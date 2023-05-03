"Арсенал" Зинченка победил "Челси" Мудрика в украинском дерби в АПЛ
В 34-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" оказался лучше "Челси"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой "Арсенала" со счетом 3:1. В ворота "Челси" голами отличились Габриэл Жезус и оформивший дубль Мартин Эдегор.
"Челси" сумел ответить только на 65-й минуте. Александр Зинченко и партнеры не удержали линию офсайда, а Чуквунонсо Мадуэке обыграл оборону "Арсенала" и сделал счет 3:1.
Михаил Мудрик вышел на поле в конце второго тайма. На 71-й минуте вингер заменил Энцо Фернандеса. Фанаты "Арсенала" неприятно встретили украинца: освистывали, когда он касался мяча, а также светили лазером в глаза.
Фото: Getty Images
Хотя свист "Эмирейтс Стедиум" не помешал Мудрику классно себя показать. За 20 минут украинец создал для своих партнеров 3 шанса. Это больше, чем любой другой игрок на поле как в составе "Челси", так и в составе "Арсенала".
Александр Зинченко покинул поле на 73-й минуте. Отметим, что трибуны поддержали украинского защитника и аплодировали ему стоя, когда тот шел отдыхать.
В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" вернулся на первое место. У "канониров" 2 очка отрыва над "Манчестер Сити", но у горожан 2 матча в запасе.
"Челси" уже ни на что не претендует. Команда Лэмпарда занимает 12 позицию и находится в 9 баллах от зоны вылета за 4 матча до конца чемпионата.
Английская Премьер-лига
34-й тур
2 мая
"Арсенал" - "Челси" 3:1
Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65
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