Арсений Яценюк на КБФ: Современная Россия – угроза мировому порядку. Нужно демилитаризовать, деимпериализовать и денацифицировать РФ
“Путин ведет войну не только против Украины, но и против всей демократии. Это война тьмы против света, между рабством и свободой. Это война диктатуры и демократии. Единственная опция – это победа в этой войне. Поэтому мы должны объединить усилия и любой ценой защитить демократию и свободу во всем мире”, - подчеркнул глава Киевского форума по безопасности, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк во время КБФ в Киеве 1 декабря
Он обратился к международным партнерам: "Мы боремся за вашу безопасность, за вашу свободу, за вашу экономику, за ваш суверенитет", - говорится на сайте форума.
“Украина получает все больше поддержки и помощи от западного мира. И мой месседж нашим западным друзьям состоит в том, что вкладывая в Украину, вы делаете инвестицию в собственную безопасность и оборону. Это лучшая инвестиция в защиту вашей родины – поддержка Украины. Итак, боеприпасы, оружие и даже, я бы назвал - энергетическое вооружение: энергетические щиты, механизмы, которые помогут Украине пережить эту зиму. Это имеет огромное значение”, – сказал он.
Арсений Яценюк отметил важность создания специального суда, чтобы “привлечь к ответственности военных России, российские элиты, тех, кто совершал преступления против человечества и военные преступления”: “Чтобы показать другим диктаторам в мире, которые сейчас пристально следят за происходящим, кто победит и чем это завершится, - чтобы послать сигнал каждому в мире, кто поддерживает автократию и диктатуру, что они предстанут перед ответственностью.
Это должна быть и уголовная ответственность, и финансовая. Введенные санкции должны были усилены и все активы России должны быть конфискованы. Россия должна ответить и заплатить за восстановление Украины”, - подчеркнул глава КБФ.
“Мы должны подумать о будущем, послезавтра. Какой новый мир может возникнуть, как мы можем восстановить Украину и сделать ее частью НАТО и Европейского Союза. И таким образом усилить и НАТО, и ЕС. Как демилитаризовать, деимпериализовать и денацифицировать Россию. Поскольку современная Россия является угрозой мировому порядку. Современная Россия представляет угрозу глобальной демократии и свободе. Как сделать так, чтобы ООН стала сильнее и эффективнее”, – подчеркнул он.
Арсений Яценюк подчеркнул, что "новый мировой демократический порядок" должен быть способен защитить наши свободы": "Чтобы все, кто совершает военные преступления и зверства, были наказаны. Порядок, который даст процветание и мир всему миру. И Украина – флагман в этой новой волне нового мира и новой мировой структуры”.
Просмотреть прямую трансляцию можно о ссылке.
Киевский Форум по Безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину», – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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