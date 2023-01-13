Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт "Арсенал" сделал новое предложение "Шахтеру" по Мудрику, - инсайдер Романо

"Арсенал" сделал новое предложение "Шахтеру" по Мудрику, - инсайдер Романо

13 января, 2023 пятница
01:28
Спорт

В четверг, 12 января, представители лондонского "Арсенала" сделали новое предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу Михаила Мудрика

Об этом в твиттере написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации журналиста, несколько часов назад "Арсенал" сделал "Шахтеру" новое предложение по трансферу Михаила Мудрика. Стороны стали ближе к соглашению, но еще не договорились. Переговоры продолжаются.

Романо подчеркнул, что "Арсенал" продолжает лидировать в борьбе за украинца, а лондонский "Челси" до сих пор не сделал официального предложения.

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

Читайте также: Мудрик будет зарабатывать в "Арсенале" более 5 млн евро в год, - инсайдер

Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Микола Княжицький
Автор
12 января, 2023 четверг
Русскую церковь в Украине хотят сохранить
Автор Татьяна Яворськая
11 января, 2023 среда
Икона с "Мерседесом": имело ли право УПЦ МП разрисовывать лавру портретами своих руководителей
російський літак винищувач
12 января, 2023 четверг
Страны Азии отказываются от контрактов по закупке военных самолетов РФ, почти все время стоящих в ремонтах, - эксперт по авиации Романенко
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.66
  • EUR
    Покупка 41.81
    Продажа 42.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
13 января
01:59
В "Шахтер" возвращается Ракицкий, который с 2019 по 2022 год играл в России, - СМИ
01:38
"Совершает в Украине военные преступления": США призвали ООН привлечь РФ к ответственности
01:05
У единственной дочери Элвиса Пресли остановилось сердце. Ее госпитализировали
00:38
"Барселона" победила "Бетис" и сыграет с "Реалом" за Суперкубок Испании
00:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 января
00:13
Верховная Рада
Оплачивать налоги и коммуналку электронными деньгами: Рада приняла законопроект о налогообложении платежных систем
00:08
В Испании пройдут обучение 225 военных из Украины, часть – на ЗРК Hawk
2023, четверг
12 января
23:51
В США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии
23:20
"Абсолютно поддерживаем": в Пентагоне прокомментировали намерение европейцев передать Украине танки
23:03
"Все посвящено вопросам безопасности": Зеленский провел переговоры с лидерами Кении, Кипра и Люксембурга
23:01
Генасамблея ООН
Украина готовит вынесение на Генассамблею ООН резолюции о спецтрибунале по агрессии России
22:34
В Киеве возобновят движение трамваи на некоторых маршрутах
22:32
Лубинец после встречи с российской омбудсменкой: 23 украинца, которых считали погибшими, живы
21:55
За день оккупанты 21 раз обстреляли Сумщину
21:54
Россия уволила экс-морпеха США, задержанного за попытку незаконного пересечения границы
21:25
"Щедрый вечер": Шварценеггер заговорил по-украински в новом клипе Kalush Orchestra
21:17
В Еврокомиссии одобряют намерение Эстонии конфисковать активы РФ и криминализовать избегание санкций
21:00
Зафиксировано, что в застенках на Харьковщине оккупанты спиливали у людей зубы и вырывали ногти, - начальник областной полиции
21:00
Обзор
Украина держится за Соледарь, Пригожин "хвастается" телом британца, Герасимову вручили "отравленную чашу". Мировые СМИ об Украине 12 января
20:57
Минобороны Германии сообщило, когда в Украину поступят БМП Marder и танки Leopard
20:09
OPINION
О жерновах истории и о России в ООН
20:04
Писатели и издатели призвали власти обеспечить исполнение "книжных законов". В УИК уверяют, что готовы это сделать при наличии финансирования
20:00
Обзор
Победные новости 323 дня войны: $95 миллионов от Японии, признание добровольцев участниками боевых действий и открытие посольства Албании в Украине
19:57
Финляндия готова присоединиться к передаче танков Leopard, если будет создан европейский проект помощи Украине
19:49
Петраков покинул пост главного тренера сборной Украины по футболу
19:45
Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился с Папой Римским: обсуждали ядерную безопасность Украины
19:27
Зеленский встретился с главой сейма Латвии: обсудили гуманитарную и оборонную поддержку Украины
19:22
Стоят стеной в Марьинке: Порошенко привез 79-й бригаде в Донецкую область мобильный банно-бытовой комплекс и спецтехнику
19:14
Ллойд Остин
В Пентагоне "очень сомневаются", что Китай нападет на Тайвань
19:05
Украина отправит в Нигерию 25 тыс. тонн зерна в рамках программы Grain from Ukraine
19:01
За день ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25, установку С-300 и дрон "Орлан-10"
18:52
Оленивка. Место трагедии
В Минреинтеграции объяснили, почему задерживается ДНК-экспертиза тел военнопленных из Оленовки
18:38
Селфи – это исторический документ: разграбленный оккупантами Херсонский музей просит присылать фотографии экспонатов, сделанные до войны
18:33
Uber передала на реанимобили $3 млн через UNITED24
18:27
В ЕС приветствовали избрание 8 членов Высшего совета правосудия, ждут демонстрацию добропорядочности
18:19
Эксклюзив
Пока Суровикина засунули "за шкаф", а Герасимов будет входить в должность, это время ВСУ нужно использовать, - военный эксперт Свитан
18:07
Польша получит ЗРК Patriot от Германии на следующей неделе
18:05
Литва передаст Украине вооружение для борьбы с вражескими дронами
18:03
OPINION
Возможно, Карфаген был прав в войне с Римом, но мы этого никогда не узнаем
18:01
убийство Шеремета
Дело Шеремета еще может затянуться на годы, его нужно рассматривать заново, – адвокат Андрея Антоненко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV