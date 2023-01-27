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"Арсенал" сменил стратегию после неудачи в трансферной гонке за Мудриком

27 января, 2023 пятница
22:56
Спорт

Лондонский "Арсенал" по новому работает на рынке после того, как им не удалось оформить трансфер Михаила Мудрика

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Теперь "Арсенал" работает на трансферном рынке в "режиме тишины".

"Переход центрбека "Специи" Якуба Кивера был странным. После того, как произошла неудача с трансфером Мудрика, "Арсенал" хотел заключить с агентами, клубами и всеми сторонами контракты, что они не могли говорить о сделке, иначе она не будет завершена. О Мудрике все говорили, а затем "Челси" пришел и забрал игрока, "Арсенал", вероятно, решил соблюдать "режим тишины", - считает авторитетный итальянский журналист.

Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Мудрик также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.

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