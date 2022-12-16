"Арсенал" пытается купить у "Шахтера" Мудрика, - инсайдер Ди Марцио
Украинская звезда "Шахтера" Михаил Мудрик может стать игроком лондонского "Арсенала"
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
"Мудрик – действительно хороший игрок. "Милан" хотел подписать его летом на случай, если Рафаэль Леау уйдет, но он оказался слишком дорогим для "Милана". Сейчас "Арсенал" пытается подписать его, поскольку они знают, что имеют дело с очень талантливым игроком. Но получится ли оформить трансфер в январе - я не знаю. "Шахтер" - сложный партнер в переговорах. Вероятно, за него просят около 35 млн евро", - сказал Ди Марцио.
В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрик сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.
Transfermakt оценивает Мудрика в 40 млн евро – это самый высокий показатель в истории УПЛ.
- 11 ноября сообщалось, что английский "Арсенал" предложил за Мудрика 60 млн. евро.
- В интервью Владимир Седан Михаил Мудрик заявил, что хотел бы перейти в европейский клуб уже зимой.
- Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что клубу удастся продать Мудрика за 100 млн евро.
- 16 ноября Мудрик заявил, что финансовые запросы "горняков" в 100 млн евро нереалистичны, и ставят "шлагбаум" для его трансфера в топчемпионат.
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