"Арсенал" Зинченко неожиданно потерял очки в матче с "Брентфордом" в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Лондоне закончился со счётом 1:1. За "Арсенал" забил Леандро Троссард, а ничью для "Брентфорда" спас Айвен Тони.

Украинец Александр Зинченко появился на поле с первых минут и провел за "Арсенал" весь матч.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает первую позицию с 51 пунктом и имеет отрыв над Ман Сити в виде 6 баллов.

Чемпионат Англии

23-й тур

11 февраля

"Арсенал" – "Брентфорд" 1:1

Голы: Троссард, 66 – Тони, 74