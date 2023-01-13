"Арсенал" сделал новое предложение "Шахтеру" по Мудрику, - инсайдер Романо
В четверг, 12 января, представители лондонского "Арсенала" сделали новое предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу Михаила Мудрика
Об этом в твиттере написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации журналиста, несколько часов назад "Арсенал" сделал "Шахтеру" новое предложение по трансферу Михаила Мудрика. Стороны стали ближе к соглашению, но еще не договорились. Переговоры продолжаются.
Романо подчеркнул, что "Арсенал" продолжает лидировать в борьбе за украинца, а лондонский "Челси" до сих пор не сделал официального предложения.
В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
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Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
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27 декабря "Арсенал" сделал официальное предложение "Шахтеру" по поводу Михаила Мудрика в 60 млн евро.
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1 января футболист "Шахтера" Михаил Мудрик согласовал условия личного контракта с английским "Арсеналом".
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3 января сообщалось, что "Челси" и "Шахтер" проведут переговоры по трансферу вингера Михаила Мудрика.
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