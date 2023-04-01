Об этом сообщает Еспресо.TV.

Зинченко вышел на игру 29-го тура английской премьер-лиги в стартовом составе "Арсенала" и отыграл 85 минут. В составе "пушкарей" дубль сделал Габриэль Жезус, по голу забили Бен Уайт и Гранит Джака. В "Юнайтеде" отличился Расмус Кристенсен.

"Арсенал" обыграл "Лидс" со счетом 4:1, набрал 72 очка и укрепил лидерство. Ближайшего преследователя – "Манчестер Сити" лондонцы опережают на 8 пунктов.

"Лидс" с 26 баллами идет 17-м.

Всего Александр Зинченко в нынешнем сезоне сыграл за "Арсенал" 27 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Чемпионат Англии

29-й тур

1 апреля

"Арсенал" - "Лидс" 4:1

Голы : Габриэль Жезус, 35 (пен.), 55, Уайт, 47, Джака, 85 - Кристенсен, 76