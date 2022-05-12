Артема Сытника назначили заместителем главы НАПК

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Как отмечают в НАПК работа Артема Сытника в новой должности будет иметь несколько направлений. Первое – это координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в частности, обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины.

Также новый заместитель главы будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликта интересов и мониторингом и контролем выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения.

Кроме того, он будет исполнять обязанности главы в случае его отсутствия.

16 апреля закончилась каденция Артема Сытника и должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины.