"Арсенал" проиграл "Спортингу" по пенальти и вылетел из Лиги Европы
В 1/8 финала Лиги Европы лондонский "Арсенал" уступил лиссабонскому "Спортингу"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Основное время сегодняшней игры закончилось вничью – 1:1. Гранит Джака забил за "Арсенал" на 19-й минуте, а во втором тайме хавбек "Спортинга" Педру Гонсалвеш фантастическим ударом ответил на пропущенный мяч.
Командам пришлось определять сильнейшего в серии послематчевых пенальти, ведь прошлая игра закончилась тоже вничью (2:2). В одиннадцатиметровых ударах лучшими оказались игроки "Спортинга" - они реализовали 5 ударов из 5.
Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч, но в серии пенальти участия не принял – до него не дошла очередь.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЕ пройдет 17 марта.
Лига Европы
1/8 финала. Повторные матчи
16 марта
"Арсенал" (Англия) – "Спортинг" (Португалия) 1:1 (Серия пенальти – 3:5)
Голы: Джака, 19 - Гонсалвеш, 82
Первый матч – 2:2
- 16 марта итальянская "Рома" прошла испанский "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Лиги Европы.
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