"Арсенал" Зинченка проиграл "Ман Сити" в сверхважном матче за чемпионство АПЛ
В перенесенном матче 12-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно победил лондонский "Арсенал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч в Лондоне закончился поражением "Арсенала" со счетом 1:3. За "Манчестер Сити" забили Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холланд.
За "Арсенал" единственным голом отличился Букайо Сака, который на 42-й минуте реализовал пенальти, и сделал счет 1:1.
Перед этой игрой Арсенал имел 51 очков и возглавлял турнирную таблицу. "Манчестер Сити", проведший на игру больше лондонцев, теперь имеет такое же количество набранных пунктов - команды делят первое-второе место.
За "Арсенал" выступает украинский футболист Александр Зинченко, перешедший летом 2022 года из "Манчестер Сити".
В сегодняшнем матче Зинченко провел все 90 минут. В общей сложности на счету украинца 19 матчей и 1 результативная передача в этом сезоне.
Чемпионат Англии
12-й тур (Перенесенный матч)
15 февраля
"Арсенал" – "Манчестер Сити" 1:3
Голы: Сака, 42 (пен.) – Де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82
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