"Арсенал" провел переговоры с самым дорогим футболистом "Шахтера" Мудрыком
Представители лондонского "Арсенала" провели переговоры с лидером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудрыком
Об этом сообщает talkSPORT со ссылкой на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо.
По информации источников, трансфер 21-летнего Михаила Мудрыка может состояться уже в зимнее трансферное окно.
"У них были очень положительные переговоры с представителями игрока. Но потом "Арсенал" решил не продолжать контактировать с "Шахтером" из-за высокой цены - более 40-45 млн фунтов стерлингов. Сейчас "Шахтер" хочет 60-65 млн. Это будет непросто, но "Арсенал" до сих пор следит за игроком. Они считают Мудрыка большим талантом, так что остаются в гонке за ним", - пишет Романо.
На счету Михаила Мудрыка 15 матчей, 8 голов и 7 ассистов в этом сезоне, в том числе 5 результативных действий украинец оформил в Лиге чемпионов.
Transfermarkt оценивает Мудрыка в 15 млн евро – это самый высокий показатель в "Шахтере".
- 16 сентября стало известно, что мадридский "Реал" интересуется вингером донецкого "Шахтера" Михаилом Мудрыком
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