрее, чем курс гривни в текущие дни. Поражение Соборности имело много внешних причин, но были и внутренние, которые тоже нужно упомянуть.

С одной стороны, на Софийский майдан выходили представители УНР, которые были социалистами, анархистами, социал-демократами. Они ценили возможность иметь собственное государство, но также не всегда отказывались от мечтаний о федерации с Россией или даже мысленно надеялись на мировое сообщество воссоединенных рабочих наций. Это были молодые в политическом плане деятели, которые в своей деятельности в значительной степени исповедовали революционный романтизм.

С другой стороны, были политики от ЗУНР, которые имели опыт жизни в Австро-Венгрии и другое видение общественных вопросов. Правительство Западно-Украинской Народной Республики состояло из представителей украинской аристократии и интеллигенции, которые были далеки от радикальных социалистических идей.

Так получилось, что стороны этого исторического объединения не всегда понимали друг друга, и это в итоге привело к отмене соглашений января 1919 года.

4 декабря 1919 года делегация ЗУНР заявила посольству УНР в Варшаве об отмене Акта Злуки как протесте против тайных переговоров Директории с правительством Польши. Единственное государство даже на бумаге продержалась меньше года. Исторический шанс на объединение в условиях национальной революции был утерян среди прочего и из-за конфликтов между лидерами двух республик.

Впоследствии даже историки украинской диаспоры признавали, что для дела территориальной целостности Украины имел свое значение сталинский сентябрь 1939 года, который назвали «Соборность в неволе». Такая вот злая ирония судьбы, которую трудно нормально оценить сейчас в условиях российской военной агрессии.

Прошло почти 100 лет

После событий Соборности прошло уже почти 100 лет. С 1991 года Украина является независимым государством, в котором свое место нашли и восточные, и западные регионы. Однако День Соборности сейчас празднуют в ситуации, когда нет контроля Киева над всеми частями провозглашенного в 1991 году государства. Без Крыма и части Донбасса этот праздник имеет другой, не совсем праздничный привкус.

Как и в 1919 году, Украина сейчас ведет борьбу против российской военной агрессии. Снова представители соседнего государства не признают права Украины на собственную жизнь. Тогда это было в виде борьбы за пролетарскую революцию (Красная Армия) или просто за восстановление империи (армия Деникина). Сейчас речь идет о включении Украины в «русский мир», и в этом руководители РФ выступают как наследники белой гвардии.

На удивление похожие аналогии с 1919 годом можно увидеть сейчас и в ситуации украинско-польских отношений. До войны еще не дошло, однако отношения неожиданно обострились, и сейчас украинским дипломатам и интеллектуалам приходится работать над исправлением ситуации.

Как и 100 лет назад, Украина вынуждена вести борьбу на различных внешних направлениях. Пока это удается делать, но непонятно, как будут развиваться события в дальнейшем.

Однако именно в этих условиях сложной борьбы с различными внешнеполитическими трудностями нет единства в украинском политикуме, обществе. Мелочные конфликты, надуманная шумиха вокруг «зрады», борьба за активы слабого государства затмевают видение, на первый взгляд, более далеких задач.

Неудачная попытка объединения украинских земель в 1919 году может послужить уроком на сегодняшний день. Сейчас тоже есть угроза дальнейших территориальных потерь, и для того чтобы этого избежать, надо иметь патриотическую политическую элиту. Элиту, которая будет думать не только об офшорах или перераспределении активов, но и о необходимости спасения государства в не очень обозримом и не всегда понятном водовороте текущих событий.