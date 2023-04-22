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"Арсенал" спасся от поражения "Саутгемптону", но рискует потерять лидерство в АПЛ

22 апреля, 2023 суббота
00:13
Спорт

В 32-м туре Английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" чуть не уступил "Саутгемптону"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В течение матча "Арсенал" проигрывал "Саутгемптону" со счетом 0:2 и 1:3, но в конце встречи сумел отыграться, и поединок закончился вничью 3:3.

За Арсенал сегодня забили Мартинелли, Мартин Эдегор и Букайо Сака. В составе "Саутгемптона" отличились Карлос Алькарас, Тео Уолкотт и Дуе Чалета-Царь.

Украинец Александр Зинченко сыграл 72 минуты. После этого нашего защитника сменил форвард Эдвард Нкетиа.

В турнирной таблице АПЛ Арсенал имеет преимущество над "Манчестер Сити" в виде 5 баллов. Но у горожан остается 2 матча в запасе. Также вскоре команды проведут очную встречу, которая, вероятно, и станет решающей в борьбе за чемпионство.

"Саутгемптон" занимает последнюю позицию в АПЛ, но до 17-го места, которое обеспечит место в Лиге, только 3 балла.

Английская Премьер-лига

32-й тур

21 апреля

"Арсенал" - "Саутгемптон" 3:3

Голы: Мартинелли, 20, Эдегор, 88, Сака, 90+1 – Алькарас, 1, Волкотт, 14, Чалета-Царь, 66

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