"Арсенал" сделал новое предложение "Шахтеру" по Мудрику, - инсайдер Романо

Об этом в твиттере написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, несколько часов назад "Арсенал" сделал "Шахтеру" новое предложение по трансферу Михаила Мудрика. Стороны стали ближе к соглашению, но еще не договорились. Переговоры продолжаются.

Романо подчеркнул, что "Арсенал" продолжает лидировать в борьбе за украинца, а лондонский "Челси" до сих пор не сделал официального предложения.

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

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Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.