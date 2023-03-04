Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Борнмут" вышел вперед уже на 9-й секунде матча Филипп Биллинг замкнул прострел от Уаттара и обыграл голкипера "Арсенала". На старте второго тайма игроки "Борнмута" удвоили преимущество, на этот раз забил Маркос Сенеси.

"Арсеналу" удалось вернуться в игру на 62-й минуте, когда Томас Партей переиграл голкипера "Борнмута" ударом низом по центру ворот. На 70-й минуте Бен Уайт сделал счет 2:2.

Однако самый эмоциональный момент матча случился на 97-й минуте. После углового Рисс Нелсон удачно обработал мяч на грани штрафной и мощным ударом принес "Арсеналу" победу 3:2.

Александр Зинченко отыграл весь матч. Украинец получил оценку 7.6, что является четвертым показателем среди всех игроков матча.

Илья Забарный не попал в заявку "Борнмута" из-за травмы.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал", на расстоянии 5 очков над "Ман Сити", занимает первую позицию.

"Борнмут" – 21 балл – последнее место.

Английская Премьер-лига

26-й тур

4 марта

"Арсенал" - "Борнмут" 3:2

Голы: Партей, 62, Уайт, 70, Нелсон, 90+7 - Биллинг, 1, Сенеси, 57