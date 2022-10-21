"Арсенал" Зинченка победил ПСВ в Лиге Европы
В перенесенном матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы лондонский "Арсенал" победил нидерландский ПСВ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч "Арсенал" – ПСВ проходил в Лондоне и закончился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол во встрече забил Гранит Джака, капитан команды отличился на 71-й минуте.
После 4-х матчей "Арсенал" имеет 12 очков и лидирует в группе. ПСВ с 7 баллами идет вторым. В квартете также выступают "Буде/Глімт" (4 балла) и "Цюрих" (0).
Украинский защитник "Арсенала" Александр Зинченко пропустил матч из-за травмы.
Лига Европы
Групповой этап. 2-й тур (перенесенный матч)
20 октября
"Арсенал" (Англия) – ПСВ (Нидерланды) 1:0
Гол: Джако, 71
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