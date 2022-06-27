"Арсеналы оружия Запада истощаются", а военные ВСУ "уничтожают иностранных инструкторов": в СНБО обнародовали новые фейки российской пропаганды

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По состоянию на утро 27 июня оккупанты продолжали распространять дезинформацию, манипуляции и фейки. В частности, СМИ России, ссылаясь на издание Asian Times, сообщили, что "стратегия США и НАТО по обескровлению России оказалась нежизнеспособной: арсеналы оружия Запада истощаются, а на их пополнение уходит очень много времени… эти обстоятельства могут побудить Запад способствовать окончанию украинского конфликта".

Также российская пресса написала, что "британцы устали от украинских беженцев и хотят их выгнать. Например, жители города Рединг с радостью приняли у себя беженцев, но через четыре месяца растеряли энтузиазм. Теперь они массово просят украинцев искать другое жилье или ехать".

А российский пропагандист Соловьев вообще заявил: "украинские военные уничтожают в Лисичанске иностранных инструкторов, опасаясь, что те раскроют секретные данные после сдачи в плен".

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 июня

Россияне, создавая фейк о документации азовцев, " пожглись " на переводе

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb