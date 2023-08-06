Артем Довбык официально перешел в испанскую "Жирону"
Форвард "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбык официально сменил команду, футболист подписал контракт с испанской "Жироной"
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Стало известно, что стороны подписали контракт до 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, однако СМИ ранее сообщали, что "Днепр-1" получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет владеть только 50% прав на форварда. Как известно, другая половина прав принадлежит датскому "Митьюлланну".
26-летний Артем Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне, забив 24 гола. В рамках высшего украинского дивизиона он отличился 50 раз.
Что известно об Артеме Довбыке
6 июня сообщалось, что Довбык переподписал контракт с "Днепром-1" до июня 2025 года. Прошедшее соглашение форварда с клубом из Днепра истекало в 2024-м, благодаря чему уже в начале января футболист получал право подписать предварительный контракт с любым из клубов.
Довбик начал сезон в "Днепре-1": принял участие в обоих поединках команды в квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", забил один мяч. Однако после ответного матча отправился в Испанию для прохождения медосмотра в "Жироне".
Позже, 4 августа, стало известно, что украинский форвард Артем Довбык, скорее всего, перейдет из СК "Днепр-1" в испанскую "Жирону".
"Жирона"
За испанскую "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В прошлом сезоне команда закончила на 10-й позиции, а летом из клуба ушел ключевой форвард Валентин Кастельянос.
Сейчас у "Жироны" остался всего один центрфорвард - 36-летний Кристиан Стуани.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.66
- Актуальное
- Важное