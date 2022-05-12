Артема Сытника назначили заместителем главы НАПК
В четверг, 12 мая, экс-руководителя НАБУ Артема Сытника назначили заместителем главы Национального агентства по предотвращению коррупции
Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Как отмечают в НАПК работа Артема Сытника в новой должности будет иметь несколько направлений. Первое – это координация взаимодействия с правоохранительными органами и органами прокуратуры, в частности, обеспечение рассмотрения обоснованных выводов о преступлениях, выявление активов лиц, причастных к военной агрессии против Украины.
Также новый заместитель главы будет заниматься предотвращением и урегулированием конфликта интересов и мониторингом и контролем выполнения актов законодательства по вопросам этического поведения.
Кроме того, он будет исполнять обязанности главы в случае его отсутствия.
-
16 апреля закончилась каденция Артема Сытника и должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.03
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.75
- Актуальное
- Важное