"Арсенал" Зинченка победил "Челси" Мудрика в украинском дерби в АПЛ

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой "Арсенала" со счетом 3:1. В ворота "Челси" голами отличились Габриэл Жезус и оформивший дубль Мартин Эдегор.

"Челси" сумел ответить только на 65-й минуте. Александр Зинченко и партнеры не удержали линию офсайда, а Чуквунонсо Мадуэке обыграл оборону "Арсенала" и сделал счет 3:1.

Михаил Мудрик вышел на поле в конце второго тайма. На 71-й минуте вингер заменил Энцо Фернандеса. Фанаты "Арсенала" неприятно встретили украинца: освистывали, когда он касался мяча, а также светили лазером в глаза.

Фото: Getty Images

Хотя свист "Эмирейтс Стедиум" не помешал Мудрику классно себя показать. За 20 минут украинец создал для своих партнеров 3 шанса. Это больше, чем любой другой игрок на поле как в составе "Челси", так и в составе "Арсенала".

Александр Зинченко покинул поле на 73-й минуте. Отметим, что трибуны поддержали украинского защитника и аплодировали ему стоя, когда тот шел отдыхать.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" вернулся на первое место. У "канониров" 2 очка отрыва над "Манчестер Сити", но у горожан 2 матча в запасе.

"Челси" уже ни на что не претендует. Команда Лэмпарда занимает 12 позицию и находится в 9 баллах от зоны вылета за 4 матча до конца чемпионата.

Английская Премьер-лига

34-й тур

2 мая

"Арсенал" - "Челси" 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65