"Арсенал" Зинченка победил ПСВ в Лиге Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч "Арсенал" – ПСВ проходил в Лондоне и закончился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Гранит Джака, капитан команды отличился на 71-й минуте.

После 4-х матчей "Арсенал" имеет 12 очков и лидирует в группе. ПСВ с 7 баллами идет вторым. В квартете также выступают "Буде/Глімт" (4 балла) и "Цюрих" (0).

Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.

Лига Европы

Групповой этап. 2-й тур (перенесенный матч)

20 октября

"Арсенал" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) 1:0

Гол: Джако, 71

В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну" в четвертом туре группового этапа Лиги Европы со счетом 0:1.

В Лиге конференций СК "Днепр-1" победил "Вадуц", представляющий Лихтенштейн.

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