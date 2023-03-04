"Арсенал" совершил невероятный камбэк в матче с "Борнмутом", а Зинченко признали одним из лучших игроков встречи
В 26-м туре английской Премьер-лиги лондонский "Арсенал" отыгрался со счета 0:2 и победил "Борнмут"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Борнмут" вышел вперед уже на 9-й секунде матча Филипп Биллинг замкнул прострел от Уаттара и обыграл голкипера "Арсенала". На старте второго тайма игроки "Борнмута" удвоили преимущество, на этот раз забил Маркос Сенеси.
"Арсеналу" удалось вернуться в игру на 62-й минуте, когда Томас Партей переиграл голкипера "Борнмута" ударом низом по центру ворот. На 70-й минуте Бен Уайт сделал счет 2:2.
Однако самый эмоциональный момент матча случился на 97-й минуте. После углового Рисс Нелсон удачно обработал мяч на грани штрафной и мощным ударом принес "Арсеналу" победу 3:2.
Александр Зинченко отыграл весь матч. Украинец получил оценку 7.6, что является четвертым показателем среди всех игроков матча.
Илья Забарный не попал в заявку "Борнмута" из-за травмы.
В турнирной таблице АПЛ "Арсенал", на расстоянии 5 очков над "Ман Сити", занимает первую позицию.
"Борнмут" – 21 балл – последнее место.
Английская Премьер-лига
26-й тур
4 марта
"Арсенал" - "Борнмут" 3:2
Голы: Партей, 62, Уайт, 70, Нелсон, 90+7 - Биллинг, 1, Сенеси, 57
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