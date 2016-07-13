Шаровая молния Израиля

4 июля, 2018, 18:32

Максим Викулов

Рейд на Энтеббе: история самой невероятной операции израильских спецслужб

Сегодня, 4 июля, исполняется очередная годовщина операции "Шаровая молния" - невероятно дерзкой операции израильских коммандос по освобождению заложников из рук террористов. Проведенная за четыре тысячи километров от Израиля, на вражеской территории, окруженной плотным кольцом недружественных государств, "Шаровая молния" по праву может считаться самой блестящей спецоперацией всех времен и народов

Едва ли в современном мире найдется страна, плотнее сталкивающаяся с террористической угрозой, нежели Израиль. Отчаявшись сбросить еврейское государство в море во времена конфликта 1948-49 гг, Шестидневной войны 1967 года и "Войны Судного дня" 1973 года, его многочисленные враги перешли к тактике индивидуального и коллективного террора.

Напомним, терроризм во второй половине XX заметно отличается от того, к чему мы привыкли сейчас. Вместо религиозных фанатиков, теракты устраивали борцы с колониализмом, марксисты, коммунисты и прочие радетели за народное счастье всех мастей; а вместо использования смертников, самодельных взрывных устройств и автофургонов особой популярностью пользовались нападения на функционеров "антинародных" режимов, а также захват заложников. И осуществлялись акты террора не просто так, ради удовольствия, а с определенной целью и сопровождались конкретными требованиями.

27 июня 1976 года в аэропорту греческой столицы Афин царил небывалый даже для этой страны хаос: наземный персонал, включая полицию, занимался любимым для греков делом – бастовал. Сотни рейсов были отменены, другие вылетали с существенными задержками. Контроль за посадкой практически отсутствовал: некоторые пассажиры кое-как досматривались, большинство шли на посадку без проверки.

Тем не менее, следовавший рейсом 139 Тель-Авив – Париж и осуществлявший дозаправку в Афинах аэробус А300 компании AirFrance вылетел в тот злополучный день точно по расписанию. На борту самолета находились 260 человек – 248 пассажиров и 12 членов экипажа.

Не успел аэробус набрать высоту, как четверо террористов из «Народного фронта освобождения Палестины» и ультралевых немецких «Революционных ячеек» захватывают контроль над воздушным судном и приказали пилотам лететь в Бенгази (Ливия). Муаммар Каддафи на все про все отвел угонщикам 7 часов, чтобы заправиться. В это время одна беременная англичанка успешно имитирует родовые схватки и отправляется в ливийский госпиталь, а сразу же оттуда – в Лондон.

После Ливии самолет берет курс на столицу Уганды Кампаллу, где и приземляется в аэропорту Энтеббе. Там к угонщикам присоединяются еще четверо сообщников. На следующий день похитители отпустили 101 пассажира, у которых были неизраильские паспорта и нееврейские фамилии. Французский экипаж самолета во главе с капитаном Мишелем Бако (12 человек) и еще несколько человек отказались покинуть Энтеббе и остались вместе с заложниками.

Условием возвращения домой 85 граждан Израиля экстремисты поставили освобождения 53 своих приспешников, отбывающих на тот момент наказание в тюрьмах Израиля, Кении, Франции, Швейцарии и ФРГ. В случае невыполнения этого условия до 1 июля, похитители пригрозили казнить заложников.

"Последний король Шотландии"

То, что угонщики направили захваченный самолет именно в Уганду, вовсе не было случайностью. Дело в том, что с 1971 года у руля этой африканской страны находился один из самых одиозных и эксцентричных диктаторов в истории человечества – Иди Амин Дада, установивший в Уганде кровавый террористический режим.

