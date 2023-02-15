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"Арсенал" Зинченка проиграл "Ман Сити" в сверхважном матче за чемпионство АПЛ

15 февраля, 2023 среда
23:28
Спорт

В перенесенном матче 12-го тура АПЛ "Манчестер Сити" уверенно победил лондонский "Арсенал"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Лондоне закончился поражением "Арсенала" со счетом 1:3. За "Манчестер Сити" забили Кевин Де Брюйне, Джек Грилиш и Эрлинг Холланд.

За "Арсенал" единственным голом отличился Букайо Сака, который на 42-й минуте реализовал пенальти, и сделал счет 1:1.

Перед этой игрой Арсенал имел 51 очков и возглавлял турнирную таблицу. "Манчестер Сити", проведший на игру больше лондонцев, теперь имеет такое же количество набранных пунктов - команды делят первое-второе место.

За "Арсенал" выступает украинский футболист Александр Зинченко, перешедший летом 2022 года из "Манчестер Сити".

В сегодняшнем матче Зинченко провел все 90 минут. В общей сложности на счету украинца 19 матчей и 1 результативная передача в этом сезоне.

Чемпионат Англии

12-й тур (Перенесенный матч)

15 февраля

"Арсенал" – "Манчестер Сити" 1:3

Голы: Сака, 42 (пен.) – Де Брюйне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82

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