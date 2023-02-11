"Арсенал" Зинченко неожиданно потерял очки в матче с "Брентфордом" в АПЛ
В 23-м туре чемпионата Англии по футболу лондонский "Арсенал" сыграл вничью против "Брентфорда"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Лондоне закончился со счётом 1:1. За "Арсенал" забил Леандро Троссард, а ничью для "Брентфорда" спас Айвен Тони.
Украинец Александр Зинченко появился на поле с первых минут и провел за "Арсенал" весь матч.
В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает первую позицию с 51 пунктом и имеет отрыв над Ман Сити в виде 6 баллов.
Чемпионат Англии
23-й тур
11 февраля
"Арсенал" – "Брентфорд" 1:1
Голы: Троссард, 66 – Тони, 74
- 11 февраля в АПЛ "Челси" вместе с Михаилом Мудріком сыграл вничью против "Вест Хэма".
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