Считается, что за восемь лет нахождения у власти, жертвами репрессивной машины Амина стали от 300 до 500 тысяч человек. Причем около двух тысяч диктатор замучил лично. Тела убитых часто бросались в реку на съедение крокодилам. Впрочем, жертв было так много, что крокодилы часто не справлялись, и трупы застревали в водозаборниках гидроэлектростанции. Семьям, как правило, не сообщали об утрате: человек просто исчезал. Позже аминовские палачи наладили бизнес по продаже тел убитых их семьям, требуя от 2 до 4 тысяч долларов.

Выдающийся борец с пережитками империализма, Иди Амин объявил курс на «угандизацию»: из страны депортировали всех белых, имущество которых было национализировано. Поскольку экономика и так нищей Уганды полетела в тартарары, виновниками объявили тех, кто остался – азиатов (в основном, индусов). От 50 до 60 тысяч азиатов также заставили покинуть страну. Позже настала очередь христиан, к которым мусульманин Амин питал особую неприязнь (хотя мусульмане составляли немногим более 10% населения Уганды).

Изгнание экономически активных и образованных меньшинств – былых и азиатов, террор и полное разложение бюрократического аппарата окончательно добили экономику. Угандийский шиллинг полностью обесценился в первый же год правления диктатора, национальный банк обанкротился. Армия пожирала 65% ВВП, в то время как на образование расходовалось 8, а на здравоохранение – 5 процентов.

В то время, как внутри страны Иди Амин известен как жестокий диктатор, палач, садист и (скорее всего) людоед, на Западе особую славу угандийскому мяснику принесли его эксцентричные выходки. Так, во время визита в Лондон Амин был удостоен завтрака у королевы Великобритании. После завтрака, угандийский лидер проникновенно поблагодарил Ее Величество на своем неподражаемом английском (Амин не получил даже начального образования в школе), заявив такое: "Дорогой мистер королева, кошмарные министры, выдуманные гости, леди под джентльменами! Я в большом количестве благодарю королеву за то, что она сделала для меня. Говорю вам, я столько съел, что наполнен сейчас до краев зловредной едой!". После этой тирады он потребовал открыть окна, чтобы "впустить в комнату климат", и пригласил «мистера королеву» нанести ему ответный визит, дабы он мог "отомстить" и угостить монарха «целой коровой, которая до краев наполнит ее желудок".

Спустя пару лет отношения Уганды с Соединенным королевством, равно как и с большинством других стран, испортились. Британские дипломаты были высланы из страны, а Лондон приостановил выплату Капмалле многомиллионного займа.

Соседние страны также не питали особой симпатии к режиму Иди Амина. Возможно, потому, что они постоянно получали от диктатора телеграммы с требованием "вернуть Уганде ее законные территории". Отношения с Израилем, первоначально неплохие, почили в бозе после того, как ярый антисемит Амин поведал, что является большим поклонником Адольфа Гитлера и считает евреев "народом, не приносящим никакой пользы".

Испортив отношения с цивилизованным миром и с ближайшими соседями, режим Амина держался на плаву благодаря такой-сякой поддержке от государств социалистического блока (Москва всегда благоволила к такого рода диктаторам), а также от других эксцентричных руководителей, вроде главы ливийской джамахарии Муаммара Каддафи.

Большой любитель наград, Амин специально удлинил свой мундир, чтобы на нем уместились все купленные у коллекционеров, украденные либо кустарным способом сделанные ордена и медали. Кроме того, диктатор объявил себя "Повелителем всех зверей на земле и рыб в море", "Завоеватель Британской империи в Африке вообще и в Уганде в частности", а также "Последним королем Шотландии". Одной из самых абсурдных выходок "Короля" было объявление войны (ни с того, ни с сего) Соединенным Штатам Америки. Уже на следующий день Амин объявил себя победителем.

Молниеносный шолом

Узнав о местонахождении заложников и требования боевиков, правительство в Тель-Авиве сразу же начал переговоры по дипломатическим, а также неофициальным каналам.

В частности, высокопоставленный чиновник армии обороны Израиля, который считался личным другом Иди Амина, пытался уговорить диктатора освободить пленников.

