"Арсенал" проиграл "Спортингу" по пенальти и вылетел из Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Основное время сегодняшней игры закончилось вничью – 1:1. Гранит Джака забил за "Арсенал" на 19-й минуте, а во втором тайме хавбек "Спортинга" Педру Гонсалвеш фантастическим ударом ответил на пропущенный мяч.

Командам пришлось определять сильнейшего в серии послематчевых пенальти, ведь прошлая игра закончилась тоже вничью (2:2). В одиннадцатиметровых ударах лучшими оказались игроки "Спортинга" - они реализовали 5 ударов из 5.

Украинец Александр Зинченко отыграл весь матч, но в серии пенальти участия не принял – до него не дошла очередь.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЕ пройдет 17 марта.

Лига Европы

1/8 финала. Повторные матчи

16 марта

"Арсенал" (Англия) – "Спортинг" (Португалия) 1:1 (Серия пенальти – 3:5)

Голы: Джака, 19 - Гонсалвеш, 82

Первый матч – 2:2