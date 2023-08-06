Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Стало известно, что стороны подписали контракт до 2028 года. Сумма трансфера не разглашается, однако СМИ ранее сообщали, что "Днепр-1" получит 7 миллионов евро, при этом "Жирона" будет владеть только 50% прав на форварда. Как известно, другая половина прав принадлежит датскому "Митьюлланну".

26-летний Артем Довбык стал лучшим бомбардиром УПЛ в прошлом сезоне, забив 24 гола. В рамках высшего украинского дивизиона он отличился 50 раз.

Что известно об Артеме Довбыке

6 июня сообщалось, что Довбык переподписал контракт с "Днепром-1" до июня 2025 года. Прошедшее соглашение форварда с клубом из Днепра истекало в 2024-м, благодаря чему уже в начале января футболист получал право подписать предварительный контракт с любым из клубов.

Довбик начал сезон в "Днепре-1": принял участие в обоих поединках команды в квалификации Лиги чемпионов против "Панатинаикоса", забил один мяч. Однако после ответного матча отправился в Испанию для прохождения медосмотра в "Жироне".

Позже, 4 августа, стало известно, что украинский форвард Артем Довбык, скорее всего, перейдет из СК "Днепр-1" в испанскую "Жирону".

"Жирона"

За испанскую "Жирону" выступает украинский вингер Виктор Цыганков. В прошлом сезоне команда закончила на 10-й позиции, а летом из клуба ушел ключевой форвард Валентин Кастельянос.

Сейчас у "Жироны" остался всего один центрфорвард - 36-летний Кристиан Стуани.