Кроме того, представители американского правительства просили президента Египта Анвара Садати повлиять на ситуацию, в связи с чем спецпосланник Египта вел переговоры как с правительством Уганды, так и с представителями Фронта освобождения Палестины. Однако эти попытки не имели успеха.

Одновременно с переговорами, с первого же дня шло планирование специальной операции по силовому освобождению заложников.

Было одобрено смелый и беспрецедентный план, который предусматривал высадку штурмовой группы непосредственно в аэропорту Энтеббе, нейтрализацию террористов и эвакуации заложников.

Во время планирования глава ВВС Израиля Беньямин Пелед поинтересовался у министра обороны Шимона Переса, имеет намерение захватить всю Уганды, только аэропорт.

"Я спросил: в чем разница – вспоминает Перес – Пелед ответил: чтобы захватить всю страну, нужно 500 бойцов. Для аэропорта хватит сотни". Операция получила название "Шаровая молния".

Когда переговоры окончательно провалились, был отдан приказ начать операцию. 3 июля четыре военно-транспортные самолеты С-130 "Геркулес" поднялись в воздух и начали полет над Красным морем.

Для того, чтобы избежать обнаружения египетскими, саудовскими и суданскими радарами, большую часть пути в четыре тысячи километров огромные машины были вынуждены держаться на высоте не более 30 метров.

В 23:50 штурмовая группа приземлилась в аэропорту "Энтеббе". Чтобы ввести в заблуждение угандийских солдат, коммандос использовали копию любимого черного "мерседеса" Амина.

Трюк сработал – "кортеж" беспрепятственно пропустили к терминалу, в котором удерживались заложники. Буквально за считанные минуты спецназовцы уничтожают террористов и начинают эвакуацию заложников.

Другая группа коммандос в это время уничтожает угандийские истребители Миг-17 и Миг-21, чтобы исключить воздушную погоню.

Поняв, что происходит, солдаты Иди Амина открывают шквальный, но беспорядочный огонь из стрелкового оружия, которым были ранены четверо израильтян.

В последние минуты, прикрывая посадку своих подчиненных на самолет, от пули снайпера погиб командир операции, старший брат нынешнего премьер-министра Израиля Йонатан Нетаньяху. Остальные спецназовцы осталась невредимыми.

Через 53 минуты после начала операции, последний "Геркулес" поднялся в воздух. Самолеты направились к соседней Кении, единственной лояльной к западным государствам страны в регионе, где заложники пересели на пассажирские Boeing 707 и направились к Тель-Авиву.

Операция "Шаровая молния" (позже переименована в "Йонатан" в честь погибшего офицера Нетаньяху) была высоко оценена представителями Соединенных Штатов, Великобритании, Швейцарии, Франции и ФРГ.

Вместе с тем международная бюрократия была недовольна – так, Генеральный секретарь ООН Курт Вальдхайм отметил, что рейд представляет собой нарушение суверенитета Уганды.

Операция в "Энтеббе" - беспрекословно, филигранное произведение военного искусства – демонстрирует, что эффективное государство может и должно бороться с террором в самых неблагоприятных обстоятельствах.

Когда шансы на успех кажутся мизерными, расстояния – огромные, а мировое сообщество вместо действенной помощи призывает к сдержанности и выражает глубокую обеспокоенность.

Кроме того, это – самый наглядный пример того, как нужно до последнего биться за жизнь своих граждан, одновременно не позволяя вооруженным преступникам диктовать свою волю.

Столкнувшись с террористической угрозой, исходящей от значительно большей и мощной страны, Украина просто обязана действовать асимметрично. И учиться этому не только на собственных ошибках, но и на успешных примерах других. «Шаровая молния», - безусловно, один из таких.

Экипаж С-130 после окончания миссии в Энтеббе. Командир экипажа Иехошуа Шани в центре в первом ряду