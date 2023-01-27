"Арсенал" сменил стратегию после неудачи в трансферной гонке за Мудриком

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Теперь "Арсенал" работает на трансферном рынке в "режиме тишины".

"Переход центрбека "Специи" Якуба Кивера был странным. После того, как произошла неудача с трансфером Мудрика, "Арсенал" хотел заключить с агентами, клубами и всеми сторонами контракты, что они не могли говорить о сделке, иначе она не будет завершена. О Мудрике все говорили, а затем "Челси" пришел и забрал игрока, "Арсенал", вероятно, решил соблюдать "режим тишины", - считает авторитетный итальянский журналист.

Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Мудрик также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.

15 января Михаил Мудрик перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом. На вингера до последнего претендовал "Арсенал".

21 января Мудрик впервые сыграл за "Челси" в матче чемпионата Англии против "Ливерпуля".

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